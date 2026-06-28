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Mỹ nhân từng gây xôn xao show hẹn hò tái xuất, nhan sắc gây chú ý

Thạch Anh
Thạch Anh
Buổi casting 'The Face Vietnam 2026' gây chú ý bởi sự xuất hiện của Yuna Vũ (cô gái từng góp mặt trong một chương trình hẹn hò) và dàn ứng viên như Lãnh Thanh, Võ Đăng Khoa, Huỳnh Nhật, Mai Bảo Vinh...

Sau vòng tuyển chọn ở miền Bắc, chương trình thực tế The Face Vietnam tổ chức hoạt động casting tại TP.HCM, thu hút khoảng 1.000 thí sinh. Đảm nhận vai trò giám khảo có nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, siêu mẫu Anh Thư, siêu mẫu Võ Hoàng Yến và Hoa hậu H’Hen Niê

Mỹ nhân từng gây xôn xao show hẹn hò tái xuất, nhan sắc gây chú ý - Ảnh 1.

Dàn giám khảo The Face Vietnam 2026 tại buổi casting

ẢNH: NSX

Dàn ứng viên tranh tài ở The Face Vietnam

Từ sớm, dàn thí sinh đã có mặt tại địa điểm casting để làm thủ tục, chuẩn bị cho các vòng thi. Bên cạnh những gương mặt mới, chương trình lần này còn có sự góp mặt của những nhân tố nổi tiếng trên mạng xã hội, điển hình như Mai Bảo Vinh, Huỳnh Nhật, Emma Nhất Khanh, Lãnh Thanh, Võ Đăng Khoa, Yuna Vũ, Hóa Trần….

Trong đó, Vũ Kiều Anh (Yuna Vũ) gây chú ý bởi trước đó, cô từng gây xôn xao mạng xã hội khi góp mặt trong chương trình hẹn hò Đảo thiên đường. Ngoài ra, chuyện tình cảm của cô gái 9X này cũng từng được mọi người quan tâm. 

Sở hữu vẻ ngoài nổi bật, Yuna Vũ được giám khảo chú ý ở vòng tuyển chọn The Face Vietnam. Dù gặp sự cố vấp ngã ở những bước catwalk đầu tiên, nữ thí sinh vẫn bình tĩnh xử lý khiến giám khảo phải nhận xét: “Té đẹp, rất chuyên nghiệp”.

Mỹ nhân từng gây xôn xao show hẹn hò tái xuất, nhan sắc gây chú ý - Ảnh 2.

Yuna Vũ khoe đường cong tại buổi tuyển chọn

ẢNH: NSX

Đến với The Face Vietnam 2026, Yuna Vũ cho biết cô đã dành thời gian rèn luyện catwalk và quyết tâm bước ra khỏi vùng an toàn để vượt qua tính cách hướng nội. Người đẹp tiếp tục ghi điểm khi tự tin giới thiệu bản thân và thể hiện ca khúc Into the New World bằng tiếng Hàn. Tuy nhiên, ban giám khảo đánh giá Yuna Vũ vẫn còn thiếu sự bứt phá, chưa khai thác hết cá tính. Dù vậy họ vẫn cho cơ hội, kỳ vọng cô sẽ mang đến hình ảnh đa sắc màu hơn ở những vòng thi tiếp theo.

Mỹ nhân từng gây xôn xao show hẹn hò tái xuất, nhan sắc gây chú ý - Ảnh 3.

Lãnh Thanh gây bất ngờ khi thử sức ở The Face Vietnam dù trước đó đã được chú ý qua các vai diễn điện ảnh. Trong buổi casting, anh thể hiện khả năng diễn xuất thông qua một tiểu phẩm cùng với siêu mẫu Anh Thư

ẢNH: NSX

Mỹ nhân từng gây xôn xao show hẹn hò tái xuất, nhan sắc gây chú ý - Ảnh 4.

Emma Nhất Khanh mang đến nguồn năng lượng trẻ trung thông qua những bước catwalk tự tin, khoe giọng hát với bản hit triệu lượt view. Trước đó, nữ ca sĩ từng dành thời gian tập luyện trình diễn để tự tin đến với sân chơi này

ẢNH: NSX

Mỹ nhân từng gây xôn xao show hẹn hò tái xuất, nhan sắc gây chú ý - Ảnh 5.

Võ Đăng Khoa - cháu nuôi Hoài Linh gây bất ngờ khi tham gia casting The Face Vietnam. "Tôi không nghĩ mình có bất kỳ lợi thế nào so với các thí sinh khác. Ngược lại, tôi phải nỗ lực nhiều hơn để chứng minh rằng mình đến đây với tinh thần học hỏi nghiêm túc, chứ không phải chỉ để tạo sự chú ý. Tôi nghĩ học hỏi chưa bao giờ là điều khiến mình phải ngại", anh thẳng thắn

ẢNH: NSX

Mỹ nhân từng gây xôn xao show hẹn hò tái xuất, nhan sắc gây chú ý - Ảnh 6.
Mỹ nhân từng gây xôn xao show hẹn hò tái xuất, nhan sắc gây chú ý - Ảnh 7.

Trước khi đến với chương trình, Huỳnh Nhật và Mai Bảo Vinh là gương mặt quen thuộc trong vở diễn Đảo hoa hậu. Cả hai còn là nhà sáng tạo nội dung, thu hút sự quan tâm của khán giả bởi những clip mang phong cách hài hước

ẢNH: NSX

Mỹ nhân từng gây xôn xao show hẹn hò tái xuất, nhan sắc gây chú ý - Ảnh 8.

Hóa Trần thể hiện quyết tâm của mình tại The Face Vietnam 2026. Trước đó, anh hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, là gương mặt được nhiều nhà thiết kế lựa chọn để trình diễn các bộ sưu tập

ẢNH: NSX

Mỹ nhân từng gây xôn xao show hẹn hò tái xuất, nhan sắc gây chú ý - Ảnh 9.

Buổi casting gây chú ý bởi sự xuất hiện của cặp song sinh Nhật Vy - Ánh Vy. Cả hai thể hiện quyết tâm chinh phục ban giám khảo bằng chính cá tính và dấu ấn của từng người, thay vì danh xưng "chị em sinh đôi"

ẢNH: NSX

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