Thông cáo ngày 24.11 của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết bị cáo là Jian Zhao (37 tuổi), một trung sĩ đang tại ngũ, đóng quân tại căn cứ liên hợp Lewis-McChord ở bang Washington (Mỹ).

Chưởng lý Scott E. Bradford tại quận Oregon cho biết: “Bị cáo đã vi phạm lòng tin được giao phó khi lợi dụng quyền tiếp cận thông tin và thiết bị quân sự để trục lợi cá nhân, đồng thời cố ý cung cấp tài liệu cho các cá nhân có liên hệ với Trung Quốc”.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, ông Zhao đã lợi dụng quyền được cấp phép an ninh để thu thập và chuyển giao tài liệu quân sự nhạy cảm cho những người mua có liên hệ với Trung Quốc. Trong số đó có các đoạn trích từ tài liệu kỹ thuật về Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), cùng máy tính quân sự và ổ cứng thuộc sở hữu của chính phủ Mỹ.

Bên cạnh đó, ông Zhao còn sử dụng điện thoại cá nhân chụp lại các bài thuyết trình và tài liệu mật chứa thông tin về hoạt động của Lục quân Mỹ, mạng lưới thông tin liên lạc, hệ thống tên lửa và các cuộc tập trận. Ông cũng tự ý lấy cắp tài sản và thiết bị lưu trữ quân sự của chính phủ, sau đó bán các vật liệu quân sự được xếp loại nhạy cảm, bí mật hoặc tối mật để nhận hàng ngàn USD từ người mua nước ngoài.

Một trung sĩ quân đội Mỹ đang tại ngũ đã nhận tội âm mưu thu thập và chuyển giao thông tin quốc phòng ẢNH: BỘ TƯ PHÁP MỸ

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ông Zhao thực hiện hành vi này trong khoảng thời gian từ tháng 11.2021 đến tháng 3.2025, với sự hỗ trợ của một cựu binh sĩ quân đội Mỹ tên Ruoyu Duan.

Trước đó, ông Duan cũng đã nhận tội âm mưu truyền tải thông tin quốc phòng. Cựu binh sĩ này bị cáo buộc tuyển mộ các quân nhân Mỹ đang tại ngũ để thu thập thông tin quân sự, đồng thời tạo điều kiện liên lạc và thực hiện các giao dịch tài chính với người mua ở Trung Quốc.

Bình luận về vụ việc, ông Roman Rozhavsky, trợ lý Giám đốc phụ trách Cục Tình báo và Phản gián thuộc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), cho rằng hành vi của ông Zhao là sự phản bội đối với đất nước mà bị cáo đã tuyên thệ bảo vệ.

Phía Trung Quốc hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Hồi tháng 3.2025, các đặc vụ liên bang đã bắt giữ ông Zhao tại nhà riêng ở thành phố Lacey, bang Washington. Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 30.000 USD tiền mặt, các thiết bị điện tử và nhiều ổ cứng quân sự.

Với tội danh đã nhận, ông Zhao sẽ đối mặt với mức án tối đa 10 năm tù, khoản tiền phạt lên đến 250.000 USD và tối đa 3 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.

Phiên tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 1.3.2027.