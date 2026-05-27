Thế giới

Mỹ sẵn sàng hòa giải giữa lúc Nga dọa đánh Kyiv

Trí Đỗ
27/05/2026 04:30 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 26.5 cho biết Washington vẫn sẵn sàng làm trung gian nhằm chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine sau khi Moscow tuyên bố chuẩn bị tiến hành "các cuộc tấn công có hệ thống" vào Kyiv.

"Kyiv đã là một nơi nguy hiểm trong nhiều năm qua. Nguy cơ trong các cuộc chiến như thế này là chúng luôn có thể leo thang, lan rộng thành điều gì đó mới", theo AFP dẫn lời ông Rubio.

Một tòa nhà bị phá hủy sau khi trúng tên lửa và máy bay không người lái tại Kyiv, Ukraine ngày 25.5

Trước đó, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio ngày 25.5, theo TASS. Trong cuộc gọi, ông Lavrov thông báo Nga sẽ bắt đầu tấn công "các trung tâm ra quyết định" của Ukraine, đồng thời kêu gọi Mỹ sơ tán đại sứ quán khỏi Kyiv.

Nga cũng cảnh báo công dân nước ngoài, các phái đoàn ngoại giao và nhân viên quốc tế rời Kyiv ngay lập tức. Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Ukraine Katarina Mathernova bác bỏ cảnh báo này, cho rằng đây là nỗ lực nhằm gieo rắc hoảng loạn và cô lập Kyiv. Bà khẳng định phái bộ EU "sẽ không đi đâu cả".

Trên thực địa, Ukraine ngày 26.5 cáo buộc các cuộc tấn công của Nga khiến 6 thường dân thiệt mạng và 103 người bị thương tại nhiều khu vực, gồm Donetsk, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Sumy, Kharkiv, Kherson và Poltava. Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết không quân nước này đã sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow để tấn công các cơ sở quân sự Nga tại tỉnh Luhansk. Phía Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói lực lượng Ukraine đã đạt một số kết quả tích cực hơn trên chiến trường trong năm nay và ổn định được một số khu vực mặt trận. Tuy nhiên, Reuters dẫn lời ông Zelensky thừa nhận Ukraine đạt rất ít tiến triển trong các cuộc đàm phán với Mỹ về mở rộng sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa và đang hợp tác với châu Âu để giải quyết vấn đề này. 

Chiến sự Ukraine ngày 1.552: Nga cảnh báo sẽ 'tấn công có hệ thống' vào Kyiv

Bộ Ngoại giao Nga ngày 25.5 tuyên bố sẽ có thêm các cuộc tấn công vào mục tiêu quân sự của Ukraine tại thủ đô Kyiv, và kêu gọi công dân nước ngoài sớm sơ tán.

