Thế giới

Mỹ sẽ triển khai các hệ thống tên lửa hiện đại đến Philippines

Khánh An
Khánh An
18/02/2026 08:09 GMT+7

Tại cuộc Đối thoại Chiến lược song phương Philippines - Mỹ lần thứ 12, hai bên đều cam kết tiếp tục nỗ lực tăng cường triển khai các hệ thống tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tiên tiến của Mỹ đến Philippines.

Mỹ sẽ triển khai các hệ thống tên lửa hiện đại đến Philippines - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa Typhon của Mỹ

ẢNH: LỤC QUÂN MỸ

Tờ Philippine Daily Inquirer ngày 18.2 đưa tin Mỹ sẽ triển khai thêm các hệ thống tên lửa đến Philippines, trong bối cảnh hai nước tăng cường quan hệ quốc phòng.

Tại cuộc Đối thoại Chiến lược song phương Philippines - Mỹ lần thứ 12 vào ngày 16.2, Mỹ và Philippines đều cam kết "tiếp tục nỗ lực tăng cường triển khai các hệ thống tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tiên tiến của Mỹ đến Philippines", theo thông cáo chung ngày 17.2.

Mỹ đã triển khai hệ thống tên lửa Typhon đến Philippines vào năm 2024. Hệ thống này có thể bắn các loại tên lửa đa năng, bao gồm cả tên lửa hành trình Tomahawk, có tầm bắn đủ xa để vươn tới phần lớn lãnh thổ Trung Quốc. Bắc Kinh cho rằng vũ khí này "có thể gây bất ổn".

Năm ngoái, Mỹ đã đưa hệ thống tên lửa chống hạm NMESIS đến Philippines trong cuộc tập trận quân sự hữu nghị thường niên. Cuộc tập trận bao gồm các hoạt động ở phía bắc Luzon và quần đảo Batanes, những khu vực gần Đài Loan.

Mỹ đã ủng hộ việc phản đối các tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông giàu tài nguyên. Mỹ và Philippines cùng lên án các hoạt động "bất hợp pháp" của Trung Quốc ở Biển Đông đã gây "tác động tiêu cực đối với hòa bình và ổn định khu vực", Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một thông cáo do Đại sứ quán Mỹ tại Manila công bố ngày 17.2.

Thông cáo tái khẳng định Hiệp ước Phòng thủ chung năm 1951, nhấn mạnh rằng hiệp ước bao gồm các cuộc tấn công vào lực lượng vũ trang, máy bay và tàu thuyền của cả hai nước ở bất cứ đâu tại Thái Bình Dương, kể cả Biển Đông.

Khi được hỏi hôm 16.2 liệu hệ thống tên lửa Typhon có còn ở trên lãnh thổ Philippines hay không, Tư lệnh Lục quân Philippines Antonio Nafarrete cho biết rằng "đó là một vấn đề an ninh tác chiến".

Tàu chiến Mỹ, Philippines tập trận ở Biển Đông, Trung Quốc phản ứng

Các thỏa thuận khác đạt được giữa Mỹ và Philippines tại cuộc gặp ngày 16.2 bao gồm việc tổ chức cuộc họp 2+2 lần thứ năm giữa các quan chức quốc phòng và ngoại giao của hai quốc gia tại Mỹ vào cuối năm 2026.

Ngoài ra, kế hoạch năm 2026 còn bao gồm diễn đàn Hành lang Kinh tế Luzon đầu tiên tại Manila nhằm thúc đẩy đầu tư mới. Dự án đầu tiên sẽ là tuyến đường sắt vận chuyển hàng hóa nối hai căn cứ quân sự cũ của Mỹ trên đảo Luzon, hòn đảo chính của Philippines.

Hành lang kinh tế này ban đầu được khởi xướng vào năm 2024 sau khi cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp gỡ các nhà lãnh đạo từ Nhật Bản và Philippines.

Khám phá thêm chủ đề

