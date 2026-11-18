Các công tố viên liên bang Mỹ ngày 17.11 công bố cáo trạng tại Manhattan (bang New York), truy tố ông Daithi O'Corrain (48 tuổi, quốc tịch Ireland) về hành vi phá hoại tài sản chính phủ Mỹ, liên quan vụ tấn công tại sân bay Shannon, miền tây Ireland, hồi tháng 4.

Theo cáo trạng, ông O’Corrain phá khóa cửa sau để đột nhập máy bay quân sự C-130 đang đỗ tại sân bay Shannon (Ireland) ngày 11.4.2026 ẢNH: Văn phòng Công tố liên bang Mỹ tại khu vực Nam New York

Theo Hãng tin AP, chiếc máy bay bị phá hoại là C-130 Hercules thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ, đang đỗ qua đêm tại sân bay trước khi tiếp tục hành trình thực hiện nhiệm vụ quân sự ở nước ngoài. Các công tố viên cho biết phương tiện trị giá khoảng 60 triệu USD bị hư hỏng đến mức không thể bay trở lại.

Theo cáo trạng, ông O'Corrain đã chuẩn bị kế hoạch trong nhiều tháng, tìm hiểu cấu tạo máy bay C-130, nghiên cứu khu vực sân bay và theo dõi thông tin chuyến bay. Người này còn tìm cách liên lạc với một cá nhân từng liên quan vụ xâm nhập trái phép sân bay Shannon.

Khoảng 4 giờ 40 phút ngày 11.4 (giờ Mỹ), ông O'Corrain bị nghi vượt qua khu vực an ninh, đột nhập chiếc C-130 đang đỗ trên đường lăn rồi cố thủ bên trong. Trong nhiều giờ, người này dùng rìu và các dụng cụ khác phá hoại những bộ phận quan trọng của máy bay, bao gồm hệ thống thủy lực, dây điện, đường ống và các thiết bị trong buồng lái.

Đến khoảng 9 giờ 40 phút, phi hành đoàn trở lại sân bay, phát hiện người lạ bên trong máy bay và lập tức báo lực lượng an ninh. Theo cáo trạng, ông O'Corrain sau đó trèo lên nóc máy bay, tiếp tục vung rìu phá hoại và đưa các vật thể lạ vào thùng nhiên liệu trước khi bị cảnh sát Ireland bắt giữ.

"Đây không phải hành vi phá hoại bột phát", ông James Barnacle, người đứng đầu văn phòng Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) tại New York, nhấn mạnh. FBI cho rằng vụ việc gây nguy hiểm cho các hoạt động quân sự quan trọng của Mỹ.

Trong khi đó, công tố viên Jamie McDonald khẳng định Mỹ sẽ không dung thứ những hành vi tấn công tài sản quân sự và đe dọa an ninh quốc gia.

Ông O'Corrain đã bị cảnh sát Ireland bắt giữ sau vụ việc và đối mặt các cáo buộc phá hoại tài sản, xâm nhập trái phép tại nước này. Theo AP, người này hiện không bị giam giữ tại Mỹ và chưa có lịch xét xử đối với cáo trạng mới. Nếu bị kết tội tại Mỹ, ông O'Corrain có thể chịu mức án lên tới 10 năm tù.

Sân bay Shannon từ lâu là điểm trung chuyển quan trọng đối với quân nhân và trang thiết bị quân sự Mỹ. Theo AP, nơi đây đã xảy ra nhiều vụ xâm nhập khu vực hạn chế trong 18 tháng qua, bao gồm các vụ phun sơn lên máy bay quân sự Mỹ và lái xe vào khu vực cấm.

Vụ việc tiếp tục đặt ra vấn đề bảo đảm an ninh tại sân bay Shannon, nơi từng đón Tổng thống Mỹ Donald Trump và chuyên cơ Không lực Một trong chuyến thăm Ireland hồi tháng 9.