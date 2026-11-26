Chiều 26.11, phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội khóa XVIII, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, trong năm 2026, trong 50 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, có 32 chỉ tiêu ước đạt và vượt kế hoạch.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu kết luận ẢNH: VƯƠNG VÂN

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% của năm 2026, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị từng cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu, từng cán bộ công chức cần quyết tâm hơn nữa, sáng tạo hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thực hiện từng nhiệm vụ đã được xác định trong kịch bản tăng trưởng.

Đối với Đảng ủy UBND thành phố, cần quyết liệt chỉ đạo thực hiện cao nhất 50 chỉ tiêu, nhất là đối với 18 chỉ tiêu đang có khả năng chưa đạt được mục tiêu đề ra.

Nhận định, dù bối cảnh dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng ông Trần Đức Thắng cho biết, cả hệ thống chính trị đặt quyết tâm cao với tinh thần "hành động và hành động" để năm 2027 là năm tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng tăng trưởng và hiệu quả quản trị.

Năm 2027, thành phố phấn đấu GRDP tăng 11,1% theo chỉ tiêu Trung ương giao, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và lấy hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống nhân dân làm thước đo.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra năm 2027, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương phải xây dựng kịch bản điều hành phân rã đến từng tháng, từng quý; xác định dự án, năng lực sản xuất, thị trường và nguồn vốn tạo ra phần tăng thêm.

Mỗi chỉ tiêu phải có một cơ quan chủ trì, một lãnh đạo phụ trách, có mốc kiểm tra và phương án bù đắp khi tiến độ không đạt. Dữ liệu phải được cập nhật hàng tháng để điều hành, không chờ đến cuối quý mới tổng hợp.

Ông Trần Đức Thắng cũng lưu ý cần triển khai ngay từ hôm nay các nhiệm vụ, giải pháp để trong quý 1/2027 tạo được khối lượng công việc thực chất.

Trong đó, từ đầu năm 2027, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phải chuyển trọng tâm từ hoàn thiện mô hình sang nâng cao chất lượng thực thi. Ông Trần Đức Thắng yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, siết chặt kỷ luật và trách nhiệm nêu gương…

Đặc biệt, việc đánh giá cán bộ theo OKR, KPI (hệ thống quản trị thực thi nhiệm vụ và đánh giá hiệu suất công việc của cán bộ, công chức, viên chức dựa trên mục tiêu trọng tâm) phải dựa trên sản phẩm và kết quả phục vụ nhân dân, từ đó làm căn cứ cho quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, sàng lọc cán bộ.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ còn lại của năm 2026 và mục tiêu đặt ra trong năm 2027 là rất thách thức, do đó, theo Bí thư Trần Đức Thắng, cần thể hiện quyết tâm bằng kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh tế, việc làm được tạo ra; công trình hạ tầng được hoàn thành; điểm nghẽn được tháo gỡ.

Cạnh đó là chính sách an sinh, người dân được thụ hưởng và tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của mỗi cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị toàn thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị toàn hệ thống chính trị thành phố tiếp tục phát huy cao nhất trách nhiệm, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, phải đổi mới hơn, nhanh hơn, quyết liệt hơn để hoàn thành các mục tiêu của năm 2026 và năm 2027, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố và các nhiệm vụ, mục tiêu Trung ương giao.