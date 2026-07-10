Nam Em: Tôi bị bệnh, sẽ không sinh con

Nam Em cho biết ở hiện tại, sau những thăng trầm đã qua, cô không còn sĩ diện nữa. Nữ ca sĩ khẳng định nếu không làm nghệ thuật, cô vẫn có thể đi rửa chén, bưng cà phê nhưng “điều kiện duy nhất là đừng nhìn tôi bằng ánh mắt xoi mói”.

Nam Em sau danh hiệu Á khôi Hoàn vũ TP.HCM

Người đẹp sinh năm 1996 chia sẻ trong quãng thời gian ở ẩn, cô từng thử tìm việc làm nhưng vì cảm thấy không phù hợp nên đành dừng lại. Sau những thăng trầm đã qua, Nam Em học cách sống tiết kiệm hơn. Hiện tại, ngoài đi hát, nguồn thu từ YouTube của Á khôi Hoàn vũ TP.HCM cũng khá ổn định. Cô nói về cuộc sống của mình: “Mỗi tháng tôi hát 1 - 2 show là đủ sống rồi. Tôi chỉ muốn sống trọn vẹn từng ngày”.

Nam Em xuất hiện tại một sự kiện thời trang sau khi giành danh hiệu Á khôi Hoàn vũ TP.HCM ẢNH: BTC

Theo Nam Em, mỗi tháng chi tiêu của cô rơi vào khoảng 20 - 30 triệu đồng. Nguồn thu từ kênh YouTube cũng ở mức này nên người đẹp có thể cân đối. Hiện tại, Á khôi sinh năm 1996 cũng không ngại đi hát tiệc sinh nhật, sự kiện nhỏ hay những chương trình không cần đến truyền thông.

Nói về chuyện bị soi xét khi là người nổi tiếng, Nam Em cho rằng đó là điều không tránh khỏi. Hiện tại, người đẹp đang trong giai đoạn chữa lành, không còn áp lực phải đạt đến đỉnh cao.

“Trước khi tham gia Hoa khôi Hoàn vũ TP.HCM, cuộc sống của tôi vẫn ổn. Tôi có show đi hát, có nguồn thu nhập ổn định dù thời điểm đó, hình ảnh của tôi chưa đẹp trong mắt công chúng. Danh hiệu hiện tại như một bước đệm cho chị gái, tôi đứng ở đó để chị có điểm tựa bước lên”, cô trải lòng.

Nói về chặng đường 10 năm hoạt động showbiz, kể từ cột mốc đăng quang Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long, Nam Em cho biết hành trình của cô “lúc lên lúc xuống”. Á khôi chia sẻ: “Tôi nghĩ khán giả phải thương mình thật lòng thì mới tha thứ cho tôi được. Và tôi cũng thương khán giả bằng sự chân thành của mình. Tôi có sao nói vậy. Chính việc sống thật đó lại trở thành đường lui của tôi. Những lúc rơi vào bước đường cùng, không còn gì để bấu víu, thì sự thật lại là con đường giúp tôi tiếp tục đi tiếp”.

Việc Nam Em trở lại các hoạt động nghệ thuật sau thời gian "ở ẩn" được nhiều người quan tâm ẢNH: NVCC

Nói về chuyện tình cảm hiện tại, Nam Em cho biết nếu gặp được người tốt, cô sẽ mở lòng. Tuy nhiên, á khôi cũng thẳng thắn chia sẻ: “Tôi nghĩ chắc khó để mà mình quên được người cũ. Tại vì ngôi nhà tôi đang ở, tất cả mọi thứ sắp đặt đều có hình bóng của người cũ. Ngôi nhà đó tràn đầy những kỷ niệm. Khi tôi đi làm mệt, ngay cả đi thi về, bước vào nhà tôi cảm thấy bình an lắm”.

Nói về chuyện lập gia đình và có con, Nam Em gây bất ngờ khi thừa nhận “tôi làm mẹ không được”. Người đẹp sinh năm 1996 chia sẻ: “Tôi bị bệnh Parkinson nhẹ, tay run. Tôi sợ mình làm mẹ xong rồi không đủ bản lĩnh chăm con thì con mình khổ. Với lại tôi bị bệnh di truyền nên dạo này trí nhớ của tôi không tốt, đôi khi nói chuyện tôi dễ bị quên, cảm xúc của tôi bị thất thường”.

“Nhưng giờ bị bệnh rồi thì cũng phải sống thôi. Có nhiều bạn nói với tôi là có người bị bệnh Parkinson người ta sống tới 70 tuổi còn khỏe ra, có sao đâu. Thì mình cũng nghĩ mình bớt đau khổ chắc mình khỏe nhanh thôi”, cô lạc quan chia sẻ.