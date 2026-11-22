Theo các chuyên gia, nam giới trên 50 tuổi có thể duy trì 3 thói quen sau vào buổi tối để hỗ trợ sức khỏe, theo Eating Well.

Với nam giới trên 50 tuổi, những thói quen hỗ trợ lão hóa khỏe mạnh gồm giấc ngủ chất lượng, ngừng ăn uống và sử dụng rượu bia trước khi ngủ, đồng thời đi bộ nhẹ sau bữa tối ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Tránh ăn quá no hoặc ăn sát giờ đi ngủ

Ăn quá nhiều hoặc ăn quá gần giờ ngủ có thể gây khó chịu đường tiêu hóa, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Thời điểm ăn cũng có thể tác động đến đáp ứng đường huyết sau bữa ăn, đặc biệt ở người mắc bệnh tiểu đường hoặc có rối loạn chuyển hóa.

Rượu bia cũng ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ. Ông Alexander LeRitz, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết rượu có thể làm giảm thời lượng ngủ của giai đoạn chuyển động mắt nhanh (REM), khiến giấc ngủ kém chất lượng và dễ bị gián đoạn.

Ngoài ra, rượu có thể làm giãn cơ vùng hầu họng, khiến tình trạng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn nghiêm trọng hơn. Điều này đặc biệt đáng lưu ý ở người đã mắc chứng bệnh này.

Vì vậy, nên tránh ăn quá no và hạn chế rượu bia vào buổi tối. Nếu có thể, nên ăn tối trong khoảng 17 - 19 giờ.

Đi bộ nhẹ sau bữa tối

Vận động sau ăn giúp cơ thể sử dụng glucose trong máu hiệu quả hơn, qua đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết sau bữa ăn.

Nam giới có thể thử đi bộ nhẹ khoảng 10 - 15 phút sau bữa tối, tùy thể trạng. Đây là cách đơn giản để tăng cường hoạt động thể chất, đồng thời hỗ trợ kiểm soát đường huyết và cải thiện tiêu hóa.

Bên cạnh đó, hoạt động thể chất thường xuyên còn giúp giảm căng thẳng và giải phóng năng lượng tích tụ. Nhờ vậy, bạn có thể dễ đi vào giấc ngủ và ngủ ngon hơn.

Để có giấc ngủ tốt, nam giới nên ngủ đủ 7 - 9 giờ mỗi đêm, đồng thời duy trì giờ đi ngủ và thức dậy nhất quán ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Ưu tiên giấc ngủ chất lượng

Ngủ đủ và ngon giấc có vai trò quan trọng đối với sức khỏe khi tuổi tác tăng lên.

Bác sĩ Alex Dimitriu, chuyên gia được chứng nhận kép về tâm thần học và y học giấc ngủ (Mỹ), cho biết trong lúc ngủ, cơ thể điều hòa nhiều chức năng liên quan đến huyết áp, đường huyết, hormone (như testosterone ở nam giới), tâm trạng và trí nhớ.

Khi tuổi tác tăng lên, huyết áp thường giảm khoảng 10 - 20% trong đêm. Sự suy giảm tự nhiên này có thể góp phần bảo vệ tim. Do đó nếu giấc ngủ không chất lượng, nguy cơ mắc bệnh tim mạch có thể tăng lên.

Thời lượng ngủ cũng có thể ảnh hưởng đến nồng độ testosterone.

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí JAMA năm 2011 ghi nhận, sau một tuần chỉ ngủ 5 giờ mỗi đêm, nồng độ testosterone ban ngày ở nhóm nam giới trẻ khỏe mạnh giảm khoảng 10 - 15%. Tuy nhiên, kết quả này không thể suy rộng trực tiếp cho tất cả nam giới trên 50 tuổi.

Để cải thiện giấc ngủ, ông LeRitz khuyến nghị giữ phòng ngủ tối, mát mẻ, hạn chế tiếp xúc với màn hình sáng trước giờ ngủ và duy trì lịch đi ngủ, thức dậy ổn định. Người trưởng thành nên ngủ khoảng 7 - 9 giờ mỗi đêm.