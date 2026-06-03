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Thời sự Dân sinh

Nâng cao hiệu quả Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111

Liên Châu
Liên Châu
03/06/2026 19:59 GMT+7

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111, tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ, bảo vệ trẻ em là một trong các nội dung được Cục Bà mẹ và Trẻ em chú trọng trong thời gian tới.

Chiều 3.6, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) và Hệ sinh thái y tế Bệnh viện đa khoa Tâm Anh - Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC - Dược phẩm ECO - Dinh dưỡng Nutrihome đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác tăng cường các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe, nâng cao năng lực chuyên môn và thúc đẩy các sáng kiến vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ, bà mẹ và trẻ em Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đề nghị hiện thực các chương trình hợp tác chăm sóc, bảo vệ bà mẹ, trẻ em

ẢNH: THU THỦY

Với hợp tác này, hai bên ưu tiên các nội dung trọng tâm: phối hợp truyền thông, giáo dục cộng đồng về chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và trẻ em; tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn, hội thảo chuyên môn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trong các lĩnh vực liên quan.

Biên soạn, xây dựng và phát hành các tài liệu chuyên môn, sổ tay hướng dẫn, sản phẩm truyền thông phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe và bảo vệ trẻ em; và đẩy mạnh truyền thông và hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111, góp phần tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ, bảo vệ trẻ em.

Tại lễ ký kết, bà Hà Thu Nga, Phó chủ tịch HĐQT Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, cho biết, hệ sinh thái Y tế Tâm Anh - VNVC - ECO - Nutrihome đã đầu tư đồng bộ cho mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện; đưa vắc xin, dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao, tư vấn dinh dưỡng chuyên sâu đến vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; đồng hành cùng các chương trình phòng chống dịch bệnh quốc gia, nâng cao kiến thức y khoa cho phụ nữ và các nhóm yếu thế trong xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, PGS-TS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, đề nghị, những nội dung cam kết được ghi nhớ sớm được hiện thực bằng các chương trình và hoạt động cụ thể, qua đó góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng một thế hệ trẻ em Việt Nam khỏe mạnh, an toàn và phát triển toàn diện.

Theo Bộ Y tế, Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 được xem như "đường dây báo động đỏ" trong bảo vệ trẻ em. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu bạo hành, người dân chỉ cần gọi 111 để hệ thống liên ngành lập tức kích hoạt can thiệp. Đề nghị tăng cường truyền thông để số tổng đài được phổ biến rộng khắp đến từng khu dân cư, khu công nghiệp và các gia đình có nguy cơ cao.


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