NATO ký nhiều thỏa thuận vũ khí lớn, ông Trump vẫn thất vọng

Các nhà lãnh đạo NATO đã tập trung tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 7.7 với một thông điệp gửi đến Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Họ đang đáp lại lời kêu gọi chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng của châu Âu.

Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara đã chứng kiến một loạt các thỏa thuận lớn được công bố. Trong số các thông báo có kế hoạch chi 4,5 tỉ USD cho các máy bay radar cảnh báo sớm mới từ hãng Saab của Thụy Điển.

Phát biểu trước đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã kêu gọi tiến hành một cuộc cách mạng công nghiệp quốc phòng để đối phó với Nga và Trung Quốc.

Ông cho biết một bước đi của liên minh sẽ là thiết lập đội máy bay vận tải riêng của mình như một bước đi: “Các đồng minh cũng đang khởi động một dự án đa quốc gia mới tập trung vào máy bay Airbus A400M. Đây là khả năng vận tải hàng không chiến lược đẳng cấp thế giới”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), ngày 8.7.2026 ẢNH: REUTERS

Các thỏa thuận khác bao gồm cam kết mua máy bay không người lái giám sát từ công ty Northrop Grumman của Mỹ.

Anh cho biết 12 quốc gia châu Âu sẽ chi 50 tỉ USD cho các loại vũ khí tầm xa mới. Trong khi Canada nói sẽ mua một hạm đội gồm tối đa 12 tàu ngầm từ công ty TKMS của Đức.

Tuy nhiên, dường như không thỏa thuận nào trong số đó đủ để ngăn Tổng thống Trump cảm thấy thất vọng.

Ông Trump nói rằng nếu không vì mối quan hệ tốt đẹp với nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, ông có thể đã tẩy chay hội nghị thượng đỉnh.

Ông tiếp tục trách cứ cho các quốc gia châu Âu vì đã không tích cực hỗ trợ trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran. Và ông đã sử dụng hội nghị thượng đỉnh để nhắc lại lời kêu gọi Mỹ kiểm soát Greenland: “Vùng đất đó nên được nước Mỹ kiểm soát, chứ không phải là Đan Mạch”.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết bà kỳ vọng các đồng minh sẽ tôn trọng chủ quyền của đất nước bà đối với Greenland.