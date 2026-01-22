Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần IV - 2026 Cup THACO

Nảy lửa các trận 'chung kết'

Hoàng Lê
Hoàng Lê
22/01/2026 01:55 GMT+7

Cuộc đua tranh ở vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) tiếp tục "nóng bỏng", chờ xác định thêm những đội ưu tú tham dự VCK tại Nha Trang.

Thêm 2 đội khu vực TP.HCM giành vé play-off

Đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai và đội Trường ĐH Văn Lang là 2 đại diện tiếp theo ở vòng loại khu vực TP.HCM giành vé tham dự vòng play-off. Trận đấu quyết định ngôi nhất nhóm 6 giữa đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai (6 điểm) với đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM (4 điểm) cống hiến nhiều pha bóng chất lượng. Chỉ cần hòa là giữ ngôi đầu cùng tấm vé dự play-off nên đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai chủ động chơi chặt chẽ, kiểm soát khá tốt thế trận. Thi đấu đầy nỗ lực nhưng các cầu thủ đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của đối thủ. Các học trò HLV Phan Hoàng Vũ nhận bàn thua duy nhất ở đầu hiệp 2 nhưng không thể xoay chuyển tình thế nên chịu thua sít sao 0-1, nhìn đối thủ lấy vé đi tiếp.

Nảy lửa các trận 'chung kết'- Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Văn Lang (giữa) là đại diện tiếp theo ở vòng loại khu vực TP.HCM giành vé tham dự vòng play-off

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại nhóm 7, đội Trường ĐH Văn Lang chơi bùng nổ, đánh bại đội Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng với tỷ số 4-0. Kết quả này giúp thầy trò HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú được 7 điểm. Ở trận còn lại, đội ĐH Kinh tế TP.HCM (4 điểm) cần thắng đội Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM (3 điểm) để cạnh tranh ngôi đầu với đội Trường ĐH Văn Lang. Chơi hơn người suốt hiệp 2, đội ĐH Kinh tế TP.HCM tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng thành công nên chia điểm 0-0 với đối thủ. Kết quả này khiến đội ĐH Kinh tế TP.HCM dừng bước, còn đội Trường ĐH Văn Lang vào play-off với ngôi nhất bảng.

Hôm nay 22.1, vòng loại khu vực TP.HCM khép lại với lượt trận cuối nhóm 8 và 9. Ưu thế ở nhóm 8 thuộc về đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, còn khả năng giành vé ở nhóm 9 là đội Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM). Kết thúc loạt đấu này sẽ xác định đội nhất bảng cùng 2 đội xếp nhì có thành tích tốt nhất vào vòng play-off.

Những cuộc chạm trán gay cấn

Hôm nay vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nam bộ diễn ra loạt trận cuối nhằm xác định các đội giành vé dự VCK tại Nha Trang vào tháng 3 tới.

Ở vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung, đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng (6 điểm) chạm trán đội ĐH Huế (3 điểm). Ưu thế lớn cho đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng bởi chỉ cần hòa là sẽ đoạt tấm vé duy nhất khu vực Duyên hải miền Trung tham dự VCK. Nếu thua đội ĐH Huế, đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng phải chờ kết quả ở trận còn lại giữa đội Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng (0 điểm) với đội ĐH Duy Tân (3 điểm). Đây là trận đấu mà đội ĐH Duy Tân được đánh giá nhỉnh hơn, nếu giành chiến thắng họ sẽ có 6 điểm. Khi đó 3 đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng, ĐH Huế, ĐH Duy Tân có cùng 6 điểm và sẽ so hiệu số phụ để chọn ra đội đi tiếp.

Trong khi đó ở khu vực Tây Nam bộ diễn ra trận chung kết đúng nghĩa giữa đội chủ nhà Trường ĐH Đồng Tháp (nhất nhóm A) với đội Trường ĐH Trà Vinh (nhất nhóm B). Đội thắng trong trận đấu này sẽ giành vé tham dự VCK, đội thua vẫn còn cơ hội khi tham dự vòng play-off tại khu vực TP.HCM. Cuộc chạm trán giữa hai đội được đánh giá cân tài cân sức, hứa hẹn đầy gay cấn. Đội Trường ĐH Trà Vinh có kinh nghiệm chinh chiến ở TNSV cùng dàn cầu thủ có nền tảng thể lực sung mãn. Trong khi đó đội Trường ĐH Đồng Tháp có ưu thế sân nhà và cũng sở hữu dàn cầu thủ tài năng. Được lãnh đạo nhà trường quan tâm, ủng hộ hết mình, đội bóng xứ sen hồng hứa hẹn có trận đấu bùng nổ.

Lịch thi đấu ngày 22.1

Vòng loại khu vực TP.HCM (sân Tao Đàn)

Nhóm 8: Trường ĐH Cảnh sát nhân dân - Trường ĐH Đà Lạt (8 giờ 30); Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM - Trường CĐ Công nghệ quốc tế Lilama 2 (14 giờ).

Nhóm 9: Trường ĐH Công thương - Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM), 16 giờ.


Vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung (sân Quân khu 5):

ĐH Huế - Trường ĐH TDTT Đà Nẵng (14 giờ); Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng - ĐH Duy Tân (16 giờ).


Vòng loại khu vực Tây Nam bộ (sân Trường ĐH Đồng Tháp):

Trường ĐH Đồng Tháp - Trường ĐH Trà Vinh (15 giờ 30).

Nảy lửa các trận 'chung kết'- Ảnh 2.

Xem thêm bình luận