Nga công bố bằng chứng UAV Ukraine tấn công dinh thự ông Putin
Video Thế giới

Nga công bố bằng chứng UAV Ukraine tấn công dinh thự ông Putin

Thế Vinh
Thế Vinh
01/01/2026 16:30 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga hôm 31.12 đã công bố đoạn video ghi lại hình ảnh một chiếc máy bay không người lái bị bắn hạ nhằm chứng minh Ukraine đã tìm cách tấn công dinh thự Tổng thống Vladimir và qua đó bác bỏ lời phủ nhận của Kyiv về vụ tập kích này.

Hình ảnh này được đưa ra tại một cuộc họp báo nhằm chứng minh Ukraine đã cố gắng tấn công dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin vài ngày trước đó, qua đó bác bỏ lời phủ nhận của Kyiv về vụ tập kích này.

Kyiv đã cáo buộc Nga bịa đặt vụ tấn công nhằm cản trở tiến trình đàm phán chấm dứt chiến tranh.

Nga công bố đoạn video về UAV Ukraine tấn công dinh thự ông Putin - Ảnh 1.

Ảnh chụp từ clip do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 31.12

ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Đoạn video của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy một sĩ quan cấp cao giải thích chi tiết vì sao Moscow tin rằng Ukraine đã tấn công một trong những dinh thự của Tổng thống Putin ở vùng Novgorod.

Đoạn video bao gồm cảnh quay một binh sĩ Nga đứng cạnh các mảnh vỡ của một thiết bị, được giới thiệu là máy bay không người lái của Ukraine bị bắn rơi, mang theo một thiết bị nổ chưa phát nổ.

Sputnik News dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Ukraine đã sử dụng dòng UAV tên Chaklun-V trong vụ tấn công nhằm vào dinh thự của ông Putin. Mỗi chiếc được gắn kíp nổ có sức công phá lớn, với khối lượng thuốc nổ khoảng 6 kg.

