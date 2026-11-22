Ghi nhận của PV Báo Thanh Niên ngày 20.11, công trường dự án 4 đường chính Thủ Thiêm (phường An Khánh, TP.HCM) đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Nhiều đoạn trên 4 tuyến đường chính đã hoàn tất thảm nhựa, để lộ mặt đường rộng rãi.

Bản đồ dự án 4 tuyến đường chính ở Thủ Thiêm (phường An Khánh, TP.HCM) ẢNH: UYỂN NHI

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 8.256 tỉ đồng, gồm 4 trục giao thông quan trọng, được kỳ vọng góp phần tháo gỡ điểm nghẽn giao thông và hoàn thiện khung hạ tầng khu đô thị Thủ Thiêm.

Toàn cảnh 4 tuyến đường "xương sống" ở Thủ Thiêm nhìn từ trên cao ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Diện mạo 4 đường chính Thủ Thiêm dần lộ rõ

Trên công trường, các nhà thầu triển khai đồng thời nhiều hạng mục, từ thi công nền đường, lắp đặt hệ thống thoát nước đến lu lèn. Vỉa hè, cảnh quan cây xanh, hệ thống tưới tự động cùng các hạng mục hạ tầng phụ trợ cũng đang được khẩn trương hoàn thiện.

Đường Trần Bạch Đằng dài 3,4 km, quy mô 6 làn xe ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ông Nguyễn Hoài Thắng (40 tuổi), công nhân thi công hệ thống tưới tự động, cho biết tổ của anh có 8 người. Đến nay, tổ đã triển khai đường ống tưới đến khu vực vòng xoay Trần Não và đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống đầu phun.

Anh Nguyễn Hoài Thắng cùng tổ công nhân thi công hệ thống tưới tự động. Đường ống tưới đã được triển khai đến khu vực vòng xoay Trần Não ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ở một vị trí khác, ông Quốc (40 tuổi, quê Đồng Tháp), công nhân thi công bó vỉa, cho biết khối lượng công việc tại khu vực anh phụ trách đã đạt khoảng 60%. Gắn bó với công trường nhiều tháng qua, anh Quốc kỳ vọng khi các tuyến đường hoàn thành sẽ giúp giao thông thông thoáng hơn, góp phần giảm tình trạng ùn tắc.

Công nhân triển khai các hạng mục vỉa hè, bó vỉa trên những tuyến đường chính ở Thủ Thiêm ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

4 tuyến đường huyết mạch kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm ra sao?

Trao đổi với Báo Thanh Niên, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, dự án gồm 4 tuyến đường chính ở Thủ Thiêm gồm: đường Trần Bạch Đằng (R1) dài 3,4 km, rộng 55 m, được thiết kế với quy mô 6 làn xe. Đường Tố Hữu (R2) có chiều dài 3 km, rộng 29,2 m.

Đường Tố Hữu và công trường Trung tâm hành chính mới Thủ Thiêm ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Bên cạnh đó, đường Nguyễn Thiện Thành (R3) dài 3 km, rộng 28,1 m, chạy dọc bờ sông Sài Gòn.

Đường Bùi Thiện Ngộ (R4) dài 2,5 km, kết nối từ đường Nguyễn Thiện Thành qua khu đô thị Sala đến đại lộ Mai Chí Thọ.

Các hạng mục cảnh quan cây xanh, hệ thống tưới tự động đang được hoàn thiện, hướng đến mục tiêu hoàn thành dự án trong những tháng cuối năm 2026 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo định hướng, dự án sẽ hình thành trục kết nối thuận tiện từ khu vực xa lộ Hà Nội qua Thủ Thiêm vào trung tâm thành phố.

Đường Bùi Thiện Ngộ (R4) uốn cong quanh khu đô thị Sala. Dù đã được đưa vào khai thác, tuyến đường vẫn khá vắng vẻ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Cầu cạn đường Trần Bạch Đằng nhằm khép kín toàn tuyến huyết mạch dài khoảng 3,4 km ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Cùng với các dự án lớn đang triển khai tại Thủ Thiêm, 4 tuyến đường chính được kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, hoàn thiện khung hạ tầng đô thị và tạo động lực phát triển cho khu đô thị mới. Qua đó, từng bước hình thành trung tâm tài chính - thương mại - dịch vụ hiện đại của TP.HCM trong tương lai.

Đường Nguyễn Cơ Thạch xuyên tâm thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Khu vực đường Trần Bạch Đằng đoạn đang thi công hướng ra đường Trần Não ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Hiện trạng đoạn cuối đường Tố Hữu đang thi công ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG