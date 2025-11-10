Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ngắm các xã phía tây, tây nam TP.HCM từ trực thăng

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
10/11/2025 16:28 GMT+7

Một số hình ảnh phía tây, tây nam TP.HCM được PV Báo Thanh Niên ghi lại từ trực thăng quân sự.

Phía tây nam TP.HCM giáp với tỉnh Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh), gồm 7 xã, thị trấn của huyện Bình Chánh cũ. Đây là khu vực giáp ranh có dân cư đông đúc, địa hình kênh rạch chằng chịt, tốc độ đô thị hóa cao và lần đầu tiên được ghi lại từ trực thăng quân sự.

Phía tây nam TP. Hồ Chí Minh nhìn từ trực thăng quân sự - Ảnh 1.

Nút giao đường Võ Văn Kiệt - quốc lộ 1A nhìn từ trực thăng quân sự

ẢNH: MAI THANH HẢI

Huyện Bình Chánh là địa danh cũ thuộc TP.HCM. Từ ngày 1.7.2025, huyện chấm dứt nhiệm vụ, chính thức đi vào hoạt động với 7 xã trực thuộc TP.HCM. Từ trực thăng quân sự, phải tra bản đồ rất kỹ mới nhận ra các đơn vị hành chính mới gồm các xã: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long và Bình Hưng.

Phía tây nam TP. Hồ Chí Minh nhìn từ trực thăng quân sự - Ảnh 2.

Khu dân cư Huỳnh Bá Chánh nhìn từ trực thăng quân sự

ẢNH: MAI THANH HẢI

Các xã này nằm ở cửa ngõ hành lang chính thức khu vực phía tây, tây nam TP.HCM, được biết đến là khu vực có tốc độ đô thị hóa cao, dân cư đông đúc và địa hình kênh rạch phức tạp.

Phía tây nam TP. Hồ Chí Minh nhìn từ trực thăng quân sự - Ảnh 3.

Chợ đầu mối Bình Điền thuộc phường Bình Đông (phường 7, quận 8 cũ)

ẢNH: MAI THANH HẢI

Đây cũng là khu vực có cơ sở hạ tầng giao thông kết nối với trung tâm thành phố, đồng thời đang đóng vai trò trung tâm kết nối TP.HCM với đồng bằng sông Cửu Long về cả đường bộ lẫn đường thủy nên điều kiện phát triển kinh tế là vô cùng thuận lợi…

Phía tây nam TP. Hồ Chí Minh nhìn từ trực thăng quân sự - Ảnh 4.

Nghĩa trang liệt sĩ Bình Chánh - Bình Tân thuộc phường Tân Tạo

ẢNH: MAI THANH HẢI

Một số hình ảnh về các xã giáp ranh phía tây, tây nam của TP.HCM, được PV Báo Thanh Niên ghi lại từ máy bay trực thăng quân sự làm nhiệm vụ bay khảo sát.

Phía tây nam TP. Hồ Chí Minh nhìn từ trực thăng quân sự - Ảnh 5.

Cầu Cần Giuộc trên đường Nguyễn Văn Linh

ẢNH: MAI THANH HẢI

Phía tây nam TP. Hồ Chí Minh nhìn từ trực thăng quân sự - Ảnh 6.

Khu tái định cư Phong Phú, Bình Chánh

ẢNH: MAI THANH HẢI

Phía tây nam TP. Hồ Chí Minh nhìn từ trực thăng quân sự - Ảnh 7.

Khu tái định cư Phi Long - Hải Yến, xã Bình Hưng

ẢNH: MAI THANH HẢI

Phía tây nam TP. Hồ Chí Minh nhìn từ trực thăng quân sự - Ảnh 8.

Khu nhà ở giáp đường Nguyễn Văn Linh của Mizuki Park Residence, xã Bình Hưng

ẢNH: MAI THANH HẢI

Phía tây nam TP. Hồ Chí Minh nhìn từ trực thăng quân sự - Ảnh 9.

Cầu Xóm Củi trên đường Nguyễn Văn Linh

ẢNH: MAI THANH HẢI

Phía tây nam TP. Hồ Chí Minh nhìn từ trực thăng quân sự - Ảnh 10.

Khu vực kênh rạch Kinh Sáng - Hiệp An, xã Bình Chánh

ẢNH: MAI THANH HẢI

Phía tây nam TP. Hồ Chí Minh nhìn từ trực thăng quân sự - Ảnh 11.

Nhiều ấp vùng ven vẫn hoang sơ

ẢNH: MAI THANH HẢI

Phía tây nam TP. Hồ Chí Minh nhìn từ trực thăng quân sự - Ảnh 12.

Nhà máy xử lý nước thải Bình Chánh

ẢNH: MAI THANH HẢI

Phía tây nam TP. Hồ Chí Minh nhìn từ trực thăng quân sự - Ảnh 13.

Khu dân cư 6B Intresco Bình Chánh với điểm nhấn là Trường quốc tế Anh Việt

ẢNH: MAI THANH HẢI

Phía tây nam TP. Hồ Chí Minh nhìn từ trực thăng quân sự - Ảnh 14.

Chợ đầu mối Bình Điền

ẢNH: MAI THANH HẢI

Phía tây nam TP. Hồ Chí Minh nhìn từ trực thăng quân sự - Ảnh 15.

Khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa cũ

ẢNH: MAI THANH HẢI








Tin liên quan

Huyện Bình Chánh đông dân nhất TP.HCM tính sáp nhập còn 7 xã

Huyện Bình Chánh đông dân nhất TP.HCM tính sáp nhập còn 7 xã

Huyện Bình Chánh là huyện đông dân nhất TP.HCM, xây dựng phương án sáp nhập từ 16 xã, thị trấn còn 7 xã để lấy ý kiến người dân.

Hình ảnh mùa nước nổi miền Tây nhìn từ trực thăng

Trực thăng quân sự luyện tập bay treo cứu người tại Rạch Giá

Khám phá thêm chủ đề

Bình Chánh nghĩa trang Bình Hưng Hoà Bình Lợi Vĩnh Lộc Tân Nhựt Tân Vĩnh Lộc Bình Tân Đường Nguyễn Văn Linh TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận