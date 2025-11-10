Ngắm các xã phía tây, tây nam TP.HCM từ trực thăng

Phía tây nam TP.HCM giáp với tỉnh Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh), gồm 7 xã, thị trấn của huyện Bình Chánh cũ. Đây là khu vực giáp ranh có dân cư đông đúc, địa hình kênh rạch chằng chịt, tốc độ đô thị hóa cao và lần đầu tiên được ghi lại từ trực thăng quân sự.
Huyện Bình Chánh là địa danh cũ thuộc TP.HCM. Từ ngày 1.7.2025, huyện chấm dứt nhiệm vụ, chính thức đi vào hoạt động với 7 xã trực thuộc TP.HCM. Từ trực thăng quân sự, phải tra bản đồ rất kỹ mới nhận ra các đơn vị hành chính mới gồm các xã: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long và Bình Hưng.
Các xã này nằm ở cửa ngõ hành lang chính thức khu vực phía tây, tây nam TP.HCM, được biết đến là khu vực có tốc độ đô thị hóa cao, dân cư đông đúc và địa hình kênh rạch phức tạp.
Đây cũng là khu vực có cơ sở hạ tầng giao thông kết nối với trung tâm thành phố, đồng thời đang đóng vai trò trung tâm kết nối TP.HCM với đồng bằng sông Cửu Long về cả đường bộ lẫn đường thủy nên điều kiện phát triển kinh tế là vô cùng thuận lợi…
Một số hình ảnh về các xã giáp ranh phía tây, tây nam của TP.HCM, được PV Báo Thanh Niên ghi lại từ máy bay trực thăng quân sự làm nhiệm vụ bay khảo sát.
