Ngắm các xã phía tây, tây nam TP.HCM từ trực thăng

Phía tây nam TP.HCM giáp với tỉnh Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh), gồm 7 xã, thị trấn của huyện Bình Chánh cũ. Đây là khu vực giáp ranh có dân cư đông đúc, địa hình kênh rạch chằng chịt, tốc độ đô thị hóa cao và lần đầu tiên được ghi lại từ trực thăng quân sự.

Nút giao đường Võ Văn Kiệt - quốc lộ 1A nhìn từ trực thăng quân sự ẢNH: MAI THANH HẢI

Huyện Bình Chánh là địa danh cũ thuộc TP.HCM. Từ ngày 1.7.2025, huyện chấm dứt nhiệm vụ, chính thức đi vào hoạt động với 7 xã trực thuộc TP.HCM. Từ trực thăng quân sự, phải tra bản đồ rất kỹ mới nhận ra các đơn vị hành chính mới gồm các xã: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long và Bình Hưng.

Khu dân cư Huỳnh Bá Chánh nhìn từ trực thăng quân sự ẢNH: MAI THANH HẢI

Các xã này nằm ở cửa ngõ hành lang chính thức khu vực phía tây, tây nam TP.HCM, được biết đến là khu vực có tốc độ đô thị hóa cao, dân cư đông đúc và địa hình kênh rạch phức tạp.

Chợ đầu mối Bình Điền thuộc phường Bình Đông (phường 7, quận 8 cũ) ẢNH: MAI THANH HẢI

Đây cũng là khu vực có cơ sở hạ tầng giao thông kết nối với trung tâm thành phố, đồng thời đang đóng vai trò trung tâm kết nối TP.HCM với đồng bằng sông Cửu Long về cả đường bộ lẫn đường thủy nên điều kiện phát triển kinh tế là vô cùng thuận lợi…

Nghĩa trang liệt sĩ Bình Chánh - Bình Tân thuộc phường Tân Tạo ẢNH: MAI THANH HẢI

Một số hình ảnh về các xã giáp ranh phía tây, tây nam của TP.HCM, được PV Báo Thanh Niên ghi lại từ máy bay trực thăng quân sự làm nhiệm vụ bay khảo sát.

Cầu Cần Giuộc trên đường Nguyễn Văn Linh ẢNH: MAI THANH HẢI

Khu tái định cư Phong Phú, Bình Chánh ẢNH: MAI THANH HẢI

Khu tái định cư Phi Long - Hải Yến, xã Bình Hưng ẢNH: MAI THANH HẢI

Khu nhà ở giáp đường Nguyễn Văn Linh của Mizuki Park Residence, xã Bình Hưng ẢNH: MAI THANH HẢI

Cầu Xóm Củi trên đường Nguyễn Văn Linh ẢNH: MAI THANH HẢI

Khu vực kênh rạch Kinh Sáng - Hiệp An, xã Bình Chánh ẢNH: MAI THANH HẢI

Nhiều ấp vùng ven vẫn hoang sơ ẢNH: MAI THANH HẢI

Nhà máy xử lý nước thải Bình Chánh ẢNH: MAI THANH HẢI

Khu dân cư 6B Intresco Bình Chánh với điểm nhấn là Trường quốc tế Anh Việt ẢNH: MAI THANH HẢI

Chợ đầu mối Bình Điền ẢNH: MAI THANH HẢI

Khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa cũ ẢNH: MAI THANH HẢI



























