Ngân hàng, doanh nghiệp nào sắp trả cổ tức hàng ngàn tỉ đồng?

Nhiều ngân hàng và doanh nghiệp chuẩn bị ra chi lượng lớn tiền mặt để trả cổ tức cho cổ đông trong tháng 8 này. Chẳng hạn, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - mã chứng khoán VCB) sẽ trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 4,5%, tương ứng 450 đồng/cổ phiếu. Với hơn 8,3 tỉ cổ phiếu đang lưu hành, Vietcombank dự kiến chi khoảng 3.760 tỉ đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 27.8.

Tương tự, cũng chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%, với hơn 7,7 tỉ cổ phiếu đang lưu hành, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - mã chứng khoán CTG) sẽ chi khoảng 3.495 tỉ đồng cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 27.8. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã chứng khoán BID) cũng chốt phương án trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 4,5%. Với hơn 7,2 tỉ cổ phiếu đang lưu hành, BIDV dự kiến chi hơn 3.276 tỉ đồng và thời gian thanh toán vào ngày 20.8.

Nhiều ngân hàng, doanh nghiệp chi hàng ngàn tỉ đồng chia cổ tức trong tháng 8 ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong khi đó, Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (mã chứng khoán SAS) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền với tỷ lệ 40,24%, tương ứng một cổ phiếu nhận được 4.024 đồng. Với hơn 133,45 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp này dự kiến chi khoảng 537 tỉ đồng cho đợt trả cổ tức này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 10.8.

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán MWG) sẽ tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 1 năm 2025 với tỷ lệ 10%, tương ứng một cổ phiếu nhận 1.000 đồng. Với gần 1,5 tỉ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp này dự kiến chi hơn 1.468 tỉ đồng và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 6.8.

Một doanh nghiệp khác cũng chi số tiền khủng trả cổ tức là Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer - mã chứng khoán MCH). Masan Consumer thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng một cổ phiếu nhận được 2.000 đồng. Với hơn 1,3 tỉ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền dự kiến chi cho đợt thanh toán này hơn 2.600 tỉ đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 19.8.

Còn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - mã chứng khoán PLX) vừa thông báo phương án trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 12% (tức 1 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng) và ngày thanh toán là 20.8. Sở hữu lượng cổ phiếu lưu hành lên đến gần 1,3 tỉ đơn vị, ước tính Petrolimex sẽ chi khoảng 1.525 tỉ đồng cho đợt cổ tức này. Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần (EVNGenco3 - mã chứng khoán PGV) sẽ trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Với hơn 1,1 tỉ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp này sẽ chi hơn 1.123 tỉ đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 20.8. Hay Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (mã chứng khoán BFC) cho biết ngày 12.8 sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 35%, tương ứng một cổ phiếu nhận được 3.500 đồng. Với hơn 57,16 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Bình Điền sẽ chi khoảng 200 tỉ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 28.8...



