Masan Consumer chi hơn 2.600 tỉ đồng tạm ứng cổ tức 2026

Sáng nay (30.7), Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer - mã chứng khoán MCH) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ tức đợt 1 năm 2026. Đợt này, các cổ đông được chia cổ tức với tỷ lệ 20%, tương ứng cứ một cổ phiếu nhận được 2.000 đồng. Ngày thanh toán là 19.8.

Với số lượng cổ phiếu đang lưu hành hơn 1,3 tỉ cổ phiếu, ước tính Masan Consumer phải chi ra hơn 2.614 tỉ đồng để chi cổ tức đợt này.

Người tiêu dùng mua sản phẩm Masan Consumer ẢNH: MSN

Báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2026 của Masan Consumer mới đây cho thấy doanh thu thuần đạt hơn 7.165 tỉ đồng, tăng 14,2% và lợi nhuận sau thuế hơn 1.484 tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, công ty đạt doanh thu thuần 15.637 tỉ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế hơn 3.284 tỉ đồng, tăng gần 11%.

Theo công ty, lợi nhuận gia tăng nhờ doanh thu tăng ở hầu hết các ngành hàng, gồm gia vị, thực phẩm tiện lợi, đồ uống, chăm sóc cá nhân và gia đình. Điều này cho thấy nhu cầu tiêu dùng nền tảng duy trì vững chắc sau khi công ty hoàn tất quá trình chuyển đổi hệ thống phân phối trong năm 2025. Tăng trưởng đến từ ba động lực: Cao cấp hóa danh mục, được dẫn dắt bởi CHIN-SU; mở rộng thị phần, với sự phục hồi của Nam Ngư; Kokomi duy trì vững chắc; và ngành hàng đồ uống đóng chai quay trở lại tăng trưởng, đạt 17,8%. Bên cạnh đó, thu nhập tài chính thuần tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do thu nhập lãi từ chứng khoán kinh doanh và các hoạt động đầu tư khác tăng. Song song, chi phí hoạt động tăng chủ yếu do tăng đầu tư và quảng bá khuyến mãi nhằm củng cố các thương hiệu mạnh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Kết quả kinh doanh khả quan của Masan Consumer - một thành viên của Tập đoàn Masan - đã góp phần khiến Tập đoàn Masan (mã chứng khoán MSN) mới đây công bố điều chỉnh kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026 với chỉ tiêu cao hơn trước đó. Cụ thể, Masan đặt chỉ tiêu đạt doanh thu thuần cả năm từ 98.000 - 105.000 tỉ đồng (kế hoạch cũ là từ 93.500 - 98.000 tỉ đồng). Song song, kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm được điều chỉnh lên từ 10.000 - 11.500 tỉ đồng (kế hoạch cũ từ 7.250 - 7.900 tỉ đồng).



