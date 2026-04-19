Ngân hàng siết nợ nhiều bất động sản của FLC, Bamboo Airways

Mai Phương
Mai Phương
19/04/2026 09:21 GMT+7

Nhiều bất động sản thế chấp thuộc FLC, Bamboo Airways bị ngân hàng thu giữ nhằm xử lý nợ.

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) vừa phát đi thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty CP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) nhằm xử lý thu hồi nợ. Cụ thể, ngân hàng sẽ thu giữ 207 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Khu biệt thự thuộc Khu phức hợp Đắk Đoa (nay là xã Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai), đứng tên Công ty CP Tập đoàn FLC. Cùng lúc, thu giữ 169 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Phân khu số 6, Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), đứng tên Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bình Định, cũng nằm trong diện bị thu giữ.

Ngân hàng siết nợ nhiều tài sản bảo đảm thuộc FLC, Bamboo Airways

Bên cạnh đó, Ngân hàng MSB cũng thu giữ 10 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Khu đô thị du lịch sinh thái FLC (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), cùng một tài sản khác tại phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai), đều đứng tên Tập đoàn FLC. Thời gian thu giữ dự kiến được thực hiện sau ngày 10.5. Nguyên nhân được công bố do khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký kết nên MSB thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận và theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào cuối tháng 3, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng thông báo kế hoạch thu giữ tài sản bảo đảm liên quan đến khoản nợ của Bamboo Airways. Tài sản bị thu giữ là quyền sử dụng đất với tổng diện tích hơn 86.300m2, trong đó phần lớn là đất ở nông thôn, thuộc 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại Khu C - Khu biệt thự phức hợp Đắk Đoa (xã Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai). Chủ sở hữu các tài sản này là Tập đoàn FLC. Sacombank dự kiến triển khai thu giữ trong khoảng thời gian từ ngày 22.4 đến 22.6. Ngân hàng yêu cầu bên bảo đảm và các bên đang quản lý tài sản chủ động di dời toàn bộ tài sản không thuộc diện bảo đảm trước thời điểm thu giữ. Trường hợp không thực hiện, Sacombank sẽ tiến hành di dời và bàn giao các tài sản này cho bên thứ ba trông giữ, với mọi chi phí phát sinh do bên bảo đảm và bên vay chịu trách nhiệm...

Tin liên quan

FLC của ông Trịnh Văn Quyết và hàng loạt công ty con sẽ rời sàn chứng khoán

FLC của ông Trịnh Văn Quyết và hàng loạt công ty con sẽ rời sàn chứng khoán

Tập đoàn FLC và nhiều công ty thuộc hệ sinh thái bị hủy tư cách công ty đại chúng, đồng nghĩa sẽ rời sàn chứng khoán.

