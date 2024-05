Ngành thuế sẽ thanh tra Công ty CP đầu tư phát triển nhà Cà Mau

Ngày 23.5, đại diện Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau gửi phản hồi PV Thanh Niên nội dung liên quan đến việc thực hiện thông báo kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Cà Mau của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) ngày 2.8.2022.



Ngành Thuế sẽ thanh tra Công ty phát triển nhà Cà Mau trong tháng 5.2024 G.B

Theo văn bản trả lời của Cục Thuế tỉnh Cà Mau (được sự phân công trả lời của UBND tỉnh Cà Mau), đến nay, Cục Thuế tỉnh Cà Mau chưa thực hiện xong phần kiến nghị của KTNN đối với Công ty CP đầu tư phát triển nhà Cà Mau (gọi tắt là Công ty phát triển nhà Cà Mau). "Cục Thuế đã lập kế hoạch dự kiến sẽ ban hành quyết định kiểm tra Công ty phát triển nhà Cà Mau trong tháng 5.2024", văn bản của cục Thuế nêu.

Trước đó, trong thông báo kết quả kiểm toán, KTNN kiến nghị "Kiểm tra các khoản chi phí để xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (NSNN) đối với Công ty phát triển nhà Cà Mau gồm: các khoản chi phí phải trả do số dư tài khoản không khớp với hồ sơ, chứng từ trích trước chi phí; việc xác định giá vốn hàng bán thấp hơn so với giá vốn đã hạch toán tại thời điểm cổ phần hóa; chi phí tiền lương cho nhân công có thời gian làm việc trên 1 tháng không ký hợp đồng lao động bằng văn bản; giá bán bất động sản từ năm 2018 đến năm 2021 không thay đổi không biến động theo giá thị trường đối với dự án khu tiểu thủ công nghiệp An Xuyên".

Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh Cà Mau cũng thông tin, đơn vị này đã thực hiện xong kiến nghị của KTNN đối với Công ty CP xây dựng thủy lợi Cà Mau. Kết quả thanh tra tổng số tiền thuế xử lý sau thanh tra là hơn 520 triệu đồng và công ty đã nộp xong. Theo thông báo của KTNN, Công ty CP xây dựng thủy lợi Cà Mau không cung cấp được hồ sơ xác định giá vốn, chi phí đầu vào chưa tập hợp đầy đủ; hợp đồng chưa rõ ràng về nghĩa vụ thuế giữa các bên.