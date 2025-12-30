Ngày đầu năm mới: Ở TP.HCM vừa đi chơi, vừa không tốn tiền di chuyển

Dịp tết Dương lịch 2026, hàng loạt chính sách miễn vé giao thông công cộng cùng các hoạt động văn hóa, du lịch ngay trong thành phố đã biến TP.HCM thành một "điểm đến tại chỗ" vô cùng hấp dẫn.

Gia đình chị Trần Thị Mỹ Hạnh (35 tuổi), xã Hóc Môn (TP.HCM), chọn xe buýt là phương tiện di chuyển những dịp lễ vì vừa mát mẻ, vừa miễn phí ẢNH: AN VY

Theo thông tin từ Công ty CP xe khách Phương Trang, toàn bộ hành khách sử dụng các tuyến xe buýt do đơn vị này khai thác trong ngày 1.1.2026 đều được miễn vé, áp dụng cho cả tuyến trợ giá lẫn không trợ giá. Phương Trang đang vận hành số lượng tuyến buýt lớn nhất TP.HCM với 78 tuyến, phủ khắp nhiều khu vực nội, ngoại thành. Song song đó, theo thông tin từ Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM, toàn bộ các tuyến xe buýt có trợ giá khác do các doanh nghiệp còn lại khai thác trên địa bàn thành phố cũng sẽ miễn vé trong ngày 1.1.2026, góp phần giảm chi phí đi lại và khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng.

Bên cạnh xe buýt, đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 cho biết tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên sẽ miễn vé cho toàn bộ hành khách trong ngày 1.1.2026 với 3 hình thức khác nhau. Cụ thể, hành khách có thể dùng thẻ căn cước hoặc CCCD gắn chip để quét tại cổng soát vé; hoặc sử dụng mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC, chọn chức năng "QR Vươn mình", tạo vé điện tử và quét tại cổng; hoặc nhận vé giấy có mã QR tại các ki ốt tự động trong nhà ga rồi quét để lên tàu.

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên sẽ miễn vé cho toàn bộ hành khách trong ngày 1.1.2026 ẢNH: V.B

Trần Ngọc Thanh Thảo (28 tuổi), ngụ đường Đặng Văn Bi, P.Thủ Đức (TP.HCM), chia sẻ rằng nếu muốn khám phá trọn vẹn tuyến metro, bạn nên mua vé ngày với giá 40.000 đồng để thoải mái lên xuống nhiều ga. Theo gợi ý của Thảo, hành trình có thể bắt đầu từ ga Bến Thành để tham quan chợ Bến Thành, chụp ảnh xuân và cảm nhận không khí nhộn nhịp đầu năm. Sau đó, bạn tiếp tục di chuyển đến ga Nhà hát Thành phố để dạo phố, nhâm nhi ly trà sữa đào và mua sắm tại các trung tâm thương mại lân cận. Các ga Ba Son, An Phú sở hữu nhiều góc ngoài trời thoáng đãng, thích hợp để chụp ảnh; trong khi ga Thảo Điền lại nằm gần khu phố Tây sôi động, tập trung nhiều quán ăn, bar và hoạt động giải trí cho giới trẻ, rất thích hợp để bạn vui chơi về đêm.