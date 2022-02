Ngày mới với tin tức sức khỏe: 4 thức uống tốt nhất giúp giảm lượng đường trong máu

Ngoài ra, trong ngày thứ hai 14.2.2022 còn có các tin bài sức khỏe đáng chú ý sau: Tiêm chủng đầy đủ giúp giảm đến 50% nguy cơ bị các di chứng hậu Covid-19, Tìm thấy chìa khóa để điều trị mụn trứng cá...

Chuyên gia: 4 thức uống tốt nhất để giảm lượng đường trong máu

Nếu bạn bị tiểu đường hoặc tiền tiểu đường, khả năng tăng đường huyết của bạn là rất cao.

Tăng đường huyết, hoặc lượng đường trong máu cao, có thể trở nên cực kỳ nghiêm trọng nếu không được điều trị, nhưng may mắn thay, bạn có thể làm nhiều điều để giúp duy trì mức độ của mình.

Cùng với việc tập thể dục và dùng một số loại thuốc, bạn cũng có thể thay đổi chế độ ăn uống để giúp giảm lượng đường trong máu.

Mặc dù không có bất kỳ loại thực phẩm hoặc đồ uống cụ thể nào tự động giúp hạ đường huyết, nhưng điều tốt nhất bạn nên làm là chọn đồ uống không làm tăng đường huyết của bạn, nói cách khác, là bất kỳ đồ uống nào không có carbohydrate", chuyên gia dinh dưỡng Meredith Mishan nói.

Tiến sĩ, bác sĩ Seema Bonney, người sáng lập và giám đốc y tế của the Anti-Aging & Longevity Center of Philadelphia, đã nói thêm về những loại đồ uống có thể giúp bạn kiểm soát đường huyết của mình, theo Eat This, Not That!

1. Nước

Cách này có vẻ hơi nhàm chán, nhưng nước là thức uống tốt nhất mà bạn có thể tiêu thụ vì sức khỏe của mình.

Theo tiến sĩ Bonney, "nước thực sự giúp thận bài tiết lượng đường dư thừa trong máu, và một nghiên cứu năm 2017 được công bố trên Tạp chí Nutrition Research đã chứng minh rằng một người uống ít nước có nguy cơ tăng đường huyết (lượng đường trong máu cao)", theo Eat This, Not That!

Tiến sĩ Bonney cũng gợi ý rằng nếu cảm thấy chán uống nước, bạn có thể thử nước có ga có hương vị để thay đổi.

2. Trà không đường

Trà không đường là một thức uống khác mà bạn có thể uống mà không làm tăng lượng đường trong máu.

Tiến sĩ Bonney cho biết: “Một nghiên cứu năm 2016 đã chứng minh rằng những người uống trà hoa cúc 3 lần mỗi ngày trong 8 tuần liên tục có khả năng kiểm soát đường huyết tốt hơn".

Nên ăn bao nhiêu đậu phộng trong một ngày, ai không nên ăn?

Người ta có thể ăn đậu phộng (lạc) trong khi say sưa xem bộ phim yêu thích của họ trong nhiều giờ.

Trong khi làm như vậy, đôi khi họ có thể đi quá đà, tức ăn quá nhiều.

Mặc dù đậu phộng là một trong những loại hạt tốt cho sức khỏe nhưng nếu ăn quá nhiều một lúc có thể gây ra một số tác dụng phụ.

Dưới đây là số lượng đậu phộng bạn có thể ăn trong một ngày và những người nên cẩn trọng với món ăn vặt này.

1. Có thể ăn bao nhiêu đậu phộng trong một ngày?





Đậu phộng rất giàu protein, chất béo, chất xơ và các chất dinh dưỡng khác. Nó là một nguồn chất béo lành mạnh có thể giúp bạn giảm mức cholesterol xấu trong cơ thể.

Đậu phộng chứa các khoáng chất vi lượng như magiê, folate, đồng và arginine.

Do sự hiện diện của một lượng chất dinh dưỡng dồi dào, nên ăn đậu phộng thường xuyên trong chế độ ăn uống sẽ rất có lợi.

Đậu phộng có thể được thêm vào chế độ ăn uống dưới nhiều hình thức như chikki (một món ngọt truyền thống của Ấn Độ thường được làm từ các loại hạt và đường), bơ đậu phộng hoặc bạn chỉ ăn riêng đậu phộng.

Bạn chỉ nên ăn một nắm đậu phộng trong một ngày là đủ.

Nếu bạn đang phết bơ đậu phộng lên lát bánh mì, thì 2 muỗng canh mỗi ngày là giới hạn được khuyến nghị tốt cho sức khỏe. Thời gian tốt nhất để ăn đậu phộng là vào buổi tối như một món ăn nhẹ. Đây là lý do tại sao bạn nên cẩn thận trong khi ăn đậu phộng, theo Times of India.

Giảm cân giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng

Phát hiện của một nghiên cứu gần đây đã làm sáng tỏ việc giảm cân có làm giảm nguy cơ ung thư hay không.

Nghiên cứu trên tạp chí 'JNCI Cancer Spectrum, được xuất bản bởi Oxford University Press, chỉ ra rằng những người thừa cân và béo phì giảm cân có thể giảm nguy cơ phát triển u tuyến đại trực tràng sau này: một dạng phát triển lành tính hoặc polyp trong đại tràng hoặc trực tràng có thể dẫn đến ung thư đại trực tràng, theo Times of India.

Ung thư đại trực tràng là loại ung thư phổ biến thứ 3 và là nguyên nhân gây tử vong thứ 3 do ung thư ở nam giới và phụ nữ ở Mỹ.

Trong 30 năm qua, tình trạng béo phì đã gia tăng ở Mỹ và trên toàn thế giới, kéo theo sự gia tăng của nhiều bệnh mạn tính.

Béo phì là một yếu tố nguy cơ được biết đến đối với u tuyến đại trực tràng và ung thư đại trực tràng.

Các bác sĩ khuyến cáo nên giảm cân cho những người thừa cân và béo phì.

Mặc dù giảm cân được cho là có một số tác dụng có lợi cho sức khỏe, nhưng liệu giảm cân có thể làm giảm nguy cơ phát triển u tuyến đại trực tràng hay không vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ.

Hầu hết các nghiên cứu chỉ điều tra nguy cơ u tuyến đại trực tràng liên quan đến béo phì hoặc chỉ số khối cơ thể được đánh giá tại một thời điểm, với ít nghiên cứu đánh giá vai trò của sự thay đổi cân nặng.

Các nhà nghiên cứu ở đây đã đánh giá sự thay đổi cân nặng (bao gồm cả tăng cân và giảm cân) trong 3 giai đoạn trưởng thành liên quan đến u tuyến đại trực tràng bằng cách sử dụng dữ liệu cân nặng tự báo cáo trong Thử nghiệm tầm soát Ung thư tuyến tiền liệt, Phổi, Đại trực tràng và Buồng trứng.

Thử nghiệm đã thu hút 154.942 đàn ông và phụ nữ ở Mỹ trong độ tuổi từ 55 đến 74, từ năm 1993 đến năm 2001, để đánh giá hiệu quả của các phương pháp sàng lọc khác nhau trong việc ngăn ngừa tử vong do các bệnh ung thư khác nhau...

Kính chúc các bạn ngày lễ Tình nhân vui vẻ và hạnh phúc, cũng như một tuần mới tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả.