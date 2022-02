Ngày mới với tin tức sức khỏe: 5 dấu hiệu nhận biết cơn đau đầu có thể do Covid-19

Ngoài ra, trong ngày thứ năm 17.2.2022 còn có các tin bài sức khỏe đáng chú ý sau: Phát hiện mới: Thêm loại dầu này vào bữa ăn giúp kéo dài tuổi thọ, Ăn uống lành mạnh hơn có thể giúp kéo dài tuổi thọ...

Bác sĩ chỉ ra 5 dấu hiệu nhận biết cơn đau đầu có thể do Covid-19

Đây là những yếu tố giúp bạn nhận biết cơn đau đầu của mình là nhiễm Covid-19 hay chỉ là cảm cúm thông thường.

Bỗng dưng bạn thức dậy với cảm giác ngứa cổ họng, ho khan, hoặc đau đầu và nghĩ: “Có phải Covid-19 không?”

Biến thể Omicron đã làm dấy lên lo lắng vì lây lan nhanh và lây nhiễm cho cả người đã tiêm chủng hoặc từng nhiễm Covid-19.

Theo nghiên cứu triệu chứng Covid-19 của Anh mang tên ZOE, đau đầu là 1 trong 5 triệu chứng phổ biến nhất của Omicron.

Nhưng đau đầu cũng có thể là dấu hiệu của rất nhiều vấn đề khác.

Vậy thì làm sao để nhận biết liệu cơn đau đầu của bạn có phải là Covid-19 hay không?

Các bác sĩ cho biết có 5 dấu hiệu cho thấy cơn đau đầu của bạn có thể là nhiễm Covid-19.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, 60% bệnh nhân Omicron bị đau đầu, vì vậy nó là một trong những triệu chứng phổ biến nhất của biến thể này.

Các nhà nghiên cứu ZOE cũng cho biết, mặc dù đau đầu là triệu chứng ít được biết đến của Covid-19, nhưng là một trong những dấu hiệu sớm nhất của bệnh.

Với Omicron, đau đầu xuất hiện thường xuyên hơn, Giáo sư Tim Spector, nhà khoa học dẫn đầu ZOE, xác nhận.

Nhưng đau đầu không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của nhiễm Covid-19, vì vậy các nhà nghiên cứu tìm cách phân biệt giữa đau đầu do Covid-19 và đau đầu do những nguyên nhân khác.

Đây là loại trái cây số 1 giúp ngăn ngừa lão hóa

Khi bạn nghĩ về những gì bạn nên ăn hoặc uống để ngăn ngừa lão hóa, bạn có thể đã biết về loại hạt tốt nhất cũng như loại trà tốt nhất để chống lão hóa.

Tuy nhiên, còn loại trái cây tốt nhất thì sao?





Bạn có thể ngạc nhiên và vui mừng vì quả bơ (đúng vậy, bơ là một loại trái cây) có thể giúp não bộ của bạn luôn nhạy bén.

Nghiên cứu của Đại học Tufts ở Mỹ xuất hiện trên tạp chí Nutrients đã phá vỡ kết quả của một thử nghiệm ngẫu nhiên cho thấy những người tham gia ăn một quả bơ mỗi ngày trong 6 tháng trong khi những người khác ăn một củ khoai tây hoặc một cốc đậu gà, có sự khác biệt.

Vào cuối cuộc thử nghiệm, những người ăn bơ đã tăng mức độ lutein, có liên quan đến chức năng nhận thức và trí nhớ.

"Nghiên cứu này rất thú vị và cho thấy nhiều hứa hẹn cho quá trình lão hóa khỏe mạnh", chuyên gia dinh dưỡng Courtney Bliss, chủ sở hữu của Feeding Bliss nói với Eat This, Not That!

"Khi dân số của chúng ta già đi và quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, chế độ ăn uống bổ sung đơn giản này có thể là một phần dinh dưỡng tuyệt vời cho mọi lứa tuổi", chuyên gia Trista Best nói với Eat This, Not That! rằng bơ rất có lợi do lượng magiê mà chúng chứa.

Tăng cường độ tập gym có cần ăn nhiều hơn không?

Tập luyện thường xuyên là cách tuyệt vời để tăng cường sức mạnh và cải thiện sức khỏe. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống đủ chất cũng rất quan trọng. Nhưng không phải lúc nào tăng cường độ tập thì cũng cần ăn nhiều hơn.

Tập gym có thể cải thiện sức khỏe tổng thể, tăng cường sức mạnh và khối lượng cơ, giúp giảm hoặc duy trì cân nặng khỏe mạnh, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Khi tăng cường độ tập luyện, ăn ít hay nhiều hơn tùy thuộc vào mục tiêu của người tập. Ví dụ, nếu bạn muốn giảm cân thì bên cạnh tăng cường độ tập thì phải cắt giảm calo, tức ăn ít hơn.

Ngược lại, nếu bạn muốn tăng cân thì cần ăn nhiều hơn để cơ bắp phát triển và cung cấp đủ năng lượng cho việc tập luyện. Mọi người có thể thử ăn thêm 200 calo/ngày cho đến khi đạt được lượng calo tiêu thụ cần thiết cho một ngày.

Không phải lúc nào tập luyện cũng sẽ cần ăn nhiều hơn. Các bài tập nhẹ nhàng khoảng 30 phút/ngày thì không cần ăn nhiều hơn.

