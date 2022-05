Ngày mới với tin tức sức khỏe: Ăn tối kiểu này có thể dẫn tới đột quỵ

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: 4 tác dụng phụ của món khoái khẩu - bỏng ngô; 7 thói quen ăn uống giúp giảm mỡ bụng và trẻ lâu; Viêm gan bí ẩn: Có cần xét nghiệm men gan cho trẻ?...

Thói quen ăn tối này dễ gây đột quỵ xuất huyết não

Nghiên cứu gần đây đã phát hiện, ăn tối giờ giấc thất thường làm tăng nguy cơ tử vong do đột quỵ xuất huyết não.

Đột quỵ là một tình trạng y tế nghiêm trọng đe dọa tính mạng cần được điều trị khẩn cấp. Nghiên cứu gần đây đã phát hiện, ăn tối giờ giấc thất thường làm tăng nguy cơ tử vong do đột quỵ xuất huyết não.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh thói quen sống kém lành mạnh - thậm chí cả những thói quen tưởng như vô hại, cũng có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ do xuất huyết não.

Đột quỵ do xuất huyết não xảy ra khi một mạch máu não vỡ ra và chảy máu trong não.

Và một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients đã kiểm tra ảnh hưởng của thời gian ăn tối đối với nguy cơ tử vong do đột quỵ, bệnh tim mạch vành và các bệnh tim mạch tổng thể. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung nghiên cứu này trên trang sức khỏe ngày 16.5.

4 tác dụng phụ của món khoái khẩu - bỏng ngô

Bắp rang bơ (bỏng ngô) là một món ăn nhẹ mà bạn có thể dễ dàng cho vào túi đóng gói sẵn, hoặc quay bằng lò vi sóng tại nhà của bạn.

Các chuyên gia dinh dưỡng trong hội đồng chuyên gia y tế của trang web Eat This, Not That! ở Mỹ đã đưa ra ý kiến của họ về lợi ích của việc ăn bỏng ngô, cũng như những tiêu cực của nó.

Bổ sung chất xơ và protein. Amy Shapiro, chuyên gia dinh dưỡng (gọi tắt trong bài là chuyên gia) của Real Nutrition, cho biết: “Bỏng ngô có thể là một phần của chương trình quản lý cân nặng lành mạnh vì nó có chất xơ và protein (là ngũ cốc nguyên hạt) và có thể giúp bạn nạp vào cơ thể ít calo hơn”.

Ăn bỏng ngô mang lại cảm giác giòn ngon và cũng được coi là một loại thực phẩm có khối lượng lớn.





Điều này có nghĩa là bạn có thể ăn một phần lớn mà không cần tiêu thụ quá nhiều calo hoặc thêm gram chất béo.

Tuy nhiên, chuyên gia Shapiro lưu ý rằng không phải tất cả bỏng ngô đều được tạo ra như nhau, và chuyên gia Shapiro thích món bắp rang bơ. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 16.5.

7 thói quen ăn uống giúp giảm mỡ bụng và trẻ lâu

Khi nói đến cân nặng, điều quan trọng hơn cần chú ý là một loại chất béo được gọi là mỡ nội tạng, nằm xung quanh vùng dạ dày của bạn.

Dưới đây, các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra 7 thói quen ăn uống giúp bạn giảm mỡ bụng và chậm lão hóa.

Uống nhiều nước trong ngày. Uống đủ nước là chìa khóa cho mọi khía cạnh sức khỏe của bạn.

Nếu không uống đủ nước, bạn có thể gặp phải những điều như khó chịu, cảm thấy đói hơn, các vấn đề về bàng quang, các vấn đề về tim và thận, và thiếu năng lượng… Vì vậy, khi bạn đang tìm cách áp dụng một số thói quen lành mạnh hơn, hãy bắt đầu với việc uống đủ nước.

Ăn nhiều rau hơn. Khi nói đến việc ăn uống lành mạnh để làm chậm quá trình lão hóa, bạn không thể bỏ qua các loại rau củ.

Chuyên gia Coleman nói: “Rau rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất và chất xơ, tất cả đều giúp bạn trẻ và khỏe mạnh”. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm các thói quen ăn uống giúp bạn giảm mỡ bụng và chậm lão hóa!