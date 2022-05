Ngày mới với tin tức sức khỏe: Ngủ không đủ giấc làm tăng 9% lượng mỡ bụng

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Nắng nóng gay gắt, nam giới lứa tuổi này dễ gặp nguy hiểm nhất; Nghiên cứu phát hiện vắc xin mũi 4 tạo kháng thể cao hơn mũi 3; Ác mộng ảnh hưởng thế nào đến cơ thể?...

Nguyên nhân bất ngờ gây béo bụng

Nghiên cứu mới cho thấy thiếu ngủ - ngay cả ở những người trẻ, khỏe mạnh - có thể là một trong những nguyên nhân gây béo bụng.

Nhật báo South China Morning Post mới đây dẫn nguồn một nghiên cứu mới của nhóm chuyên gia thuộc trung tâm nghiên cứu y tế Mayo Clinic (bang Minnesota, Mỹ) cho hay tình trạng “ngủ không đủ giấc” có thể làm tăng 9% lượng mỡ bụng và 11% lượng mỡ nội tạng - vốn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh lý về tim mạch và chuyển hóa.

Phát hiện đã được công bố trên tờ The Journal of the American College of Cardiology (tạm dịch: chuyên san của Đại học Tim mạch Mỹ).

Thành viên nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Virend Somers - chuyên gia y học tim mạch của Mayo Clinic, cho biết: “Phát hiện của chúng tôi cho thấy thiếu ngủ - ngay cả với người trẻ, khỏe mạnh và tương đối gầy - có liên quan mật thiết đến tình trạng tích tụ calo, tăng cân và tăng lượng mỡ bên trong bụng”. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung nghiên cứu này trên trang sức khỏe ngày 13.5.

Nghiên cứu mới: Nắng nóng gay gắt, nam giới lứa tuổi này dễ gặp nguy hiểm nhất

Nghiên cứu mới phát hiện, nam giới ở độ tuổi ngoài 60 dễ mắc các bệnh tim nghiêm trọng, nếu nhiệt độ ban đêm càng nóng bức.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh với gần 40.000 ca tử vong do các bệnh liên quan đến tim trong tháng 6 và 7 hằng năm ở Anh và xứ Wales, vì ​​các đợt nắng nóng gay gắt nhất ở những vùng này thường xảy ra trong những tháng trên.





Nghiên cứu được thực hiện trong khoảng 15 năm, theo dõi những người trưởng thành từ 60 - 64 và 65 - 69 tuổi.

Kết quả, được công bố trên tạp chí y khoa của Anh BMJ, đã phát hiện vào mùa hè nóng bức, nếu nhiệt độ ban đêm tăng bất thường lên 1°C sẽ làm tăng 3,1% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch ở nam giới từ 60 - 64 tuổi. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 13.5.

Nghiên cứu phát hiện vắc xin mũi 4 tạo kháng thể cao hơn mũi 3

Nghiên cứu mới đây ở Anh phát hiện tiêm vắc xin Covid-19 mũi 4 có thể tạo ra lượng kháng thể cao hơn mũi 3. Thời điểm tiêm mũi 4 trong nghiên cứu cách mũi 3 là hơn 6 tháng.

Nghiên cứu do các chuyên gia tại Cơ sở Nghiên cứu lâm sàng NIHR tại Bệnh viện Đại học Southampton (Anh) thực hiện. Các tác giả cho rằng nếu khả năng miễn dịch sau khi tiêm mũi 3 bị suy yếu thì mũi 4 sẽ khôi phục khả năng này.

“Chúng tôi đã phát hiện là mũi 4 vắc xin Covid-19 có thể giúp tăng cường đáng kể lượng kháng thể và tế bào miễn dịch khi bạn đã tiêm mũi 3 được hơn 6 tháng”, Giáo sư Saul Faust, giám đốc Cơ sở Nghiên cứu lâm sàng NIHR và là tác giả chính của nghiên cứu, tiết lộ.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học The Lancet. Nhóm của Giáo sư Faust đã kiểm tra nồng độ kháng thể của 166 tình nguyện viên được tiêm mũi 4. Thời điểm tiêm mũi 4 cách mũi 3 trung bình 7 tháng. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung nghiên cứu này!