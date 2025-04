Ngày mới với tin tức sức khỏe: Bài tập đơn giản cực tốt cho người lớn tuổi

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Cao quy linh là gì?; Bài tập đơn giản 2 lần/tuần cực tốt cho người lớn tuổi; Lợi ích sức khỏe của trà dứa...

4 loại thực vật giàu vitamin giúp giảm cholesterol trong máu

Cholesterol cao là yếu tố nguy cơ đáng lo ngại với sức khỏe. Dù thuốc có thể giúp kiểm soát mức cholesterol trong máu nhưng để bảo vệ tim mạch, mọi người cũng cần chú ý lựa chọn thực phẩm lành mạnh.

Những loại thực vật giàu vitamin, chất chống ô xy hóa có thể giúp giảm cholesterol trong máu gồm:

Nghiên cứu cho thấy ăn kiwi mỗi ngày liên tục trong 8 tuần có thể giúp tăng mức cholesterol "tốt" HDL và giảm cholesterol "xấu" LDL ở những người có mỡ máu cao. ẢNH: AI

Kiwi. Kiwi là loại trái cây giàu vitamin C. Một trái kiwi nặng từ 70 đến 100 gram. Trong 100 gram kiwi cung cấp khoảng 93 mg vitamin C. Trong khi đó, lượng vitamin C khuyến cáo ở nam giới trưởng thành là khoảng 90 mg/ngày, phụ nữ là 75 mg/ngày. Nói cách khác, một trái kiwi trung bình có thể cung cấp vượt mức nhu cầu vitamin C mỗi ngày.

8 điều bạn cần điều chỉnh ngay để giảm nguy cơ mắc ung thư

Theo báo cáo năm 2025 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu, gây ra khoảng 10 triệu ca tử vong mỗi năm, chiếm 1/6 số ca tử vong.

Các loại ung thư phổ biến nhất là ung thư vú, phổi, đại tràng và trực tràng, và tuyến tiền liệt.

Khoảng 1/3 số ca tử vong do ung thư là do sử dụng thuốc lá, béo phì, uống rượu, ăn ít trái cây và rau quả và thiếu hoạt động thể chất.

Giờ đây, nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Scientific Reports đã chỉ rõ 8 điều thiết yếu mà nếu điều chỉnh được, có thể giúp bạn giảm nguy cơ ung thư, theo trang tin y khoa News Medical.

Ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu ẢNH MINH HỌA: AI

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Bệnh viện quốc tế Đại học Bắc Kinh, phối hợp với các chuyên gia tại Bệnh viện đa khoa Kailuan, Tangshan (Trung Quốc), thực hiện, bao gồm 48.330 người tham gia, nhằm khám phá mối liên hệ trực tiếp giữa các yếu tố lối sống và thông số sức khỏe và nguy cơ mắc ung thư.

Bài tập đơn giản 2 lần/tuần cực tốt cho người lớn tuổi

Đối với người lớn tuổi, chứng mất trí nhớ là vấn đề lớn ảnh hưởng mạnh mẽ đến chất lượng cuộc sống.

Giờ đây, trong nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học GeroScience, các nhà khoa học đã tìm ra bài tập đơn giản 2 lần một tuần có thể bảo vệ não của người lớn tuổi khỏi chứng bệnh nguy hiểm này, theo trang tin y khoa News Medical.

Nhằm tìm hiểu tác động của tập luyện sức mạnh đối với não của người lớn tuổi bị suy giảm nhận thức nhẹ, các chuyên gia từ tại Đại học bang Campinas (Brazil) đã tiến hành thử nghiệm trên 44 người tham gia bị suy giảm nhận thức nhẹ, tức có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao hơn.

Đối với người lớn tuổi, chứng mất trí nhớ là vấn đề lớn ảnh hưởng mạnh mẽ đến chất lượng cuộc sống ẢNH MINH HỌA: AI

Họ được chia thành 2 nhóm: Một nửa tập luyện sức mạnh với các buổi tập tạ 2 lần một tuần với cường độ từ trung bình đến cao và tải trọng tăng dần, nửa còn lại không tập thể dục.

Tất cả người tham gia đã được đánh giá trong các bài kiểm tra tâm lý thần kinh và chụp MRI vào đầu và cuối nghiên cứu.

