Ngày mới với tin tức sức khỏe: Bệnh tiểu đường có ảnh hưởng khả năng sinh sản?

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Đông y trị liệu chứng âm lãnh ở nam giới; Phát hiện loại trà có thể tiêu diệt các tế bào ung thư; Người bị tiền tiểu đường ăn thế nào để bệnh không tiến triển thành tiểu đường?...

Bệnh tiểu đường ảnh hưởng thế nào đến việc sinh con?

Tiểu đường loại 2 là bệnh mạn tính, có thể tác động lớn đến nhiều cơ quan trọng yếu của cơ thể. Nếu không kiểm soát tốt, bệnh sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của người mắc, bất kể giới tính.

Đới với người bị bệnh tiểu đường loại 2, việc kiểm soát đường huyết, huyết áp và nồng độ cholesterol trong máu là rất quan trọng. Nếu gặp vấn đề về chức năng sinh sản, người bệnh cần tìm đến bác sĩ để được hỗ trợ đúng cách.

Bệnh tiểu đường loại 2 có khả năng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản theo những cách sau:

Tiểu đường loại 2 với phụ nữ. Các nghiên cứu cho thấy khả năng sinh con của phụ nữ mắc bệnh tiểu đường loại 2 sẽ thấp hơn khoảng 25% so với người bình thường. Nhiều phụ nữ bị bệnh tiểu đường cũng đồng thời bị béo phì và hội chứng buồng trứng đa nang. Tình trạng này góp phần làm tăng nguy cơ bị rối loạn chức năng sinh sản. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 16.11.

Đông y trị liệu chứng âm lãnh ở nam giới

Âm lãnh là một chứng bệnh không hiếm gặp ở cả hai giới, biểu hiện bằng tình trạng bộ phận sinh dục có cảm giác lạnh lẽo, kèm theo bụng dưới lạnh đau, suy giảm ham muốn tình dục, nam giới thường bị liệt dương ở các mức độ nặng nhẹ khác nhau.

Theo Đông y, nguyên nhân chủ yếu của chứng bệnh này là do thận dương hư nhược, hàn tà ngưng trệ ở can mạch hoặc thấp nhiệt lưu trú ở can kinh gây nên.





Để trị liệu chứng bệnh này, nguyên tắc cơ bản là phải “biện chứng luận trị”, nghĩa là căn cứ vào chứng trạng cụ thể, tiến hành phân thể bệnh rồi lựa chọn các bài thuốc, vị thuốc phù hợp, được kê bởi thầy thuốc.

Ngoài ra, có thể xoa bóp bằng cách: Trước hết, dùng bàn tay hoặc 3 ngón trỏ, giữa và nhẫn khép lại xát bụng dưới theo đường trục giữa từ trên xuống dưới và ngược lại mỗi phút 120 lần. Nội dung tiếp theo của nghiên cứu này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 16.11.

Phát hiện loại trà có thể tiêu diệt các tế bào ung thư

Nghiên cứu cho thấy trà bồ công anh có thể tiêu diệt các tế bào ung thư tuyến tụy, ung thư máu và cả ung thư đại tràng.

Một chuyên gia cho biết uống trà bồ công anh là cách đơn giản có thể làm giảm nguy cơ ung thư.

Sau đây, một bác sĩ sẽ giải thích tại sao bồ công anh hạ thổ pha trà uống có thể tiêu diệt tế bào ung thư.

Nổi tiếng về sức mạnh hỗ trợ tiêu hóa, trà bồ công anh có thể làm giảm nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tụy, theo tiến sĩ, bác sĩ Deborah Lee từ Dr Fox Online Pharmacy (Anh).

Tiến sĩ Lee cho biết: Bồ công anh đã được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên cho sức khỏe hàng trăm năm nay. Nó đã được khoa học chứng minh là có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa, chống ung thư và lợi tiểu. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!