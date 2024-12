Ngày mới với tin tức sức khỏe: Khoáng chất nào giúp người lớn tuổi ngừa đau tim?

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Vì sao trời lạnh hay xảy ra các ca nhồi máu cơ tim?; 4 nguyên nhân gây đau phía sau đầu gối cần phải điều trị; Nghiên cứu mới về dầu ăn chỉ ra điều quan trọng...

Để ngăn đau tim, người lớn tuổi cần bổ sung khoáng chất nào?

Khi chúng ta già đi, lão hóa khiến cơ thể khó hấp thụ đủ vitamin, khoáng chất và các dưỡng chất khác trong thực phẩm. Trong đó, có những chất người già rất dễ bị thiếu, từ đó ảnh hưởng đến chức năng của tim, thần kinh.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp duy trì sức khỏe là chế độ ăn giàu dinh dưỡng với rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc giàu protein và chất béo lành mạnh. Tuy nhiên, lão hóa làm giảm khả năng hấp thụ, khiến người cao tuổi dễ bị thiếu chất.

Các loại rau lá xanh là một trong những nguồn thực phẩm giàu magiê ẢNH: AI

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Nutrients phát hiện loại khoáng chất mà người già dễ bị thiếu là magiê. Nguyên nhân là một số thay đổi do lão hóa khiến ruột khó hấp thụ magiê.

Magiê quan trọng với cơ thể vì đóng góp đến hơn 300 chức năng, từ điều hòa nhịp tim, tăng cường sức khỏe xương đến hỗ trợ chức năng thần kinh, cơ bắp. Nam giới trưởng thành cần magiê với lượng ít nhất 400 mg/ngày, trong khi phụ nữ là 310 mg/ngày.

Với người lớn tuổi, magiê đặc biệt quan trọng vì giúp giảm nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 và gãy xương do loãng xương. Không những vậy, magiê còn có thể ngăn ngừa đau tim, đột quỵ và suy giảm nhận thức.

Một tình trạng mạn tính có thể dẫn đến bệnh tim là huyết áp cao. Qua thời gian, huyết áp cao sẽ khiến động mạch dễ bị tổn thương và hình thành các mảng xơ vữa. Mảng xơ vữa sẽ làm giảm lưu lượng máu đến các cơ quan, thậm chí dẫn đến đau tim và đột quỵ. Nội dung tiếp theo bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 24.12.

4 nguyên nhân gây đau phía sau đầu gối cần phải điều trị

Khớp gối là một trong những vị trí quan trọng và chịu lực nhiều khi đi lại. Bất kỳ tổn thương nào ở khớp gối cũng đều có thể ảnh hưởng lớn đến chức năng vận động. Đau là triệu chứng phổ biến cảnh báo khớp gối có vấn đề.

Chúng ta thường chú ý đến những cơn đau ở phía trước đầu gối. Tuy nhiên, đau ở phía sau đầu gối cũng là triệu chứng rất quan trọng. Đôi khi, những cơn đau phía sau đầu gối này sẽ khó xác định nguyên nhân.

Chấn thương dây chằng chéo sau có thể gây đau phía sau đầu gối ẢNH: AI

Những nguyên nhân gây đau phía sau đầu gối mà mọi người không được chủ quan gồm:

Chuột rút. Chuột rút là vấn đề hết sức bình thường. Nếu chuột rút xảy ra ở phía sau đầu gối thì là do nhóm cơ này hoạt động quá mức. Tuy nhiên, tình trạng chuột rút nếu xảy ra thường xuyên thì nguyên nhân có thể do tổn thương thần kinh, cơ thể đang tích tụ nhiều độc tố, thậm chí là do uốn ván.

U nang Baker. U nang Baker xảy ra khi đầu gối bị tổn thương, chẳng hạn như viêm khớp hay rách sụn. Tổn thương này gây tích tụ dịch bất thường, dẫn đến hình thành u nang. U nang sẽ tạo áp lực và gây đau phía sau đầu gối.

Trong trường hợp xấu, u nang có thể bị vỡ, khiến đầu gối bị sưng và đau dữ dội. Khi đó, người bệnh cần đến bệnh viện ngay lập tức. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 24.12.

Nghiên cứu mới về dầu ăn chỉ ra điều quan trọng

Nghiên cứu mới cho thấy các loại dầu ăn lành mạnh như dầu bơ và dầu ô liu mang lại nhiều lợi ích, từ cải thiện sức khỏe tim mạch đến giảm nguy cơ ung thư.

Nghiên cứu gần đây dấy lên nỗi lo ngại rằng dầu ăn, nhưng Giáo sư - tiến sĩ Timothy Yeatman, làm việc tại Viện Ung thư của Đại học Nam Florida và Bệnh viện đa khoa Tampa (Mỹ), khẳng định rằng, kết quả nghiên cứu không cho thấy dầu ăn, bao gồm cả dầu hạt, có thể gây ung thư.

Các tác giả nghiên cứu khẳng định rằng ăn dầu hạt ở mức độ vừa phải vẫn lành mạnh Ảnh minh họa: AI

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng vấn đề xuất phát từ việc dầu hạt có hàm lượng axit béo omega-6 cao, một trong số đó có thể thúc đẩy tình trạng viêm trong cơ thể. Mà tình trạng viêm có thể góp phần gây ra một số loại ung thư, như ung thư ruột kết.

Đối với nghiên cứu của mình, tiến sĩ Yeatman nói: Tiêu thụ quá nhiều omega-6 dẫn đến dư thừa các chất trung gian gây viêm, gây ra môi trường ức chế miễn dịch của ung thư ruột kết. Và tôi nghĩ rằng nó cho phép khối u phát triển và lan rộng.

Để khắc phục tình trạng này, theo tiến sĩ Yeatman, bổ sung đủ axit béo omega-3 có tác dụng chống viêm, có thể kiềm hãm tác hại của omega-6. Theo Bệnh viện Mount Sinai (Mỹ), hướng dẫn dinh dưỡng chung khuyến nghị tỷ lệ omega-6 so với omega-3 trong chế độ ăn uống là từ 2:1 đến 4:1.

Nếu tiêu thụ ở tỷ lệ phù hợp, cả axit béo omega-6 và omega-3 đều là chất béo không bão hòa, có lợi cho sức khỏe tim mạch. Đó là lý do tại sao Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho biết dầu hạt có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh. Omega-6 cũng có trong các loại hạt vốn được xem là tốt cho sức khỏe. Omega-3 thường có trong cá như cá hồi và một số loại hạt. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!