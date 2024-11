Ngày mới với tin tức sức khỏe: Làm điều này mỗi ngày giúp phổi hoạt động tốt

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Bác sĩ nói gì về ăn cay và các cơn đau tim?; Đừng bỏ qua giai đoạn vàng điều trị nhược thị cho trẻ; Phát hiện loại thực phẩm bổ sung giúp hạ cholesterol cực hay...

Tập thể dục cải thiện chức năng phổi như thế nào?

Tập thể dục thường xuyên giúp phổi hoạt động hiệu quả hơn, đặc biệt là với người cao tuổi, hút thuốc hay sống trong khu vực ô nhiễm. Các bài tập sẽ giúp những người có dung tích phổi hạn chế có thể hô hấp tốt hơn.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất để đánh giá chức năng phổi là dung tích phổi. Tuy nhiên, dung tích phổi thường bắt đầu giảm dần từ năm 35 tuổi.

Tập thể dục giúp tăng cường dung tích phổi và cải thiện khả năng sử dụng ô xy của cơ thể ẢNH: PEXELS

Cùng với quá trình lão hóa thì ô nhiễm môi trường, hút thuốc và hen suyễn có thể đẩy nhanh đáng kể quá trình suy giảm dung tích và chức năng phổi. Hệ quả là dẫn đến tình trạng khó thở.

Tập thể dục sẽ giúp duy trì dung tích phổi, nhờ đó phổi hoạt động khỏe mạnh hơn và hấp thụ đủ lượng ô xy cần thiết cung cấp cho hoạt động của cơ thể. Các bài tập có thể giúp cải thiện chức năng phổi qua những thay đổi sau:

Tăng cường chức năng cơ bắp. Tập luyện không chỉ làm tăng dung tích phổi mà còn giúp tăng cường các cơ hỗ trợ quá trình hô hấp. Nhờ đó, người tập có thể hít lượng không khí nhiều hơn vào phổi, giúp hoạt động hô hấp hiệu quả hơn, đặc biệt là khi gắng sức.

Cải thiện độ co giãn của phổi. Tập luyện thường xuyên sẽ cải thiện độ co giãn của phổi, nhờ đó phổi sẽ hoạt động linh hoạt hơn. Phổi co giãn tốt hơn cũng giúp cải thiện luồng không khí vào phổi.

Bác sĩ nói gì về ăn cay và các cơn đau tim?

Cuộc tranh luận từ lâu về tác động của ăn cay đối với sức khỏe tim mạch vẫn tiếp diễn. Trong khi một số người tin rằng cách ăn này tốt cho tim, những người khác lại lo lắng về những nhược điểm tiềm ẩn của nó.

Theo tiến sĩ Vinoth, bác sĩ tim mạch làm việc tại Bệnh viện Care Hitech City, Hyderabad (Ấn Độ), không có mối liên hệ trực tiếp nào giữa việc thường xuyên ăn cay và các cơn đau tim.

Cuộc tranh luận về tác động của việc ăn cay đối với sức khỏe tim mạch vẫn tiếp diễn Ảnh: Pexels

Nghiên cứu đã phát hiện ăn ớt thường xuyên giúp giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim.

Nghiên cứu của Ý được công bố năm 2019 trên tạp chí của Học viện Tim mạch Mỹ, bao gồm 22.000 người tham gia, được theo dõi trong hơn 8 năm, đã phát hiện ăn ớt hơn 4 lần một tuần giúp giảm 1/3 nguy cơ tử vong do bệnh tim so với hiếm khi hoặc không bao giờ ăn ớt. Đáng chú ý, ngay cả người ăn uống kém lành mạnh cũng gặt hái được lợi ích.

Các tác giả giải thích hoạt chất capsaicin trong ớt giúp giảm tình trạng viêm và các quá trình có hại khác liên quan đến sự tích tụ mảng bám mỡ trong động mạch.

Thực tế, ăn cay vừa phải có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe.

Capsaicin, hợp chất tạo nên vị cay trong ớt, có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ. Những đặc tính này có thể giúp giảm viêm và căng thẳng oxy hóa, cả hai đều giúp giảm bệnh tim.

Phát hiện loại thực phẩm bổ sung giúp hạ cholesterol cực hay

Bạn bị cholesterol cao do di truyền? Các nhà khoa học cho biết hãy thử dùng loại thực phẩm bổ sung phổ biến sau.

Nghiên cứu được công bố gần đây trên tạp chí y sinh The American Journal of Clinical Nutrition cho thấy dầu cá omega-3 có thể giúp người bị cholesterol cao do di truyền bằng cách giảm mức cholesterol xấu, cholesterol toàn phần và chất béo trung tính triglyceride. Từ đó, đưa ra một chiến lược tiềm năng để giảm bệnh tim mạch.

Cholesterol cao làm cứng động mạch, tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ Ảnh: Pexels

Mặc dù chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục có thể giúp ngăn ngừa cholesterol cao, nhưng có một yếu tố không thể kiểm soát - đó là di truyền. Đối với những người có tiền sử gia đình cholesterol cao, kết quả này cung cấp thêm biện pháp để họ bảo vệ sức khỏe.

Các nhà khoa học từ Đại học Georgia (Mỹ) đã sử dụng dữ liệu di truyền từ hơn 441.000 người tham gia và tính toán điểm số để dự đoán nguy cơ di truyền có mức cholesterol toàn phần cao, cholesterol xấu cao, cũng như mức triglyceride và cholesterol tốt.

Tiến sĩ Yitang Sun, từ Khoa Di truyền học tại Đại học Georgia, giải thích: Những tiến bộ gần đây trong các nghiên cứu di truyền đã cho phép chúng tôi dự đoán nguy cơ di truyền mắc cholesterol cao của một người.

Kết quả đã phát hiện những người dùng thực phẩm bổ sung dầu cá có mức cholesterol thấp hơn dự đoán, đặc biệt là mức cholesterol toàn phần, cholesterol xấu và triglyceride.