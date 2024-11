Ngày mới với tin tức sức khỏe: Thêm lợi ích bất ngờ của tách trà mỗi sáng

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Mùa lạnh, thay đổi thói quen sinh hoạt thế nào để tăng cường sức khỏe?; Thời gian đi bộ lý tưởng hằng ngày để bù đắp tác hại của ngồi lâu; 4 điều chỉnh lối sống giúp nam giới giảm ngủ ngáy...

Phát hiện thêm tin vui bất ngờ cho người thích uống trà

Trà xanh từ lâu đã là một trong những thức uống được yêu thích nhất trên thế giới nhờ mang lại vô số lợi ích sức khỏe. Và nghiên cứu mới vừa được công bố trên tập san học thuật journal Food and Function, đã phát hiện thêm một lợi ích bất ngờ của tách trà mỗi sáng của bạn.

Tác giả nghiên cứu chính, tiến sĩ Catarina Rendeiro, Phó giáo sư khoa học dinh dưỡng tại Đại học Birmingham (Anh), cho biết: Khi căng thẳng, mọi người thường ăn vặt với đồ béo. Nghiên cứu trước đây của chúng tôi đã chỉ ra rằng thực phẩm nhiều chất béo có thể làm suy yếu chức năng mạch máu và làm giảm lượng oxy cung cấp cho não. Vì vậy, chúng tôi muốn xem liệu thêm thực phẩm có hàm lượng flavanol cao như trà xanh vào bữa ăn nhiều chất béo có làm giảm tác động của căng thẳng hay không.

Trà xanh và ca cao giàu flavanol có thể bảo vệ hệ tim mạch khỏi căng thẳng ngay cả sau khi ăn nhiều chất béo Ảnh: Pexels

Nhóm nghiên cứu đã cho một nhóm người lớn trẻ tuổi, khỏe mạnh, ăn sáng với 2 chiếc bánh sừng trâu với bơ, 1,5 lát phô mai và 1 ly đồ uống có hàm lượng flavanol cao hoặc hàm lượng flavanol thấp.

Những người tham gia được yêu cầu trong 8 phút phải trả lời được càng nhiều câu hỏi càng tốt. Đồng thời, các tác giả đo lưu lượng máu, mức oxy trong não và đánh giá nguy cơ mắc bệnh tim của họ.

Kết quả đã phát hiện rằng tiêu thụ thức ăn nhiều chất béo kết hợp với đồ uống có hàm lượng flavanol thấp khi bị căng thẳng làm giảm chức năng mạch máu và tình trạng này kéo dài tới 90 phút sau khi hết căng thẳng.

Ngược lại, đồ uống có hàm lượng flavanol cao có hiệu quả trong việc ngăn ngừa sự suy giảm chức năng mạch máu sau khi bị căng thẳng.

Các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng trà xanh giàu flavanol có thể bảo vệ hệ tim mạch khỏi căng thẳng ngay cả sau khi ăn chất béo.

Thời gian đi bộ lý tưởng hằng ngày để bù đắp tác hại của ngồi lâu

Các chuyên gia y tế từ lâu đã cảnh báo rằng ngồi quá nhiều sẽ gây hại cho sức khỏe. Và nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí của Viện Tim mạch Mỹ JACC, nhấn mạnh ngồi lâu làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Đặc biệt, ngồi lâu hơn 10,5 giờ mỗi ngày còn làm tăng nguy cơ suy tim và tử vong do bệnh tim mạch. Tuy nhiên, khoa học cũng đã tìm ra cách để cứu vãn tình thế. Các tác giả đã phát hiện những người cắt giảm thời gian ngồi bằng việc vận động như đi bộ từ trung bình đến mạnh mẽ trong khoảng 30 phút mỗi ngày sẽ giúp giảm tác hại của việc ngồi nhiều, như giảm đáng kể nguy cơ rối loạn nhịp tim và nhồi máu cơ tim.

Cắt giảm thời gian ngồi chỉ 30 phút mỗi ngày để vận động có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch Ảnh: Pexels

Bác sĩ Charles Eaton, Giám đốc Khoa Y học gia đình của Đại học Brown (Mỹ), cho biết cắt giảm thời gian ngồi chỉ 30 phút mỗi ngày để vận động có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Cụ thể, vận động từ trung bình đến mạnh mẽ giúp giảm 15% nguy cơ suy tim và 10% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch. Thậm chí vận động nhẹ cũng giảm được 6% nguy cơ suy tim và 8% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch.

Một phân tích tổng hợp, được công bố năm 2020 trên tạp chí nghiên cứu British Journal of Sports Medicine, bao gồm 9 nghiên cứu với 44.370 người tham gia từ 4 quốc gia, cũng đã tìm ra mức tập thể dục cần thiết để bù đắp tác hại của ngồi nhiều.

Tất cả những người tham gia đều được đeo máy theo dõi sức khỏe để đo mức độ hoạt động và thời gian ít vận động.

Kết quả cũng cho thấy đi bộ nhanh, đạp xe hoặc vận động từ trung bình đến mạnh mẽ trong 30 - 40 phút mỗi ngày giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong cho người ngồi nhiều.

4 điều chỉnh lối sống giúp nam giới giảm ngủ ngáy

Ngủ ngáy không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ mà còn là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, chẳng hạn như chứng ngưng thở khi ngủ.

Uống đủ nước giúp chất nhầy trong cổ họng không bị đặc lại, nhờ đó giảm ngủ ngáy ẢNH: PEXELS

Các nguyên nhân gây ra ngủ ngáy thường gặp là tuổi tác, béo phì, nghẹt mũi, uống nhiều rượu bia, tư thế ngủ không phù hợp và chứng ngưng thở khi ngủ.

Để giảm ngủ ngáy, mọi người cần thay đổi lối sống theo hướng sau:

Duy trì cân nặng khỏe mạnh. Một trong những nguyên nhân chính gây ngáy là do lượng mỡ thừa tích tụ nhiều quanh cổ. Do đó, giảm cân sẽ giúp giảm ngáy ngủ. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine cho thấy những người thừa cân khi giảm cân thành công thì tình trạng ngáy ngủ đều giảm cả tần suất và cường độ.

Tránh rượu bia trước khi ngủ. Rượu bia sẽ làm giãn các cơ quanh cổ họng, từ đó gây ngáy. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Journal of Clinical Sleep Medicine cho thấy uống nhiều rượu bia trước khi ngủ sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ ngủ ngáy và ngưng thở khi ngủ. Các chuyên gia khuyến cáo nên tránh uống rượu bia ít nhất 3-4 giờ trước khi ngủ.