Ngày mới với tin tức sức khỏe: Trứng gà hay thịt gà bổ dưỡng hơn?

Trứng gà hay thịt gà bổ dưỡng hơn?

Cô Jillian Kubala, chuyên gia dinh dưỡng, làm việc tại Westhampton, New York (Mỹ), trong bài viết cho chuyên trang sức khỏe Health, đã làm rõ sự khác biệt giữa thịt gà và trứng gà.



Cả thịt gà và trứng gà đều là nguồn protein "hoàn chỉnh" nhờ chứa tất cả 9 loại axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự sản xuất được. Trong khi protein thực vật được xem là "không đầy đủ" vì thiếu các axit amin thiết yếu.

Vitamin A, choline và sắt trong trứng gà cao hơn nhiều so với trong thịt gà ẢNH: PEXELS

Cơ thể cũng sử dụng protein từ trứng và thịt gà hiệu quả hơn, đạt trên 90%, trong khi protein thực vật chỉ được sử dụng 45 - 80%. Điều này khiến thịt gà và trứng trở thành "protein chất lượng cao" vì là nguồn protein dễ hấp thụ, phân hủy và được cơ thể sử dụng cho các quá trình quan trọng như xây dựng cơ bắp và tạo ra hoóc môn và chất dẫn truyền thần kinh.

Một bài tập tốt cho sức khỏe những người lớn tuổi

Có một bài tập được các chuyên gia bình chọn là bài tập rất tốt cho não bộ và cơ thể đang lão hóa, giúp ngăn ngừa té ngã, giúp trí óc minh mẫn, hạ huyết áp, giảm đau, tốt cho phổi và giúp ngủ ngon. Những điều này cực kỳ quan trọng cho người lớn tuổi!

Đó là thái cực quyền! Vì những lý do trên mà bài tập này đáng để những người tuổi ngoài 50 cân nhắc, theo chuyên trang sức khỏe Only My Health.

Tập luyện thái cực quyền ẢNH: PEXELS

Tiến sĩ Ardeshir Hashmi, bác sĩ, Trưởng khoa Trung tâm Y học Lão khoa của Bệnh viện Cleveland Clinic (Mỹ), cho biết nghiên cứu về lợi ích của thái cực quyền từ lâu đã rất thuyết phục. Ông cho biết đây là bài tập mà ông khuyến nghị cho những bệnh nhân lớn tuổi. Gần đây, bản thân ông cũng bắt đầu tập thái cực quyền.

4 sai lầm phổ biến âm thầm gây hại tuyến tiền liệt

Để tuyến tiền liệt khỏe mạnh, nam giới cần ăn uống lành mạnh, nạp đủ vitamin D và khám sức khỏe định kỳ theo chỉ định bác sĩ. Tuy nhiên, dù chăm sóc tốt tuyến tiền liệt nhưng một số thói quen xấu vẫn có làm tăng nguy cơ mắc bệnh tuyến tiền liệt.

Tuyến tiền liệt nằm phía trước trực tràng, ngay bên dưới bàng quang. Do đó, bất ổn ở tuyến tiền liệt sẽ ảnh hưởng đến nhiều chức năng cơ thể, từ tiểu tiện đến hoạt động tình dục, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Ngồi nhiều sẽ gây áp lực lên tuyến tiền liệt, khiến tuyến này dễ bị sưng và viêm ẢNH: PEXELS

Tuyến tiền liệt có thể mắc nhiều bệnh khác nhau, từ phì đại tuyến tiền liệt, viêm tuyến tiền liệt hay ung thư tuyến tiền liệt. Những sai lầm nam giới cần tránh vì sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tuyến tiền liệt gồm:

Uống nhiều rượu bia. Uống nhiều rượu bia sẽ tác động tiêu cực đến tuyến tiền liệt. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Cancer Prevention Research phát hiện nam giới uống nhiều rượu bia trong giai đoạn từ thiếu nên đến khoảng 50 tuổi có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt cao gấp 3 lần bình thường. Với nam giới mắc phì đại tuyến tiền liệt, rượu bia sẽ khiến các triệu chứng thêm nặng.

