Ngày mới với tin tức sức khỏe: Những triệu chứng của ung thư dạ dày

Triệu chứng thầm lặng của ung thư dạ dày, chớ bỏ qua!

Ung thư dạ dày là một trong những loại ung thư nguy hiểm và giết người nhiều nhất thế giới. Phát hiện sớm bệnh sẽ làm tăng khả năng điều trị thành công. Tuy nhiên, nhiều trường hợp bệnh không có triệu chứng rõ ràng hoặc nếu có thì các triệu chứng khá mờ nhạt, dễ nhầm với nhiều bệnh khác.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san World Journal of Gastroenterology cho biết ung thư dạ dày là 1 trong 4 loại ung thư gây tử vong nhiều nhất thế giới.

Các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ sống sót sau 5 năm đối với bệnh ung thư dạ dày là khoảng 20%. Trong khi đó, một số chuyên gia cho biết tỷ lệ này có thể lên đến gần 36%, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Khó tiêu, chán ăn, buồn nôn hoặc cảm thấy đầy hơi sau khi ăn là những triệu chứng thường gặp của ung thư dạ dày PEXELS

Dấu hiệu tiềm ẩn của ung thư dạ dày có thể giúp phát hiện sớm bệnh. Tuy nhiên, việc phát hiện sớm như vậy có thể gặp khó khăn vì các triệu chứng ung thư dạ dày không phải lúc nào cũng rõ ràng.

Đối với nhiều người, bệnh thường không có triệu chứng khi bắt đầu. Một số trường hợp dù có triệu chứng nhưng lại rất giống các vấn đề tiêu hóa thông thường, chẳng hạn như khó tiêu, chán ăn, buồn nôn hoặc cảm thấy đầy hơi sau khi ăn.

Thói quen tốt nhưng làm trước khi đi ngủ có thể gây hại cho bạn

Một chuyên gia sức khỏe đã chỉ ra một sai lầm phổ biến trước khi đi ngủ có thể gây ra "mối đe dọa nghiêm trọng".

Đó là uống nhiều nước! Uống nhiều nước vốn là điều rất quan trọng đối với sức khỏe, nhưng nếu thực hiện trước khi đi ngủ, có thể gây ra nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe, theo tờ Express.



Ông Ashley Hainsworth, chuyên gia giấc ngủ của Anh, giải thích điều này có thể làm gián đoạn giấc ngủ và thậm chí làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Có một sai lầm phổ biến trước khi đi ngủ có thể "gây ra mối đe dọa nghiêm trọng" Pexels

Uống nhiều nước trước khi đi ngủ sẽ khiến thận sản xuất nhiều nước tiểu hơn, dẫn đến việc phải đi vệ sinh nhiều lần. Điều này có thể làm xáo trộn chu kỳ giấc ngủ tự nhiên và có thể gây hại cho sức khỏe về lâu dài, theo Express.

Chuyên gia cho biết: Việc gián đoạn liên tục trong chu kỳ giấc ngủ, đặc biệt là do thường xuyên đi vệ sinh vào ban đêm, thực sự là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe tổng thể.

Cá hồi chín để được bao lâu trong tủ lạnh?

Thịt cá hồi là món ăn ngon và bổ dưỡng. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể ăn hết cá trong một bữa. Khi đó, bảo quản đúng cách sẽ giúp cá hồi giữ được hương vị thơm ngon, đồng thời giảm thiểu nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm.

Cá hồi nổi tiếng là món ăn rất giàu dinh dưỡng. Trong 100 gram cá hồi có khoảng 180 calo, 22 đến 25 gram protein, a xít béo omega-3 cùng nhiều dưỡng chất khác như vitamin B6, B12, selenium, niacin, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Thịt cá hồi rất giàu dinh dưỡng, đặc biệt là a xít béo omega-3 rất có lợi cho sức khoẻ mắt PEXELS

Sau khi nấu chín, cá hồi còn nóng không nên cho ngay vào tủ lạnh. Cá chín cần được để nguội đến nhiệt độ phòng, sau đó mới cho vào tủ lạnh. Một điều cần lưu ý là thời gian để cá ở nhiệt độ phòng không nên quá 2 giờ.

Bảo quản không đúng cách sẽ khiến cá hồi dù để trong tủ lạnh nhưng vẫn có thể bị hỏng. Sau khi để nguội, cá cần được bao bọc trong bịch kín rồi mới cho vào tủ lạnh. Cách này sẽ giúp giảm thiểu vi khuẩn từ các thực phẩm khác trong tủ lạnh lây lan và phát triển trên thịt cá hồi. Nếu cẩn thận, mọi người nên dán nhãn ngày bắt đầu bảo quản trong tủ lạnh để tiện theo dõi.

