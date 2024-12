Ngày mới với tin tức sức khỏe: Tập thể dục mỗi ngày, lợi ích thế nào?

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Hóa chất ngâm giá đỗ tăng trưởng độc hại thế nào?; 4 tác hại do ít uống nước khi trời trở lạnh; Thói quen ăn sáng này đặc biệt quan trọng với người từ 55 tuổi...

6 thay đổi sức khỏe nhờ tập cardio mỗi ngày

Tập thể dục quan trọng vì giúp chúng ta duy trì sức khỏe tổng thể. Đặc biệt, các bài tập cardio giúp cải thiện tim mạch và thể lực tổng thể cực kỳ hiệu quả.

Cardio là các bài tập làm tăng nhịp tim như chạy bộ, đạp xe, bơi lội hoặc đi bộ nhanh. Những bài tập này cũng giúp tăng lượng ô xy cung cấp cho cơ bắp, nhờ đó tăng cường sức bền và sức chịu đựng thể chất.

Tập cardio sẽ giúp cả tim và phổi khỏe hơn ẢNH: AI

Tập cardio thường xuyên sẽ mang lại những thay đổi đáng kinh ngạc cho cơ thể.

Cardio giúp tăng cường sức mạnh cơ tim. Các bài tập cardio sẽ giúp tăng cường sức mạnh cho cơ tim. Do đó, tim sẽ bơm máu hiệu quả hơn. Qua thời gian, người tập cardio sẽ thấy nhịp tim khi nghỉ sẽ giảm, huyết áp hạ và cải thiện lưu thông máu. Một trái tim khỏe mạnh sẽ giúp tránh xa bệnh tim mạch và đột quỵ.

Tăng dung tích phổi. Các bài tập cardio đòi hỏi người tập phải liên tục thở. Điều này giúp cải thiện chức năng và dung tích phổi. Khả năng trao đổi ô xy sẽ hiệu quả, từ đó sức bền được cải thiện. Người tập cardio sẽ có thể tập luyện lâu hơn mà ít cảm thấy mệt.

Đốt calo nhiều hơn. Tập cardio thường xuyên giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, đốt calo, giảm cân và duy trì cân nặng khỏe mạnh. Nhiều nghiên cứu cho thấy tập cardio thường xuyên sẽ giúp ngăn ngừa tích tụ mỡ thừa rất hiệu quả. Nội dung tiếp theo bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 28.12.

4 tác hại do ít uống nước khi trời trở lạnh

Uống đủ nước là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng để duy trì sức khỏe tốt. Vào những ngày trời trở lạnh, nhiều người vô tình uống ít nước hơn vì hiếm khi cảm thấy khát. Điều này làm ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.

Uống không đủ nước sẽ dễ khiến cơ thể rơi vào trạng thái mất nước. Mất nước sẽ dẫn đến nhiều thay đổi sinh lý khác nhau và ảnh hưởng đến hàng loạt chức năng của cơ thể.

Uống ít nước vào mùa đông sẽ gây khô da và suy giảm khả năng miễn dịch ẢNH: AI

Uống quá ít nước khi nhiệt độ không khí giảm, đặc biệt là vào mùa đông, có thể dẫn đến những vấn đề sức khỏe sau:

Ít uống nước khiến da, tóc xấu đi. Một trong những tác hại rõ ràng nhất của mất nước là da khô, bong tróc và tóc giòn. Không khí lạnh sẽ khiến da dễ bị mất độ ẩm, từ đó gây khô da. Do đó, uống đủ nước là điều rất cần thiết để duy trì độ ẩm trên da, giúp da đàn hồi tốt. Thiếu nước trong thời gian dài sẽ khiến da không chỉ khô mà còn nứt nẻ, gia tăng các triệu chứng khó chịu của bệnh chàm.

Giảm khả năng miễn dịch. Nước đóng vai trò cực kỳ quan trọng với quá trình đào thải độc tố và duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh. Vì vậy, cơ thể uống không đủ nước sẽ khó loại bỏ độc tố và chất thải ra ngoài một cách hiệu quả. Không những vậy, khả năng miễn dịch cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 28.12.

Thói quen ăn sáng này đặc biệt quan trọng với người từ 55 tuổi

Chúng ta đều được nghe rằng 'bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày', nhưng ăn thế nào để tốt cho sức khỏe, nhất là đối với lứa tuổi từ 55 vốn có nguy cơ cao mắc các bệnh tim mạch?

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y khoa The Journal of Nutrition, Health, and Aging, đã tìm ra thói quen ăn sáng đặc biệt quan trọng đối với người từ 55 tuổi trở lên.



Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày ẢNH: AI

Các nhà khoa học từ Viện nghiên cứu Bệnh viện del Mar (Tây Ban Nha) đã theo dõi 383 người tham gia, ở độ tuổi từ 55 đến 75, bị thừa cân hoặc béo phì, nhằm tìm ra cách ăn sáng có lợi nhất để ngăn ngừa bệnh tim mạch.

Nghiên cứu mới này xem xét 2 yếu tố. Đầu tiên là lượng calo nạp vào từ bữa sáng so với tổng lượng calo nạp vào hằng ngày, so sánh giữa bữa sáng đầy đủ với lượng calo chiếm 20 - 30% tổng lượng calo tiêu thụ hằng ngày với các mức khác. Thứ 2, các nhà nghiên cứu đã phân tích tác động của việc ăn sáng chất lượng cao - cân bằng giữa protein, chất béo, chất xơ và các chất dinh dưỡng khác.

Các tác giả đã theo dõi những người tham gia trong 3 năm và đánh giá nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch, bao gồm cân nặng, vòng bụng, hồ sơ mỡ máu, cholesterol và mức triglyceride, huyết áp và các dấu hiệu của bệnh tiểu đường.

Kết quả đã phát hiện ăn bữa sáng đầy đủ với thực phẩm chất lượng cao thực sự góp phần làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Cụ thể, ăn bữa sáng đầy đủ, chiếm 20 - 30% năng lượng nạp vào hằng ngày giúp giảm các yếu tố nguy cơ tim mạch, so với tiêu thụ nhiều hoặc ít năng lượng hơn vào bữa sáng.