Ngày mới với tin tức sức khỏe: Bài tập hiếu khí là gì mà giúp tim khỏe?

3 bài tập nhẹ nhàng để có tim khỏe hơn

Để có trái tim khỏe mạnh thì không thể thiếu tập luyện thường xuyên. Có những người yêu thích các bài tập đòi hỏi sức mạnh và độ dẻo dai của cơ bắp.

Ngược lại, nhiều người thích các bài tập nhẹ nhàng nhưng vẫn giúp tăng cường sức khỏe tim.

Đi bộ là bài tập nhẹ nhàng rất tốt cho sức khỏe tim ẢNH: AI

Sau đây là những bài tập nhẹ nhàng có thể giúp trái tim khỏe mạnh.

Bài tập hiếu khí. Cũng như bất kỳ khối cơ nào khác, tim sẽ khỏe mạnh hơn nếu được tập luyện phù hợp. Các bài tập hiếu khí như đi bộ, chạy bộ hay đạp xe sẽ giúp tăng cường sức mạnh cho tim.

Tùy theo thể trạng và nhu cầu của từng người mà có thể tập các bài hiếu khí với cường độ cao hay thấp. Các bài tập hiếu khí với cường độ thấp đến vừa là đi bộ, đi bộ nhanh, quần vợt đôi, đạp xe hay làm vườn, khiêu vũ. Nếu tập với cường độ cao thì sẽ là chạy bộ, quần vợt đơn, đi bộ lên dốc với vật nặng, chẳng hạn như mang balo trên lưng hay đạp xe với vận tốc trên 15 km/giờ.

Các bài tập này rất hiệu quả nếu muốn kiểm soát cân nặng, cải thiện lưu thông máu và ngăn ngừa tổn thương động mạch do cholesterol cao, đường huyết và huyết áp cao.

Nâng tạ nhẹ. Khi nhắc đến nâng tạ, nhiều người sẽ nghĩ đó là những bài tập nặng, đòi hỏi sức mạnh cơ bắp. Tuy nhiên, với những người có vấn đề về tim thì nâng tạ quá nặng có thể gây nguy hiểm vì tạo áp lực lớn lên tim.

Lợi ích bất ngờ của hạnh nhân đối với người tập thể dục

Hạnh nhân không chỉ thơm ngon mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, giúp cải thiện tim mạch, kiểm soát cân nặng và đường huyết. Một nghiên cứu mới đây đã phát hiện thêm lợi ích của hạnh nhân đối với người tập thể dục.

Trong một nghiên cứu công bố trên chuyên san Current Developments in Nutrition, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu trên 26 người trung niên. Họ được chia ra làm 2 nhóm. Một nhóm ăn hạnh nhân 60 gram/ngày, nhóm còn lại ăn bánh quy 90 gram/ngày.

Hạnh nhân có thể giúp giảm đau cơ sau khi tập thể dục ẢNH: AI

Họ được yêu cầu tập thể dục từ 1 đến 4 giờ mỗi tuần, liên tục trong 8 tuần. Sau 8 tuần, những người tham gia được yêu cầu đi bộ xuống dốc trong 30 phút để tạo các tổn thương cho cơ. Ngay sau bài tập này, họ ăn ngay khẩu phần hạnh nhân hoặc bánh quy mà thường ngày vẫn ăn.

Sau đó, nhóm nghiên cứu cũng thực hiện đo mức độ đau nhức cơ, hiệu suất vận động của cơ, chẳng hạn như kiểm tra lực cơ hay khả năng bật nhảy. Các xét nghiệm máu cũng được thực hiện để kiểm tra độ viêm nhiễm do tổn thương cơ gây ra, nồng độ protein phản ứng C và creatine kinase.

Kết quả cho thấy trong thời gian phục hồi cơ, tức trong vòng 72 giờ sau buổi tập, những người có ăn hạnh nhân có mức creatine kinase trong máu thấp hơn. Điều này cho thấy ít tổn thương cơ hơn. Không những vậy, hiệu suất cơ của họ trong vòng 72 giờ sau đó cũng tốt hơn nhóm không ăn hạnh nhân.

Chóng mặt, nên ăn những món nào để cải thiện?

Chóng mặt xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có cả những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Một số thực phẩm có thể giúp giảm triệu chứng khó chịu này.

Chóng mặt có thể là do vấn đề ở tai trong hay não. Chẳng hạn, rối loạn tiền đình ở tai trong, chấn thương sọ não hay khối u não, sẽ có triệu chứng là chóng mặt. Ngoài ra, đau nửa đầu, đa xơ cứng, tiểu đường cũng là những bệnh có thể gây chóng mặt.

Gừng chứa các dưỡng chất giúp giảm cảm giác chóng mặt ẢNH: AI

Một số loại thức ăn, thức uống sau giúp giảm chóng mặt gồm:

Uống nước ít có thể gây chóng mặt. Uống quá ít nước khiến cơ thể rơi vào tình trạng mất nước và có thể gây chóng mặt. Nguyên nhân là do hoạt động não phụ thuộc vào tuần hoàn máu. Mất nước sẽ ảnh hưởng quá trình tuần hoàn này, khiến não không nhận đủ dinh dưỡng từ máu và gây chóng mặt.

Tuy nhiên, uống quá nhiều nước cũng gây chóng mặt. Vì lượng nước dư thừa trong máu sẽ làm loãng hàm lượng chất điện giải, gây hạ natri máu. Các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên uống ít nhất 2 lít nước/ngày. Tùy vào điều kiện thời tiết, cường độ vận động và thể trạng mỗi người mà lượng nước này có thể nhiều hơn.

Trái cây giàu vitamin C. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Acta Oto-Laryngologica phát hiện ăn trái cây giàu vitamin C có thể giúp giảm mức độ nghiêm trọng của chóng mặt. Khi nhắc đến vitamin C, chúng ta thường hay nghĩ đến cam. Tuy nhiên, một số loại thực vật khác như dâu tây, ổi cũng rất giàu vitamin C.