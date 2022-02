Ngày mới với tin tức sức khỏe: Thấy đau ở 2 vị trí này, bạn có thể bị nhiễm Omicron

Ngoài ra, trong ngày thứ tư 16.2.2022 còn có các tin bài sức khỏe đáng chú ý sau: Thai phụ bị phồng rộp khắp người do dị ứng với đứa con trong bụng, Cách phân biệt đau đầu thông thường và đau đầu do nhiễm Omicron, Thiết bị cấy ghép tủy sống giúp người liệt đi lại, bơi lội được...

Đau ở 2 vị trí này có thể là dấu hiệu nhiễm biến thể Omicron

Cảm thấy đau bất thường ở các vị trí sau đây mà không rõ nguyên nhân có thể là dấu hiệu của tình trạng mắc biến thể Omicron.

Trang tin Best Life Online dẫn thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho hay biến thể Omicron có thể đang làm các triệu chứng nhiễm bệnh khác đi so với những biến thể truyền thống.

Gần đây, các chuyên gia y tế đã phát hiện Omicron đang tạo ra những cơn đau tại 2 vị trí chưa từng được ghi nhận ở các biến thể trước đây.

Theo đó, thông tin từ nghiên cứu tổng hợp về Covid-19 mang tên ZOE COVID (do Đại học Hoàng gia London của Anh phụ trách) cho hay tình trạng đau nhức ở chân và vai đang ngày càng trở nên phổ biến ở những người mắc biến thể Omicron.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) - cơ quan chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Anh, còn cho biết thêm những cơn đau ở 2 vị trí này có thể biểu hiện theo nhiều mức độ khác nhau.

Nếu bạn làm điều này khi mặc quần áo, hãy kiểm tra chứng sa sút trí tuệ

Hơn 5,8 triệu người Mỹ sống chung với chứng sa sút trí tuệ, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ. Nhiều người trong số đó, đặc biệt là trong giai đoạn đầu, có tình trạng như gặp khó khăn trong việc mặc quần áo.

Tiến sĩ Elise Eifert, trợ lý giáo sư, Chương trình Lão khoa, UNC Greensboro, đã giải thích các dấu hiệu của chứng sa sút trí tuệ cần chú ý và các mẹo về cách giúp người bị sa sút trí tuệ mặc quần áo, theo Eat This, Not That!

1. Mặc cùng một bộ trang phục mỗi ngày

Tiến sĩ Eifert nói, "Có nhiều lý do tại sao điều này có thể xảy ra. Nguyên nhân rất có thể là mất trí nhớ liên quan đến chứng sa sút trí tuệ.





Người đó có thể không nhận ra rằng họ đã mặc cùng một bộ trang phục trong vài ngày.

Ngoài ra còn có một số thay đổi về tinh thần và thể chất có thể cản trở khả năng mặc và cởi quần áo của một người nào đó.

Đôi khi, vấn đề là người bị sa sút trí tuệ tìm thấy sự thoải mái và an toàn khi quen thuộc với một bộ trang phục đơn lẻ".

2. Mặc quần áo không đúng thứ tự

Tiến sĩ Eifert nói: “Mặc quần áo và cởi quần áo đòi hỏi nhiều bước có trình tự. Với chứng sa sút trí tuệ, người bệnh có thể không nhớ các bước hoặc bối rối về các bước tiếp theo, điều này có thể gây ra những sai lầm như mặc đồ lót bên ngoài quần".

Cách đơn giản để tăng kháng thể ngay sau khi tiêm vắc xin Covid-19

Khả năng miễn dịch tốt đóng vai trò rất quan trọng giúp người nhiễm cúm hoặc Covid-19 mau khỏi bệnh. Một nghiên cứu mới đây ở Mỹ đã phát hiện cách đơn giản giúp tăng cường miễn dịch sau khi tiêm vắc xin cúm và Covid-19.

Nghiên cứu do các chuyên gia tại Đại học Bang Iowa (Mỹ) thực hiện. Các tác giả nhận thấy sau khi tiêm vắc xin cúm hoặc Covid-19, tập thể dục cường độ nhẹ đến trung bình trong 90 phút có thể giúp tăng cường miễn dịch của cơ thể, theo chuyên trang khoa học Science Daily (Mỹ).

Trong nghiên cứu, các tình nguyên viên sau khi tiêm vắc xin được yêu cầu đạp xe tại chỗ hoặc đi bộ nhanh trong 90 phút. Kết quả cho thấy trong 4 tuần tiếp theo, cơ thể họ sản sinh ra nhiều kháng thể hơn so với những người không tập. Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện kết quả tương tự khi họ thực hiện cho chuột chạy với máy chạy bộ.

