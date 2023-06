Ngày mới với tin tức sức khỏe: Uống nước củ dền có thể giảm 50% nguy cơ đau tim

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Đây là liều thuốc chống lão hóa hay nhất; Điều gì xảy ra nếu đi giày mà không mang vớ?; Bệnh than nguy hiểm, phòng tránh thế nào?...

Lợi ích đáng ngạc nhiên của củ dền với bệnh tim

Với những người mắc bệnh tim, uống nước củ dền mỗi ngày có thể giảm đến 50% nguy cơ đau tim. Lợi ích này có được là nhờ hàm lượng nitrat tự nhiên dồi dào trong củ dền.

Các chuyên gia tại Bệnh viện St Bartholomew và Đại học Queen Mary London, ở thành phố London (Anh) đã thực hiện nghiên cứu trên 300 bệnh nhân từng trải qua cơn đau thắt ngực. Đây là tình trạng xảy ra khi giảm lưu lượng máu đến tim. Nguyên nhân thường do tắc nghẽn một phần mạch máu.

Nước ép củ dền có thể giảm nguy cơ bị đau tim, đột quỵ ở người từng trải qua cơn đau thắt ngực do thiếu máu cơ tim SHUTTERSTOCK

Tất cả bệnh nhân đều đã được đặt stent, tức một ống lưới thép được nong vào động mạch để ngăn hẹp mạch máu. Đây là phương pháp điều trị thường được áp dụng cho những trường hợp bị tắc nghẽn mạch vành. Trong nghiên cứu, các bệnh nhân đều được yêu cầu uống 70 ml nước ép củ dền mỗi ngày và liên tục trong 6 tháng. Trong đó, một nửa uống nước ép củ dền nguyên chất, nửa còn lại uống nước ép đã loại bỏ nitrat.

Khoảng 2 năm sau đó, các nhà khoa học phát hiện 16% bệnh nhân trong nhóm uống nước ép không có nitrat gặp biến cố tim mạch nghiêm trọng như đau tim, đột quỵ hoặc vấn đề về tim phải can thiệp y khoa. Trong khi đó, tỷ lệ này ở nhóm uống nước ép củ dền có nitrat chỉ là 7,5%.

Đây là liều thuốc chống lão hóa hay nhất

Tập luyện sức bền như chạy bộ và tập luyện bài tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT) có thể làm giảm các dấu hiệu lão hóa ở cấp độ tế bào.

Mọi người đã biết sử dụng kem dưỡng ẩm và kem chống nắng là cách để chống lão hóa. Tuy nhiên, liều thuốc chống lão hóa hay nhất là hoạt động thể chất.

Mọi người đã biết sử dụng kem dưỡng ẩm và kem chống nắng là cách để chống lão hóa. Tuy nhiên, liều thuốc chống lão hóa hay nhất là hoạt động thể chất SHUTTERSTOCK

Tập thể dục có thể tạo ra những thay đổi ở cấp độ tế bào, giúp chống lão hóa bằng cách huấn luyện cơ thể cách đối phó với quá trình lão hóa. Tập thể dục chống lão hóa vì giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Một nghiên cứu năm 2022 cho thấy hoạt động thể chất có thể gây căng thẳng cho cơ thể, từ đó có thể chống lại lão hóa và các bệnh do tuổi tác.

Nguyên nhân là do các phản ứng của cơ thể đối với sự căng thẳng khi tập thể dục - như tăng nồng độ cortisol và chứng viêm - giống như điều xảy ra với cơ thể khi già đi. Kết quả là khi thích nghi với căng thẳng do tập thể dục, cơ thể được huấn luyện để đối phó với căng thẳng sinh lý do lão hóa.

Điều gì xảy ra nếu đi giày mà không mang vớ?

Với nhiều người, vớ gần như là vật dụng không thể thiếu khi mang giày. Ngược lại, có những người không thích mang vớ vì cảm thấy khó chịu, ngứa hay cảm giác hầm bí. Không mang vớ khi đi giày có cả lợi ích và vấn đề sức khỏe phải đối mặt.

Trên thực tế, vớ mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng. Lợi ích đầu tiên cần phải kể đến là vớ bảo vệ da, tránh nguy cơ bị phồng chân, đặc biệt là khi mang những đôi giày mới.

Mang vớ sẽ giúp bảo vệ da chân, tránh bị phồng khi mang giày SHUTTERSTOCK

Vớ cũng có chức năng thấm hút mồ hôi. Khi thời tiết lạnh, vớ giữ ấm và giảm nguy cơ tê cóng bàn chân. Với những người không thích mang vớ, họ có thể cảm thấy bàn chân dễ chịu hơn nhưng đồng thời cũng đối diện với một số vấn đề phát sinh.

Vấn đề đầu tiên là da chân sẽ dễ bị phồng. Vì vậy, với những đôi giày mới mua thì mang vớ nên là lựa chọn ưu tiên. Ngoài ra, không mang vớ khiến mồ hôi bàn chân thấm vào giày nhiều hơn, làm cả giày và bàn chân đều bốc mùi khó chịu. Độ ẩm trong giày, bàn chân tăng cao và trở thành môi trường lý tưởng để vi khuẩn phát triển.