Ngày mới với tin tức sức khỏe: Vitamin này có thể kéo dài tuổi thọ của bạn

Phát hiện mới: Vitamin này có thể kéo dài tuổi thọ của bạn

Duy trì một cuộc sống xã hội năng động, tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và tuân theo một lịch trình ngủ phù hợp với cơ thể của bạn, tất cả đều có thể giúp kéo dài những năm tháng vàng son của bạn.

Đồng thời, chúng cũng có thể duy trì hoạt động và làm những gì bạn cần làm để giữ cho tâm trạng của bạn luôn phấn chấn.

Các loại thực phẩm bạn ăn cũng có thể đóng một vai trò quan trọng. Có một số loại thực phẩm giúp tăng tuổi thọ của bạn và có những loại khác có khả năng gây hại.

Nghiên cứu mới cho thấy rằng có nồng độ vitamin A cao hơn trong cơ thể có liên quan đến việc sống lâu hơn.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí BioMed Research International, các nhà nghiên cứu đã xem xét một loạt các chất chuyển hóa tuần hoàn khác nhau (sản phẩm của các phản ứng trong quá trình trao đổi chất của bạn) và chất chống oxy hóa (các phân tử chống lại các gốc tự do có hại), so sánh sự hiện diện của những thứ này với thông tin về tuổi thọ của những người tham gia.

Trong khi các nhà nghiên cứu không tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa vitamin C, vitamin E hoặc một số ít khác đối với tuổi thọ. Nhưng họ đã phát hiện ra rằng nồng độ vitamin A càng cao trong thời gian dài, con người càng có nhiều khả năng sống lâu hơn, theo Eat This, Not That!

Bất ngờ với cách giảm cân đơn giản, an toàn mà không cần ăn kiêng

Một nghiên cứu mới chỉ ra giấc ngủ chất lượng có thể giúp mọi người giảm cân an toàn, hiệu quả mà không cần ăn kiêng.

Trang tin Insider mới đây dẫn nguồn thông tin từ nghiên cứu do nhóm học giả thuộc Đại học Chicago (Mỹ) thực hiện và được công bố trên chuyên san JAMA Internal Medicine, cho biết một giấc ngủ ngon có thể giúp chúng ta đốt cháy khoảng 270 calo mỗi ngày mà không cần phải thực hiện bất kỳ biện pháp ăn kiêng nào.





Cụ thể, các chuyên gia đã tiến hành nghiên cứu trên 80 người trưởng thành thừa cân, thường xuyên ngủ ít hơn 6 tiếng rưỡi mỗi đêm. Một nửa số tình nguyện viên này được yêu cầu tiếp tục duy trì thói quen sinh hoạt như bình thường. Số còn lại thì được tham gia các buổi trị liệu giúp họ ngủ thêm khoảng 1,2 tiếng mỗi đêm.

Người khỏi Covid-19 vẫn còn kháng thể trong máu tối đa đến 20 tháng

Một nghiên cứu mới đây phát hiện ở những người từng mắc Covid-19 và khỏi bệnh, kháng thể tự nhiên trong cơ thể họ có thể tồn tại đến 20 tháng. Dù vậy, họ vẫn có nguy cơ tái nhiễm và tiêm vắc xin vẫn rất cần thiết.

Kháng thể tự nhiên có thể tồn tại đến 20 tháng trong cơ thể người khỏi Covid-19 là thông tin tích cực. Dù vậy, các nhà khoa học lưu ý điều này không có nghĩa là họ sẽ không tái nhiễm, theo trang tin sức khỏe Medical Xpress (Mỹ).

Nhóm nghiên cứu đã đo và phân tích mức độ kháng thể trong máu của 816 người trưởng thành nhiễm Covid-19 ở Mỹ. Tất cả đều chưa từng tiêm vắc xin.

“Hầu hết những người từng nhiễm Covid-19 đều có kháng thể và những kháng thể này vẫn tồn tại trong họ một thời gian khá dài”, tiến sĩ Dorry Segev, một trong những tác giả nghiên cứu tại Đại học Johns Hopkins ở Baltimore (Mỹ), cho biết.

Nghiên cứu chỉ ra rằng kháng thể vẫn tồn tại trong cơ thể sau khi khỏi Covid-19. Thế nhưng, nghiên cứu không cho biết mức độ kháng thể tự nhiên cần thiết để chống tái nhiễm. Do đó, mọi người vẫn có thể bị tái nhiễm dù trong cơ thể vẫn còn kháng thể tự nhiên.

