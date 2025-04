Nghệ và gừng: Kết hợp thế nào để giảm cân?

Nghệ và gừng khi kết hợp nhau có thể giúp giảm cân theo những cách sau:

Giảm viêm, hỗ trợ giảm mỡ

Viêm mạn tính là một trong các yếu tố góp phần dẫn đến béo phì và rối loạn chuyển hóa. Tình trạng viêm mạn tính sẽ làm gián đoạn các tín hiệu hoóc môn như insulin và leptin. Đây là những hoóc môn đóng vai trò điều tiết sự thèm ăn, lưu trữ mỡ và trao đổi chất. Điều này khiến dễ tăng cân, khó giảm cân, theo chuyên trang sức khỏe Verywellfit (Mỹ).

Nghệ và gừng chứa các dưỡng chất giúp thúc đẩy chuyển hóa và đốt mỡ ẢNH: AI

Nghệ chứa curcumin có tác dụng chống viêm mạnh mẽ. Một nghiên cứu đăng trên Biofactors cho thấy curcumin giảm các cytokine viêm trong cơ thể. Gừng cũng chứa các hợp chất như gingerol, shogaol và được chứng minh làm giảm các dấu hiệu viêm, chẳng hạn như protein phản ứng C (CRP).

Nghệ và gừng thúc đẩy chuyển hóa và đốt mỡ

Nghệ và gừng giúp giảm cân bằng cách tăng cường trao đổi chất và khuyến khích cơ thể đốt nhiều calo hơn. Một nghiên cứu trên chuyên san Metabolism phát hiện ăn hay uống nước gừng sẽ làm tăng quá trình sinh nhiệt, giảm cảm giác đói ở những người thừa cân. Điều này cho thấy gừng thúc đẩy tiêu hao năng lượng và giảm mỡ.

Tương tự, curcumin trong nghệ đã được phát hiện có tác động tích cực lên quá trình chuyển hóa mỡ. Theo nghiên cứu trên chuyên san Frontiers in Pharmacology, curcumin trong nghệ có thể kích thích quá trình trao đổi chất của mô mỡ trắng mạnh mẽ hơn, nhờ đó tiêu hao nhanh hơn.

Điều hòa đường huyết

Các đợt tăng giảm đường huyết đột ngột sẽ dẫn đến cảm giác đói và thèm ăn, khiến việc duy trì chế độ ăn lành mạnh trở nên khó khăn. Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Iranian Journal of Pharmaceutical Research cho thấy việc bổ sung gừng hằng ngày làm giảm đáng kể lượng đường huyết lúc đói ở người mắc tiểu đường, nhờ đó giúp trì chế độ ăn giảm cân dễ dàng hơn. Kết hợp gừng và nghệ cùng lúc có thể giảm cảm giác thèm ăn và giảm tích trữ mỡ.

Ức chế thèm ngọt

Kiểm soát cảm giác thèm ăn và thèm đồ ngọt là một trong những thách thức lớn nhất đối với những người đang cố gắng giảm cân. Nghệ và gừng lại rất có ích với điều này.

Gừng có khả năng giúp tăng cảm giác no. Điều này là do gừng giúp điều chỉnh serotonin và dopamine, các chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến cảm giác đói. Nghệ có tác dụng điều hòa lượng insulin trong máu, nhờ đó giảm tình trạng đói do đường huyết biến động, theo Verywellfit.