Như Thanh Niên đã thông tin, Nghị định 389 năm 2026 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày mai 30.11.

Nghị định 389 năm 2026 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày mai 30.11 ẢNH: CAO AN BIÊN

Lưu ý mức phạt khi bán vé số online, khuyến mãi, bán cho người dưới 18 tuổi…

Trong đó, nhiều quy định về mức xử phạt mới nhận được sự quan tâm rất lớn người chơi xổ số cũng như các đại lý, người bán dạo. Đáng chú ý, Nghị định mới quy định mức phạt đối với hành vi phân phối vé xổ số sai phương thức có thể bị phạt đến 40 triệu đồng.

Bán vé số qua mạng bị phạt bao nhiêu? Theo khoản 3 điều 9 Nghị định 389 năm 2026, hành vi phân phối vé xổ số không đúng phương thức được phép bị phạt từ 20 - 40 triệu đồng, đây là mức phạt đối với tổ chức. Theo điểm a, b khoản 4 điều 3 Nghị định, cá nhân có cùng hành vi vi phạm bị phạt bằng một nửa, tương ứng 10 - 20 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi này (khoản 4 điều 9).

Cũng tại điều 9, khoản 1 quy định phạt cảnh cáo đối với hành vi bán vé xổ số không đúng mệnh giá ghi trên tờ vé. Khoản 2 quy định phạt từ 20 - 30 triệu đồng đối với tổ chức bán vé xổ số cho người không đủ điều kiện tham gia dự thưởng. Cá nhân có cùng hành vi vi phạm bị phạt từ 10 - 15 triệu đồng. Đối với hành vi kinh doanh xổ số không đúng địa bàn, khoản 1 điều 10 quy định phạt từ 20 - 40 triệu đồng đối với tổ chức, từ 10 - 20 triệu đồng đối với cá nhân.

Nhiều quy định về mức xử phạt mới trong lĩnh vực kinh doanh xổ số nhận được sự quan tâm rất lớn người chơi xổ số cũng như các đại lý, người bán dạo ẢNH: C.A.B

Khoản 1 điều 11 quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng theo quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với cá nhân không đủ điều kiện (người chưa đủ 18 tuổi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự) tham gia mua vé xổ số để dự thưởng.

Không chỉ người mua, người bán vé xổ số cho những đối tượng không đủ điều kiện tham gia dự thưởng cũng có thể bị xử phạt. Theo khoản 2 điều 9 Nghị định 389 năm 2026, hành vi bán vé xổ số cho các cá nhân thuộc đối tượng không đủ điều kiện tham gia dự thưởng theo quy định pháp luật bị phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với tổ chức. Theo điểm a, điểm b khoản 4 điều 3 nghị định này, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm.

Khuyến mại trong kinh doanh xổ số trái phép bị phạt thế nào? Điều 19 Nghị định 389 quy định phạt tiền từ 20 - 40 triệu đồng đối với hành vi khuyến mại trong hoạt động kinh doanh xổ số. Đối với hành vi lợi dụng hình thức khuyến mại mang tính may rủi để kinh doanh xổ số trái phép với mục tiêu kiếm lợi nhuận thông qua việc thu tiền của khách hàng, mức phạt từ 40 - 80 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, tổ chức vi phạm còn bị đình chỉ hoạt động kinh doanh xổ số từ 1 - 2 tháng; tịch thu toàn bộ phương tiện, tang vật sử dụng để khuyến mại và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được.

Ngoài ra, khoản 2 điều 15 quy định phạt tiền từ 20 - 40 triệu đồng đối với hành vi không xây dựng thể lệ tham gia dự thưởng hoặc thực hiện công bố thể lệ tham gia dự thưởng cho khách hàng theo quy định pháp luật. Khoản 1 điều 15 quy định mức phạt từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi xây dựng tỷ lệ trả thưởng cho mỗi đợt phát hành vượt quá tỷ lệ tối đa hoặc xây dựng cơ cấu giải thưởng không đúng quy định pháp luật.

Theo khoản 4 điều 3 Nghị định 389, mức phạt tiền đối với các hành vi trên là mức áp dụng cho tổ chức, trừ những trường hợp nghị định quy định áp dụng cho cá nhân. Cá nhân có cùng hành vi vi phạm bị phạt bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức.

Nhiều đại lý ra thông báo mới trước ngày 30.11

Trước thời điểm ngày mai 30.11, khi Nghị định 389 năm 2026 chính thức có hiệu lực, hàng loạt đại lý vé số kinh doanh xổ số miền Nam đã ra thông báo tới khách hàng qua mạng xã hội hoặc thông báo trực tiếp.

Nhiều đại lý thông báo từ mai không bán online, không bấm thưởng ẢNH: CAO AN BIÊN

Chị T., chủ một hệ thống đại lý vé số tại Tây Ninh đã có những chia sẻ cách đây vài giờ, trước ngày 30.11. Theo chị, kể từ ngày mai khi Nghị định 389 có hiệu lực, chị sẽ "đỡ" nghe khách phàn nàn về câu chuyện vì sao từ trước tới nay đại lý không bấm thưởng hay tổ chức các chương trình khuyến mãi cho khách.

"Từ trước tới giờ, đại lý của chúng tôi không bấm thưởng. Từ ngày mai, theo nghị định mới, không có cửa hàng kinh doanh vé số nào được phép bấm thưởng, theo đúng quy định nhà nước", chị cho biết.

Trong khi đó mới đây, một đại lý vé số ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng đăng tải thông báo tới khách hàng với nội dung như sau: "Thông báo quan trọng. Kính gửi quý khách hàng, chúng tôi xin trân trọng thông báo kể từ ngày 29.11.2026, chúng tôi sẽ không còn thực hiện bấm thưởng vé số cho khách hàng.

Việc này là tuân thủ Nghị định 389 năm 2026 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số. Vé sẽ được bán trực tiếp tại quầy, không bán online. Rất mong quý khách hàng thông cảm và ủng hộ đại lý vé số", đại lý bày tỏ.

Chị T., là chủ đại lý trên bày tỏ rằng khi Nghị định 389 có hiệu lực, chị sẽ tuân thủ đúng các quy định để tránh bị xử phạt.

Thông báo từ các đại lý vé số ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo ghi nhận của Thanh Niên, trên mạng xã hội thời điểm này, hàng loạt đại lý vé số kinh doanh xổ số miền Nam ở TP.HCM cũng như các tỉnh thành đã đưa ra những thông báo với nội dung tương tự để tuân thủ Nghị định 389.

Là người chơi xổ số nhiều năm nay, anh Phương Nam (34 tuổi) cho biết anh thường mua vé số ở khu vực phường Bình Đông gần nhà. "Có nhiều đại lý tôi từng mua thực hiện việc bấm thưởng, có thêm khuyến mãi để hút khách nhưng gần đây họ cũng đã thông báo sẽ ngưng bấm thưởng, không bán online. Quy định là vậy, với góc độ là người mua vé số thì mình sẽ tuân thủ để tránh bị xử phạt", anh nói.