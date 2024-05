Nghỉ hè 2024, trường lớp mầm non TP.HCM có giữ trẻ?

Trẻ em Trường mầm non Sơn Ca 14, Q.Phú Nhuận trong một hoạt động CẨM LINH

Tổ chức hoạt động hè từ ngày 17.6 đến hết ngày 16.8

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có công văn hướng dẫn tổ chức hoạt động hè 2024. Theo đó, thời gian tổ chức hoạt động hè từ ngày 17.6 đến hết ngày 16.8. Các phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức và quận, huyện; hiệu trưởng trường mầm non trực thuộc cần tổng hợp đề xuất, duyệt kế hoạch tổ chức giữ trẻ trong hè.

Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết: "Các phòng GD-ĐT địa phương hướng dẫn cơ sở giáo dục mầm non tổ chức hoạt động hè theo nhu cầu gửi trẻ của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ, việc tự nguyện đăng ký tham gia của giáo viên và điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị".

Cũng theo Sở GD-ĐT TP.HCM, các phòng GD-ĐT cần có kế hoạch kiểm tra hoạt động cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn dịp hè 2024; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, ban ngành đoàn thể giám sát hoạt động giữ trẻ. Bên cạnh đó, phải phân công cán bộ quản lý trực, giải quyết công việc, thực hiện các nội dung báo cáo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu.

Để hỗ trợ cho người dân thuận tiện trong việc tìm hiểu về trường, lớp phù hợp cho con em theo học, tránh cho con học tại những cơ sở không có giấy phép, không đảm bảo pháp lý, Sở GD-ĐT yêu cầu các phòng GD-ĐT cần chỉ đạo cơ sở giáo dục mầm non thông tin, truyền thông đến cha mẹ, người chăm sóc trẻ và cộng đồng dữ liệu về các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn TP.HCM được công khai trên cổng thông tin điện tử ngành giáo dục TP.HCM tại địa chỉ https://pgdmamnon.hcm.edu.vn/congkhaicosogiaoduc.

Những quy định khi tổ chức giữ trẻ trong thời gian hè

Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị các cơ sở giáo dục mầm non cần đề xuất khung thời gian giữ trẻ, xây dựng kế hoạch tổ chức giữ trẻ trong hè đảm bảo chế độ sinh hoạt cho trẻ, tăng cường các hoạt động vui chơi, trải nghiệm.

Các trường, lớp mầm non cần tổ chức các câu lạc bộ kỹ năng rèn luyện thể lực; duy trì chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, chế độ dinh dưỡng theo quy định. Đồng thời, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục mầm non thời gian hè còn là thực hiện phòng, chống dịch bệnh; an toàn sức khỏe cho trẻ, an toàn trường học, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trẻ lớp lá Trường mầm non Phú Mỹ, Q.7 trong lớp học giả định làm quen môi trường lớp 1 THÚY HẰNG

Đối với trẻ mới đến nhập học, nhà trường cần tạo điều kiện cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ đưa trẻ vào làm quen với trường, nhóm, lớp và các chế độ sinh hoạt...

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các cán bộ quán lý, chủ nhóm lớp phải tăng cường kiểm tra giám sát việc tổ chức hoạt động theo lịch phân công của đơn vị. Đáng chú ý, trong thời gian hè, các cơ sở giáo dục mầm non nếu có xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất thì cần đảm bảo an toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe và hoạt động của trẻ.

"Số lượng giáo viên trên trẻ đảm bảo theo quy định, tạo điều kiện để giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn. Cần bố trí, phân công giáo viên phụ trách nhóm/lớp cho năm học mới 2024-2025 ở ngay thời điểm hè, nhằm tạo điều kiện cho giáo viên nghiên cứu nội dung chương trình theo lứa tuổi và có thời gian thiết kế xây dựng môi trường giáo dục", Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị.