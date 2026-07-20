Nghĩa cử hiến tạng của cô gái 22 tuổi hồi sinh nhiều cuộc đời

Trong đó, 4 người bệnh được ghép tạng thành công, gồm 1 ca ghép gan, 1 ca ghép tim và 2 ca ghép thận.

Nhiều phòng mổ đồng loạt sáng đèn

Người hiến tạng bị xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình động mạch cảnh trong trái. Sau thời gian điều trị tích cực, tình trạng người bệnh không cải thiện và được xác định chết não theo đúng quy trình chuyên môn và quy định pháp luật.

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM chủ trì cuộc họp, chỉ đạo công tác phân công nhân sự và chuẩn bị nguồn lực cho quá trình lấy, ghép đa tạng

Ảnh: BVCC

Thực hiện đúng nguyện vọng của gia đình, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã báo cáo Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để thực hiện công tác điều phối, phân bổ tạng hiến theo quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận phương án điều phối, Ban Giám đốc Bệnh viện Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức cuộc họp khẩn do Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, chủ trì để đánh giá tình trạng người hiến, người nhận và triển khai nhân sự, nguồn lực phục vụ ca lấy - ghép nhiều tạng đồng thời.

Trong ngày 18.7, nhiều phòng mổ tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đồng loạt sáng đèn. Gan được ghép cho bệnh nhân nữ 61 tuổi mắc ung thư biểu mô tế bào gan. 2 thận được ghép cho 2 người bệnh nữ, 53 tuổi và 48 tuổi, cùng mắc suy thận giai đoạn cuối. Tim được ghép cho bệnh nhân nam 25 tuổi mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối.

Song song đó, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM phối hợp, hỗ trợ ê kíp Bệnh viện Phổi Trung ương và Bệnh viện E để lấy, bảo quản phổi hiến và vận chuyển tạng bằng đường hàng không ra Hà Nội.

Các y bác sĩ dành phút mặc niệm, cúi đầu tưởng niệm người hiến và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với nghĩa cử trao tặng sự sống Ảnh: BVCC

4 lần lấy - ghép đa tạng

Đây là lần thứ tư Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM kích hoạt quy trình lấy và ghép đa tạng. Kết quả này có được nhờ sự chỉ đạo xuyên suốt của ban giám đốc, kinh nghiệm tích lũy qua những trường hợp trước đó cùng hệ thống quy trình chuyên môn được xây dựng và chuẩn hóa trong nhiều năm. Trên nền tảng ấy, các ê kíp đã phối hợp nhịp nhàng, chủ động hỗ trợ lẫn nhau và kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn, qua đó bảo toàn chất lượng tạng hiến, bảo đảm an toàn cho người bệnh và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khi nhiều ca ghép được triển khai đồng thời.

Bệnh viện cũng kỳ vọng những người bệnh sau ghép sẽ hồi phục thuận lợi và đạt kết quả điều trị tốt.