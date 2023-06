Nghiên cứu: Đây là liều thuốc chống lão hóa hay nhất

Mọi người đã biết sử dụng kem dưỡng ẩm và kem chống nắng là cách để chống lão hóa. Tuy nhiên, liều thuốc chống lão hóa hay nhất là hoạt động thể chất, theo trang tin sức khỏe Health.



Tập thể dục có thể tạo ra những thay đổi ở cấp độ tế bào, giúp chống lão hóa bằng cách huấn luyện cơ thể cách đối phó với quá trình lão hóa.

Tại sao hoạt động thể chất có thể làm chậm tốc độ lão hóa?

Tập thể dục chống lão hóa vì giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính. Hoạt động thể chất cũng có tác dụng chống lão hóa đối với các bộ phận và quá trình của cơ thể, như:

Não: Tăng hình thành tế bào thần kinh và giảm thay đổi nhận thức

Tăng hình thành tế bào thần kinh và giảm thay đổi nhận thức Hệ tim mạch: Giảm huyết áp và cải thiện chức năng tim

Giảm huyết áp và cải thiện chức năng tim Trao đổi chất: Trao đổi chất tốt hơn

Trao đổi chất tốt hơn Cơ bắp: Tăng cường xây dựng cơ bắp dẫn đến các lợi ích như sức mạnh, sự cân bằng và khả năng vận động của khớp tốt hơn

Tăng cường xây dựng cơ bắp dẫn đến các lợi ích như sức mạnh, sự cân bằng và khả năng vận động của khớp tốt hơn Hệ hô hấp: Cải thiện hô hấp và thông khí phổi

Cải thiện hô hấp và thông khí phổi Căng thẳng do tập thể dục huấn luyện cơ thể đối phó với lão hóa

Một nghiên cứu năm 2022 cho thấy hoạt động thể chất có thể gây căng thẳng cho cơ thể, từ đó có thể chống lại lão hóa và các bệnh do tuổi tác.

Nguyên nhân là do các phản ứng của cơ thể đối với sự căng thẳng khi tập thể dục - như tăng nồng độ cortisol và chứng viêm - giống như điều xảy ra với cơ thể khi già đi. Kết quả là khi thích nghi với căng thẳng do tập thể dục, cơ thể được huấn luyện để đối phó với căng thẳng sinh lý do lão hóa.

Tập luyện sức bền như chạy bộ và tập luyện HIIT có thể làm giảm các dấu hiệu lão hóa ở cấp độ tế bào SHUTTERSTOCK

Thay đổi cơ thể xảy ra ở cấp độ tế bào

Nghiên cứu trên tạp chí y khoa về tim mạch European Heart Journal, đã ghi nhận 2 thay đổi quan trọng trong tế bào của những người chạy bộ và những người tập luyện cường độ cao ngắt quãng (HIIT): Telomere của họ dài ra và telomerase tăng lên.

Telomere là những chiếc mũ ở hai đầu của nhiễm sắc thể. Khi già đi, những telomere này sẽ ngắn lại. Telomerase là một loại enzyme giúp duy trì những chiếc mũ này.

Tác giả nghiên cứu, bác sĩ Ulrich Laufs, từ Đại học Leipzig ở Đức, cho biết: Những tác động này rất quan trọng đối với quá trình lão hóa tế bào, khả năng tái tạo và do đó giúp chống lão hóa.

Telomere tự nhiên ngắn lại khi già đi, do các tế bào chết mà không tiếp tục phân chia. Cái chết của tế bào gây ra:

Hình thành nếp nhăn

Xuất hiện tóc bạc

Các bệnh do tuổi tác như bệnh tim, suy giảm nhận thức và thậm chí tử vong sớm

Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng những kiểu tập thể dục này ảnh hưởng đến nồng độ oxit nitric (NO) trong máu. NO làm tăng lưu lượng máu. Từ đó ảnh hưởng đến sự thay đổi của tế bào ở những người tập 2 bài tập nói trên, theo Health.

Các bài tập chống lão hóa

Nghiên cứu cũng cho thấy các bài tập sức bền - như chạy, bơi lội hoặc đạp xe, và HIIT đều làm chậm các dấu hiệu lão hóa ở cấp độ tế bào.