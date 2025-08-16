Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nghiên cứu: Không biết làm sao để phòng ngừa suy thận, hãy ăn theo cách này!

Thiên Lan
Thiên Lan
16/08/2025 20:04 GMT+7

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y khoa về suy thận Renal Failure đã tìm ra một chế độ ăn có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính (CKD).

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Khoa học Điện tử và Công nghệ Trung Quốc đã phân tích dữ liệu từ Khảo sát Dinh dưỡng và Sức khỏe Quốc gia Mỹ (NHANES) giai đoạn 2000 - 2020. Tổng cộng 46.742 người được đưa vào phân tích, với độ tuổi trung bình gần 50 tuổi. Trong số này, 8.340 người được chẩn đoán mắc bệnh thận mạn tính, còn lại 38.402 người không mắc bệnh.

Các tác giả đã đánh giá ảnh hưởng của 4 chế độ ăn đối với nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính.

Kết quả đã tìm ra chế độ ăn thực sự giúp giảm nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính là chế độ ăn "kiểm soát huyết áp cao" DASH, theo trang tin y khoa Medical Xpress.

Ngược lại, họ cũng phát hiện ra chế độ ăn "gây viêm" DII không những làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận mà còn khiến cho người bệnh thận có nguy cơ chuyển bệnh nặng cao hơn đến 26,4%.

Những tác động này càng rõ rệt ở nam giới, người trên 65 tuổi, người bị tăng huyết áp.

Nghiên cứu: Không biết làm sao để phòng ngừa suy thận, hãy ăn theo cách này!- Ảnh 1.

DASH là chế độ ăn chủ yếu bằng trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt...

Ảnh: AI

Tại sao chế độ ăn DASH lại giúp bảo vệ thận?

DASH là chế độ ăn chủ yếu bằng trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và sữa ít béo. Tuy nhiên, nó cũng có lợi ích rõ rệt cho thận. Chế độ ăn này hạn chế natri, chất béo bão hòa, rượu, từ đó giúp giảm áp lực lên cầu thận, giảm tổn thương nội mô; Tăng kali giúp tăng đào thải natri, giúp bảo vệ màng lọc cầu thận.

Chế độ ăn DASH giúp bổ sung magie từ các loại hạt và đậu giúp giảm viêm và xơ hóa thận.

Chiến lược kết hợp hạn chế các chất có hại và tăng cường chất có lợi trong chế độ ăn DASH giúp duy trì chức năng thận thông qua nhiều cơ chế: giảm stress oxy hóa, ổn định eGFR (chức năng lọc cầu thận), giảm tỷ lệ albumin/creatinin trong nước tiểu.

Những lợi ích bất ngờ của cà chua trong chống ung thư

Các tác giả nghiên cứu kết luận, chế độ ăn DASH có thể giúp tối ưu hóa chiến lược phòng ngừa và điều trị bệnh thận hiệu quả hơn, theo Medical Xpress.

Chế độ ăn DASH

Các tổ chức y tế hàng đầu đang ủng hộ chế độ ăn DASH vì lợi ích sức khỏe. Cả Quỹ Thận Quốc gia Mỹ; Viện Tim, Phổi và Máu Quốc gia Mỹ; Hiệp hội Tim mạch Mỹ và Hướng dẫn Chế độ ăn uống của Mỹ đều khuyến nghị chế độ ăn DASH.

Tuy nhiên, người bệnh thận mạn tính nên trao đổi với bác sĩ trước khi bắt đầu bất kỳ chế độ ăn kiêng mới nào. Chế độ ăn DASH không nên áp dụng cho người chạy thận nhân tạo.

Chế độ ăn gây viêm

Chế độ ăn gây viêm được đặc trưng bởi các loại thực phẩm có xu hướng làm tăng tình trạng viêm trong cơ thể. Các yếu tố chính trong chế độ ăn gây viêm bao gồm tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn, carbohydrate tinh chế, đồ uống có đường, thịt đỏ, thịt chế biến sẵn...

Tin liên quan

Bác sĩ: Không phải cứ uống nhiều thuốc bổ thận là tốt

Bác sĩ: Không phải cứ uống nhiều thuốc bổ thận là tốt

Theo chuyên gia, không ít người sử dụng thuốc bổ thận y học cổ truyền một cách tùy tiện mà chưa hiểu rõ bản chất, công dụng thực sự cũng như những nguy cơ tiềm ẩn nếu dùng sai cách.

Thận có teo lại khi uống quá ít nước không?

Sau khi dùng kháng sinh, nên ăn gì để phục hồi gan, thận?

Khám phá thêm chủ đề

thận suy thận bệnh thận mạn tính chế độ ăn chế độ ăn DASH trái cây rau củ Ngũ cốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận