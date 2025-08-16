Nghiên cứu: Không biết làm sao để phòng ngừa suy thận, hãy ăn theo cách này!

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Khoa học Điện tử và Công nghệ Trung Quốc đã phân tích dữ liệu từ Khảo sát Dinh dưỡng và Sức khỏe Quốc gia Mỹ (NHANES) giai đoạn 2000 - 2020. Tổng cộng 46.742 người được đưa vào phân tích, với độ tuổi trung bình gần 50 tuổi. Trong số này, 8.340 người được chẩn đoán mắc bệnh thận mạn tính, còn lại 38.402 người không mắc bệnh.

Các tác giả đã đánh giá ảnh hưởng của 4 chế độ ăn đối với nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính.

Kết quả đã tìm ra chế độ ăn thực sự giúp giảm nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính là chế độ ăn "kiểm soát huyết áp cao" DASH, theo trang tin y khoa Medical Xpress.

Ngược lại, họ cũng phát hiện ra chế độ ăn "gây viêm" DII không những làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận mà còn khiến cho người bệnh thận có nguy cơ chuyển bệnh nặng cao hơn đến 26,4%.

Những tác động này càng rõ rệt ở nam giới, người trên 65 tuổi, người bị tăng huyết áp.

DASH là chế độ ăn chủ yếu bằng trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt... Ảnh: AI

Tại sao chế độ ăn DASH lại giúp bảo vệ thận?

DASH là chế độ ăn chủ yếu bằng trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và sữa ít béo. Tuy nhiên, nó cũng có lợi ích rõ rệt cho thận. Chế độ ăn này hạn chế natri, chất béo bão hòa, rượu, từ đó giúp giảm áp lực lên cầu thận, giảm tổn thương nội mô; Tăng kali giúp tăng đào thải natri, giúp bảo vệ màng lọc cầu thận.

Chế độ ăn DASH giúp bổ sung magie từ các loại hạt và đậu giúp giảm viêm và xơ hóa thận.

Chiến lược kết hợp hạn chế các chất có hại và tăng cường chất có lợi trong chế độ ăn DASH giúp duy trì chức năng thận thông qua nhiều cơ chế: giảm stress oxy hóa, ổn định eGFR (chức năng lọc cầu thận), giảm tỷ lệ albumin/creatinin trong nước tiểu.

Các tác giả nghiên cứu kết luận, chế độ ăn DASH có thể giúp tối ưu hóa chiến lược phòng ngừa và điều trị bệnh thận hiệu quả hơn, theo Medical Xpress.

Chế độ ăn DASH

Các tổ chức y tế hàng đầu đang ủng hộ chế độ ăn DASH vì lợi ích sức khỏe. Cả Quỹ Thận Quốc gia Mỹ; Viện Tim, Phổi và Máu Quốc gia Mỹ; Hiệp hội Tim mạch Mỹ và Hướng dẫn Chế độ ăn uống của Mỹ đều khuyến nghị chế độ ăn DASH.

Tuy nhiên, người bệnh thận mạn tính nên trao đổi với bác sĩ trước khi bắt đầu bất kỳ chế độ ăn kiêng mới nào. Chế độ ăn DASH không nên áp dụng cho người chạy thận nhân tạo.

Chế độ ăn gây viêm

Chế độ ăn gây viêm được đặc trưng bởi các loại thực phẩm có xu hướng làm tăng tình trạng viêm trong cơ thể. Các yếu tố chính trong chế độ ăn gây viêm bao gồm tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn, carbohydrate tinh chế, đồ uống có đường, thịt đỏ, thịt chế biến sẵn...