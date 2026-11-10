Nghiên cứu phát hiện cách uống trà có lợi cho sức khỏe mạch máu

Nghiên cứu theo dõi 485.934 người tham gia thuộc Ngân hàng sinh học Kadoorie Trung Quốc (China Kadoorie Biobank). Trong thời gian theo dõi trung bình 9,5 năm, các nhà nghiên cứu ghi nhận 14.863 trường hợp mắc bệnh mạch máu mới.

Khi bắt đầu nghiên cứu, người tham gia hoàn thành bảng câu hỏi về tần suất uống trà trong 12 tháng trước đó. Với những người uống trà ít nhất một lần mỗi tuần, các nhà nghiên cứu thu thập thêm thông tin về số tách trà mỗi ngày, lượng lá trà sử dụng, loại trà và nhiệt độ khi uống.

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng đánh giá tình trạng hút thuốc và mức độ hoạt động thể chất của người tham gia để tìm hiểu mối liên hệ giữa những yếu tố lối sống này, thói quen uống trà với nguy cơ mắc bệnh mạch máu, theo EatingWell.

Nghiên cứu cho thấy uống trà thường xuyên có thể liên quan đến nguy cơ mắc bệnh mạch máu thấp hơn ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Uống trà độ đậm vừa phải liên quan đến nguy cơ mắc bệnh mạch máu thấp hơn

Sau khi phân tích dữ liệu, các nhà nghiên cứu nhận thấy thói quen uống trà thường xuyên có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh mạch máu nói chung thấp hơn. Tuy nhiên, mức độ liên quan này khác nhau tùy thuộc vào loại trà, độ đậm đặc, nhiệt độ và lượng trà tiêu thụ ước tính. Cụ thể:

Trong các loại trà được khảo sát, so với trà xanh, trà đen có mối liên quan rõ ràng và nhất quán hơn với nguy cơ mắc bệnh mạch máu thấp hơn.

Trong nhóm người uống trà ít nhất một lần mỗi tuần, nguy cơ mắc bệnh mạch máu ước tính thấp nhất ở nhóm tiêu thụ khoảng 6 - 8 tách trà mỗi ngày.

Uống trà có độ đậm vừa phải có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh mạch máu thấp hơn.

Uống trà ở nhiệt độ quá nóng, được nghiên cứu mô tả là “nóng bỏng”, có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh mạch máu cao hơn.

Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy sự kết hợp giữa uống trà thường xuyên, không hút thuốc và hoạt động thể chất ở mức cao có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh mạch máu thấp nhất. Điều này cho thấy thói quen uống trà cần được nhìn nhận trong tổng thể lối sống, thay vì xem là yếu tố đơn lẻ quyết định sức khỏe tim mạch.

Cần lưu ý rằng các kết quả trên chỉ là mức tiêu thụ có liên quan đến nguy cơ ước tính trong nhóm dân số được nghiên cứu, không nên xem như khuyến nghị chung cho tất cả mọi người.

Nên kết hợp uống trà với lối sống lành mạnh

Với những người yêu thích trà, có thể duy trì thức uống này trong sinh hoạt hằng ngày theo sở thích. Khi uống trà nóng, nên chờ trà nguội bớt, tránh uống khi còn quá nóng. Có thể lựa chọn trà xanh, trà đen hoặc một số loại trà thảo mộc phù hợp theo sở thích.

Dù uống trà có thể là một phần trong lối sống lành mạnh, điều quan trọng hơn vẫn là duy trì chế độ ăn cân bằng, vận động thường xuyên và tránh hút thuốc. Không nên xem trà là thức uống có thể thay thế các biện pháp bảo vệ sức khỏe tim mạch đã được chứng minh.