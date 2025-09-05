Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Nghiên cứu: Phát triển thành công phương pháp điều trị ung thư mới

Thiên Lan
Thiên Lan
05/09/2025 09:24 GMT+7

Trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Nature Biomedical Engineering, các nhà khoa học Nhật Bản cuối cùng đã phát triển thành công một phương pháp điều trị ung thư hoàn toàn mới.

Trong nhiều năm qua, các liệu pháp điều trị ung thư bằng vi khuẩn luôn dựa trên cơ chế kích hoạt hệ miễn dịch để tấn công tế bào ung thư. Tuy nhiên, các phương pháp đều gặp hạn chế với những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch do hóa trị hoặc xạ trị, theo trang tin y khoa News Medical.

Nghiên cứu mới do Giáo sư Eijiro Miyako từ Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản đứng đầu, phối hợp cùng Công ty Daiichi Sankyo và Đại học Tsukuba, thực hiện, đã vượt qua trở ngại trên bằng một hệ vi sinh tổng hợp mang tên "liệu pháp AUN", mở ra một bước ngoặt mới cho điều trị ung thư.

Phát triển thành công phương pháp điều trị ung thư mới - Ảnh 1.

Phát hiện mới đánh dấu một bước ngoặt lớn trong điều trị ung thư, đặc biệt với bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Ảnh minh họa: AI

AUN bao gồm 2 loại vi khuẩn tự nhiên: 

  • Proteus mirabilis (A-gyo): Loại vi khuẩn có khả năng sinh trưởng trong môi trường khối u.
  • Rhodopseudomonas palustris (UN-gyo): Loại vi khuẩn quang hợp đóng vai trò điều hòa.

Khi kết hợp cùng nhau, hai loại vi khuẩn này đã đạt được hiệu quả vượt trội trong việc tiêu diệt khối u trên cả mô hình ung thư ở chuột và người, ngay cả trong điều kiện suy giảm miễn dịch - tất cả đều không phụ thuộc vào tế bào miễn dịch.

Liệu pháp AUN không chỉ hiệu quả mà còn an toàn, với độ tương thích sinh học cao và hầu như không gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng như hội chứng giải phóng cytokine (CRS).

Các kết quả vượt trội của liệu pháp AUN

  • Nhắm mục tiêu chính xác và phá hủy mạch máu khối u và tế bào ung thư.
  • Biến đổi hình thái của A-gyo (kéo dài sợi) khi tiếp xúc với chất chuyển hóa từ khối u, làm tăng khả năng tiêu diệt.
  • Làm thay đổi tỷ lệ giữa hai loại vi khuẩn (A-gyo : UN-gyo) trong mô khối u từ 3:97 ban đầu thành 99:1, giúp tối ưu hóa hiệu quả điều trị.
  • Giảm độc tính và kiểm soát chặt chẽ các phản ứng phụ.
  • UN-gyo chỉ phát huy vai trò điều hòa khi có mặt A-gyo, giúp kiềm chế độc tính của cả hai, đồng thời tăng khả năng chọn lọc và phá hủy tế bào ung thư, theo News Medical.

Theo Giáo sư Miyako, nhóm nghiên cứu đặt mục tiêu bắt đầu thử nghiệm lâm sàng trong vòng năm tới. Phát hiện mới đánh dấu một bước ngoặt lớn trong điều trị ung thư, đặc biệt với bệnh nhân suy giảm miễn dịch.

