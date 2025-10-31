Ngọn lửa nhân ái giữa miền đất lửa

Anh là Nguyễn Mậu Anh Tuấn, sinh năm 1977, hiện trú tại khu phố 10, phường Nam Đông Hà, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Người dân nơi đây thân mật gọi anh bằng cái tên trìu mến: "Mậu Tuấn, người kết nối yêu thương giữa đời thường".

Anh Mậu Tuấn đi cứu trợ bà con trong cơn lũ lịch sử ở Thái Nguyên, Bắc Ninh vừa qua ẢNH: NVCC

Hơn 70 lần trao sự sống

"Cứu được một người, lòng mình nhẹ hẳn đi, như thể chính mình vừa được sống thêm lần nữa", anh Tuấn nói, giọng chậm rãi mà ấm áp. Câu chuyện của anh bắt đầu vào một ngày tháng 3.2008. Khi nghe Hội Chữ thập đỏ phường 5 kêu gọi hiến máu khẩn cấp để cứu một bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, anh đã lập tức đăng ký cùng 10 người khác. Không quen biết, chẳng đòi hỏi điều gì. Sau khi hiến máu, anh lặng lẽ ra về, chỉ nghe tin người bệnh qua cơn nguy kịch "niềm vui ấy cứ lặng lẽ ở lại mãi trong tim", anh kể.

Từ lần đầu tiên ấy, anh Tuấn xem hiến máu như một phần cuộc sống. Dẫu nhiều người từng ái ngại, sợ ảnh hưởng sức khỏe, anh lại cười hiền: "Mình khỏe, mình còn làm việc được, vậy thì tiếc gì chút máu để cứu người".

Anh Mậu Tuấn trong một hoạt động hiến máu nhân đạo thường niên ẢNH: NVCC

Đến nay, anh đã hơn 70 lần hiến máu và tiểu cầu, tương đương gần 30 lít máu, cứu sống biết bao bệnh nhân. Không chỉ dừng lại ở bản thân, anh còn là Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vận động hiến máu tình nguyện" tỉnh Quảng Trị và thường xuyên tổ chức, tuyên truyền, kêu gọi người dân cùng tham gia. Mỗi năm, riêng anh đã vận động được từ 50 - 100 người hiến máu. Anh Nguyễn Xuân Dương, Chủ nhiệm CLB nhận xét: "Anh Tuấn không chỉ nói bằng lời mà bằng hành động. Anh sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào, ngày hay đêm, chỉ cần nghe có người cần máu gấp". Với anh Tuấn, mỗi giọt máu là một lời nhắn gửi yêu thương, là cách giản dị nhất để khẳng định rằng giữa đời sống này, con người vẫn có thể cứu nhau bằng tấm lòng.

Từ người hiến máu đến "người lái ca nô 0 đồng"

Năm 2020, những trận lũ lịch sử tràn qua Quảng Trị khiến bao ngôi làng chìm trong biển nước. Khi ấy, anh Tuấn đã cùng đội "Ca nô 0 đồng Đà Nẵng" lao vào tâm lũ, cứu hàng trăm người dân bị cô lập. "Lúc đó, chỉ nghĩ đơn giản là phải cứu họ thôi, không cứu thì họ chết mất", anh nhớ lại.

Sau đợt ấy, anh nhận ra quê hương mình rất cần một lực lượng cứu hộ tại chỗ. Tháng 11.2020, anh cùng anh Lê Văn Đinh, trưởng nhóm "Chuyến xe 0 đồng", sáng lập đội "Ca nô cứu hộ 0 đồng tỉnh Quảng Trị". Hai anh vận động các nhà hảo tâm quyên góp mua hai chiếc ca nô hơi trị giá gần 100 triệu đồng mỗi chiếc. Đội gồm 7 thành viên, toàn là những người dân bình dị, sẵn sàng lao vào lũ dữ.

Anh Mậu Tuấn (thứ tư, từ phải sang) và những thành viên đội "Ca nô cứu hộ 0 đồng" ẢNH: NVCC

Một đêm cuối tháng 10.2024, điện thoại anh reo liên tục với hàng chục lời kêu cứu từ xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh (cũ). Anh lập tức gọi anh em: "Anh em ơi, nước đang lên nhanh ở Vĩnh Long, chuẩn bị ca nô, mình đi ngay!". Đêm tối, mưa xối xả, dòng nước chảy xiết. Ca nô của đội phải dừng lại nhiều lần vì cây đổ, dây điện vướng ngang. Khi đến nơi, nước đã ngập ngang ngực, người già bồng trẻ nhỏ, tiếng khóc xen tiếng gọi. Anh Tuấn cùng đồng đội nhảy xuống nước, dìu từng cụ già, cõng từng đứa trẻ lên ca nô. Gần 3 giờ sáng, họ đưa được hơn 20 người ra nơi an toàn.

Trở về nhà lúc rạng sáng, người ướt sũng, anh chỉ kịp nghe vợ nói trong nước mắt: "Em chỉ cần anh về thôi…". Anh cười, mắt vẫn còn vương ánh đèn pin phản chiếu từ đêm trước: "Không đi thì không yên lòng. Mình may mắn hơn họ, phải giúp chứ!".

Chiếc cầu nối giữa những tấm lòng

Không chỉ cứu người trong bão lũ, anh Tuấn còn là "cầu nối" giữa những tấm lòng thiện nguyện và những mảnh đời khó khăn. Từ vài thùng mì, chai nước, đến những chuyến hàng trăm tấn nhu yếu phẩm, tất cả đều được anh vận động, phân phối công khai, minh bạch.

Trong đại dịch Covid-19, anh cùng nhóm "Kết nối yêu thương Quảng Trị" đã quyên góp 300 tấn hàng hóa gửi vào miền Nam. Mới đây, khi bão số 3 đổ bộ miền Bắc, anh lại kêu gọi được 100 tấn nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Anh nói giản dị: "Tôi chỉ là người đứng giữa gom góp lòng tốt của mọi người rồi chuyển đến nơi cần nhất. Giúp được người khác, đó là niềm vui lớn nhất". Không chỉ là người vận động, anh còn thường xuyên phối hợp với nhóm "Chuyến xe 0 đồng" để hỗ trợ chi phí điều trị, mai táng cho những hoàn cảnh đặc biệt thương tâm. Với anh, lòng nhân ái không có giới hạn chỉ cần còn sức là còn giúp.

Gần đây nhất, trong trận lũ lụt lịch sử chưa từng có ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, anh Mậu Tuấn cùng với các anh em trong nhóm thiện nguyện Quảng Trị lên đường tiếp tế lương thực và nhiều sản phẩm thiết yếu khác để đến với miền Bắc thân yêu, nơi đồng bào đang oằn mình chống chọi với thiên tai, mất mát đau thương. "Đây là tấm lòng của những người con miền Trung luôn hướng về miền Bắc ruột thịt, mong rằng sự sẻ chia này sẽ phần nào giúp bà con vơi bớt nhọc nhằn, sớm ổn định cuộc sống", anh Mậu Tuấn chia sẻ.

Anh Mậu Tuấn (thứ 5, từ phải sang) và nhóm thiện nguyện Quảng Trị hướng về miền Bắc thân yêu ẢNH: NVCC

Người đàn ông mang dòng máu yêu thương

Với những nỗ lực bền bỉ và tấm lòng tận hiến cho cộng đồng, anh Nguyễn Mậu Anh Tuấn đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý ở cả cấp tỉnh và trung ương. Năm 2010, anh được vinh danh là "Công dân tiêu biểu của thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị" với phần thưởng xứng đáng cho người luôn hết lòng vì cộng đồng. Tiếp đó, anh nhận bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Bộ Y tế, đồng thời được tôn vinh là một trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2017 tại thủ đô Hà Nội.

Anh Nguyễn Mậu Anh Tuấn được tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2017 ẢNH: NVCC

Anh Tuấn là một trong những gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2025 - 2030 phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ẢNH: NVCC

Trong năm 2018 và 2019, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Trị tiếp tục trao giấy khen ghi nhận những đóng góp không mệt mỏi của anh cho phong trào hiến máu nhân đạo. Từ 2013 - 2023, anh nhiều lần được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen vì những đóng góp nổi bật trong hoạt động hiến máu, cứu trợ và công tác thiện nguyện. Đặc biệt, giai đoạn 2020 - 2025, anh Nguyễn Mậu Anh Tuấn được Ủy ban nhân dân phường Nam Đông Hà tuyên dương là "Điển hình tiên tiến", một minh chứng cho hành trình không ngừng lan tỏa yêu thương và sẻ chia giữa đời thường.

Những tấm bằng khen, giấy khen treo kín một góc tường trong căn nhà nhỏ của anh Tuấn. Nhưng khi được hỏi, anh chỉ cười: "Phần thưởng thật sự là khi nhìn thấy nụ cười của người được giúp đỡ. Còn lại, giấy khen chỉ là kỷ niệm thôi". Trong mắt người dân Đông Hà, Nguyễn Mậu Anh Tuấn không chỉ là người chồng, người cha mẫu mực, mà còn là người anh cả nghĩa tình của cộng đồng. Anh đã gieo vào đời những hạt giống thiện lành, không bằng lời nói mà bằng hành động, những giọt máu hiến đi, những chuyến ca nô vượt lũ, những thùng hàng hóa đến đúng nơi cần đến.

Giữa dòng đời hối hả, vẫn còn đó một người lặng lẽ làm việc thiện mà không cần ai biết tên. Và có lẽ, điều quý nhất anh để lại không phải là gần 30 lít máu, hàng trăm tấn hàng hay những đêm vượt lũ, mà là niềm tin rằng: lòng nhân ái vẫn luôn hiện diện và lan tỏa.