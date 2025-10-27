'Ông Hai khuyến học' - điểm tựa nhân ái

"Ông Hai khuyến học" là biệt danh của chú Nguyễn Hữu Hiệp - nguyên Ủy viên thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam, nguyên Chủ tịch UBND huyện, nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học Thăng Bình (cũ). Trong lòng người dân quê hương, chú Hiệp là một điểm tựa nhân ái đáng trân quý.

N ỀN TẢNG NHÂN ÁI

Ngôi nhà của chú Hiệp nằm trong một hẻm nhỏ, cách con đường trung tâm thị trấn vài trăm mét. Mảnh sân trước đủ trồng vài cây ăn quả, luống rau xanh, khóm hoa thơm thảo. Khu vườn giản dị nhưng luôn toát lên vẻ ấm áp, như chính tâm hồn người cán bộ có tâm, có tầm, gần dân, vì dân, hết lòng cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài.

Sinh năm 1954, chú lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống. Ông ngoại là thầy giáo giỏi nổi tiếng trong làng. Cha là một cán bộ lão thành cách mạng đức độ, cương trực; mẹ là người phụ nữ nhân từ, mẫu mực. Từ nếp nhà kỷ cương ấy, chú sớm thấm nhuần những giá trị nhân cách tốt đẹp. Vượt qua trở lực và biến cố thời cuộc, chú bền bỉ học tập, nuôi dưỡng lý tưởng để bước vào đời bằng những trang đáng kính mà không phải ai cũng có.

Chú Nguyễn Hữu Hiệp thăm thầy giáo Huỳnh Văn Luận - nguyên Hiệu trưởng Trường trung học Tiểu La, Thăng Bình - người kết nối Quỹ học bổng BS.Brooks với Hội Khuyến học Thăng Bình ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Hơn 25 năm gắn bó với cương vị Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện rồi Ủy viên thường trực HĐND tỉnh (từ những năm 1980 - 1990), chú không chỉ trăn trở tìm giải pháp phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm đến văn hóa - xã hội, nhất là giáo dục, khuyến học, khuyến tài. Am hiểu triết lý văn hóa, giáo dục cổ kim Đông - Tây, chú thấm thía giá trị của việc học trong từng giai đoạn lịch sử. Vì thế, ở bất cứ vị trí nào, chú cũng để lại dấu ấn của một "tâm điểm nhân ái" - nơi yêu thương tìm về, nơi ước mơ được chắp cánh. Biết bao số phận đổi thay, bao lớp học trò có thêm niềm tin và nghị lực để vươn lên từ sự đồng hành tận tụy của chú.

Chú Nguyễn Hữu Hiệp (thứ 4 từ phải) trao biểu trưng “Tặng Quỹ khuyến học” cho đại diện 5 trường THPT tại huyện Thăng Bình ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Sự diệu kỳ nhân ái mang tên Vũ Tự Sinh

Từ năm 2015, ở tuổi "lục thập", lẽ ra được nghỉ ngơi nhưng ân tình cuộc đời lại gắn chú với "sứ mệnh" mới - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Thăng Bình. Trong vô vàn câu chuyện khuyến học, có một trường hợp đặc biệt về em Vũ Tự Sinh - ánh sáng nhân ái được thắp lên từ những năm chú Hiệp còn là cấp phó rồi đến Chủ tịch UBND huyện và lan tỏa cho đến hôm nay.

Sinh năm 1984, quê thôn Linh Cang "thành đồng" (xã Bình Phú cũ), Vũ Tự Sinh từng phải nghỉ học giữa chừng khi học lớp 6 Trường THCS Lê Lợi vì mẹ mù lòa, gia cảnh khó khăn, đường xa cách trở. Khi ấy, chú Nguyễn Hữu Hiệp - Phó Chủ tịch UBND huyện đã vận động các nhà hảo tâm giúp Sinh trở lại trường và hoàn thành bậc THCS. Đến lớp 10, em lại phải nghỉ học. Nhân chuyến công tác, chú Hiệp tình cờ ghé thăm nhà em; biết chuyện, chú lại tiếp tục động viên, tìm trường để Sinh theo học. Nhờ vậy, em tốt nghiệp Trường THPT bán công Thái Phiên rồi thi đỗ Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Suốt 11 năm, mọi chi phí học tập của Sinh được hỗ trợ nhờ những kết nối mà chú Hiệp bền bỉ vận động - từ một tấm lòng nhân ái lan tỏa thành nhiều tấm lòng khác.

Chú Nguyễn Hữu Hiệp chụp hình lưu niệm cùng vợ chồng em Vũ Tự Sinh tại chương trình gặp mặt ở thôn Linh Cang ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Tháng 7.2025, tại thôn Linh Cang, nhóm anh chị em từng làm công tác khuyến học tổ chức buổi gặp mặt trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó và tri ân các gia đình có công với cách mạng. Ở đó, điều kỳ diệu đã diễn ra: em Vũ Tự Sinh - nay là giám đốc một công ty lĩnh vực công nghệ thông tin tại Đà Nẵng với hơn 20 nhân sự - trở về với bài phát biểu xúc động, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến người thầy, ân nhân lớn của đời mình - chú Nguyễn Hữu Hiệp, cùng các cô chú gắn bó với phong trào khuyến học.

Á NH SÁNG NHÂN ÁI

30 năm vun trồng, chồi non khuyến học giờ đã cho quả ngọt. Chính em Sinh hôm nay lại là người tiếp tục gieo mầm nhân ái, sẵn sàng đóng góp cho quỹ khuyến học của xã, huyện và những ngôi trường từng gắn bó với tuổi thơ mình. Cuộc đời em nay khá viên mãn: mái ấm khang trang ở Đà Nẵng, gia đình sum vầy bên mẹ, vợ hiền và hai con ngoan. Với em, chú Hiệp như một "ông tiên" trong đời - người mà em kính trọng, thương yêu như đấng sinh thành.

Em Vũ Tự Sinh (đứng giữa ) trao quà khuyến học cho học sinh Trường THCS Lê Lợi ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

"Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" - lời nhắc ấy không chỉ là tâm niệm của riêng em Sinh mà còn là của hàng nghìn học sinh, sinh viên Thăng Bình. Tiêu biểu như Nguyễn Hữu Lộc (xã Thăng Trường, bác sĩ nội trú tại TP.HCM), Nguyễn Trường Toản (xã Thăng Phú), Lê Thị Anh Nữ (xã Thăng Bình) - nay đều là những người thành đạt. Các em hôm nay vẫn nỗ lực vươn lên với khát vọng sẽ báo đáp công ơn của chú Hiệp - người đã tận tình nâng cánh ước mơ cho mình.

Trong 10 năm (2015 - 2025), Quỹ Khuyến học huyện đã vận động được hàng chục tỉ đồng, dùng cho nhiều việc nghĩa tình như xây nhà tình thương, nhận đỡ đầu, tặng sổ tiết kiệm, trao học bổng... Khó có thể kể hết những cung đường đã qua với bao mồ hôi, cả nước mắt xúc động và hạnh phúc vỡ òa. Nhưng trên hết vẫn là niềm vui của người "đầu tàu" cùng đồng sự khi thấy bao ước mơ tuổi trẻ đang được thắp sáng.

Chú Nguyễn Hữu Hiệp trao học bổng nhận đỡ đầu em Phạm Thanh Hải (Trường tiểu học Phù Đổng) năm 2025 ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

V IẾT TIẾP CÂU CHUYỆN NHÂN ÁI

Dù Hội Khuyến học huyện đã không còn, nhưng ngọn lửa khuyến học ở Thăng Bình vẫn cháy sáng. Chú Hiệp cùng nhóm anh em thiện nguyện và nhiều tổ chức trong, ngoài nước tiếp tục đồng hành, đỡ đầu cho học sinh, sinh viên từng được trợ giúp trước đây. Cá nhân chú vẫn đỡ đầu cho em Phạm Thanh Hải, học sinh lớp 3 Trường tiểu học Phù Đổng (xã Thăng Điền). Nhóm "Vượt khó vươn lên", do chú Hiệp cùng anh Hồ Hữu Hải - doanh nhân quê Thăng Bình - sáng lập nên, hiện đỡ đầu cho 50 sinh viên học tại TP.HCM, tiêu biểu có Lê Văn Hữu (xã Thăng Bình) và Lê Công Danh (xã Đồng Dương) - sinh viên Đại học Y Dược TP.HCM. Gần đây, sau khi xóa đơn vị hành chính huyện, chú Hiệp sáng lập nhóm "Thăng Bình - Tiếng vọng quê hương", hỗ trợ học bổng cho một học sinh Trường THPT Thái Phiên đỗ thủ khoa vào đại học.

Với những cống hiến thầm lặng cho đời, cho sự nghiệp "trồng người", "Ông Hai khuyến học" Nguyễn Hữu Hiệp thật xứng đáng được tôn vinh. Cá nhân chú và Hội Khuyến học Thăng Bình từng nhận nhiều giấy khen, bằng khen, cờ thi đua của Trung ương Hội Khuyến học và Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam.

Thế nhưng trong sâu thẳm, chú vẫn giữ cho mình sự khiêm nhường đáng kính: "Chú chỉ mong góp một chút gì đó cho sự nghiệp khuyến học, để cuộc đời này có thêm nhiều công dân tử tế". Câu tâm sự mộc mạc ấy như lời nhắc nhở ân cần, soi sáng cho thế hệ hôm nay và mai sau biết sống đẹp hơn - vì nhân ái, vì tri thức, vì tương lai của quê hương đất nước.