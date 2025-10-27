Dấu ấn của lòng nhân ái

Từ khi sinh ra, khuôn mặt bên phải của Nhàn bị khuyết tật bẩm sinh (do di chứng chất độc da cam từ ông ngoại), tạo thành một khối u lớn che lấp toàn bộ gương mặt bên phải. Nhàn đã trải qua nhiều ca phẫu thuật từ khi 5 tuổi tới nay để loại bỏ khối u, nên tạo thành một vết sẹo lớn khiến gương mặt cô trở nên khác biệt.

Tặng quà cụ già neo đơn trong chương trình "Điều ước tuổi xế chiều" ẢNH: NVCC

Khi còn nhỏ, cô chưa hiểu chuyện nên không biết về những khác biệt của mình. Lớn lên, sự khác biệt ấy trở thành rào cản vô hình: ánh mắt tò mò, những lời trêu chọc ác ý và sự xa lánh từ bạn bè luôn dành cho cô. Dù bên ngoài, thế giới dường như đóng cánh cửa lại với cô, bên trong Thanh Nhàn lại cất giấu một trái tim bao la, rực sáng bởi ý chí muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa, một cuộc đời dành cho tất cả mọi người xung quanh cần mình.

Trao quà cho cụ già neo đơn trong chương trình "Thu gom ve chai, đồ dùng nhựa bảo vệ môi trường" tại xã Thọ An (nay thuộc xã Liên Minh, TP.Hà Nội) ẢNH: NVCC

Nhàn hiểu rằng cô không thể thay đổi diện mạo, nhưng cô hoàn toàn có thể thay đổi cách mình sống và cách mình đối xử với thế giới. Cô quyết định dùng chính cuộc đời mình làm minh chứng cho vẻ đẹp đích thực - vẻ đẹp toát ra từ sự sẻ chia và lòng nhân ái.

Năm 2022, Nhàn đã đăng ký hiến tạng. Cô nghĩ: "Nếu gương mặt này không may mắn, thì ít nhất những phần còn lại của cơ thể mình sẽ được dùng để mang lại sự sống và hy vọng cho người khác nếu không may mình mất đi".

Thẻ hiến tạng và thư cảm ơn về việc hiến tóc ẢNH: NVCC

Hai năm sau, sau một biến cố sức khỏe, cô tiếp tục đăng ký hiến xác cho khoa học, mong muốn đóng góp vào sự phát triển y học, giúp đỡ những thế hệ sau. Và lớn lao hơn cô cũng mong muốn từ cơ thể của mình có thể tìm ra được nguyên nhân bệnh bản thân đang mang để chẳng có đứa trẻ nào trong tương lai mang bệnh như mình. Bởi lúc này bệnh của cô đã từ u bạch huyết thành u thần kinh.

Bên cạnh những quyết định lớn lao ấy, hành động sống đẹp của Nhàn còn được dệt nên từ những sợi tóc. Cô đã hiến tóc ba lần liên tiếp vào các năm 2022, 2023 và 2025, để góp phần tạo nên những bộ tóc giả, mang lại sự tự tin và nụ cười cho những bệnh nhân ung thư không may mất đi mái tóc. Chia sẻ lớn về lý do cô hiến tóc liên tục, cô cho hay: "Bản thân mình không đủ điều kiện để hiến máu, nên mình quyết định hiến tóc để làm đẹp cho đời và thêm nhiều hơn những nụ cười cho các bệnh nhân K".

Trao quà cho học sinh trong dịp trung thu năm 2024 tại Trường THCS Thọ An huyện Đan Phượng (nay là xã Liên Minh, TP.Hà Nội) ẢNH: NVCC

"Năm 2024, khi phẫu thuật mình đã phải cạo đi một phần mái tóc. Lúc tỉnh dậy trên giường bệnh mình đã suy sụp khóc rất nhiều vì con gái có mái tóc là đẹp nhất, quan trọng nhất. Nên sau đó mình càng thấu hiểu, đồng cảm hơn với bệnh nhân K và mỗi ngày mình luôn nâng niu mái tóc nhỏ để dành tặng mọi người vào dịp sinh nhật mình", Nhàn chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở những đóng góp cá nhân, Thanh Nhàn còn là đại diện nhóm Gom nhặt yêu thương tại Hà Nội và là một trong những thành viên điều phối hoạt động nhóm. Mọi người hay đặt biệt danh cho cô là thủ lĩnh tinh thần và hành động của nhóm thiện nguyện Gom nhặt yêu thương. Dưới sự đồng hành của cô, nhóm đã triển khai hàng loạt chương trình ý nghĩa, mang lại sự giúp đỡ thiết thực cho cộng đồng.

Thực hiện chương trình "Bữa cơm yêu thương" tại TP.Hà Nội tháng 1.2025 ẢNH: NVCC

Có thể kể đến các chương trình quen thuộc như: "Lang thang làm việc tốt" (giúp đỡ những người khó khăn, cùng lang thang để tạo ra những điều nhỏ bé nhưng giá trị); "Điều ước tuổi xế chiều" (chăm sóc và tặng quà cho người già neo đơn, hiện tại nhóm đang thực hiện chương trình tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cũ); "Cùng em tới trường" (hỗ trợ học sinh nghèo, để các em tới trường, gieo con chữ cho các mầm non của đất nước) và chương trình "Mang xuân về" (tổ chức tết ấm áp cho các em nhỏ khó khăn như ở tỉnh An Giang cũ, tỉnh Bạc Liêu cũ và TP.Hà Nội) và còn rất nhiều chương trình nhân văn khác đã đang được triển khai sâu rộng trên khắp dải đất hình chữ S.

Sự tận tâm và hiệu quả của Nhàn thể hiện qua con số ấn tượng: giá trị các chương trình thiện nguyện của nhóm và cá nhân cô mỗi năm lên tới 60 - 80 triệu đồng chủ yếu từ nguồn của cá nhân cô và thành viên nhóm đóng góp từ hoạt động mỗi ngày một đồng tiền lẻ tạo thành ý nghĩa lớn. Nhưng điều quý giá hơn cả những con số vật chất là sự lan tỏa tinh thần tình nguyện của cô.

Thanh Nhàn và nhóm Gom nhặt yêu thương đã xây dựng một mạng lưới yêu thương trên khắp đất nước. Cô tin rằng lòng tốt cần được nhân rộng và hướng dẫn. Cứ nơi nào có một thành viên mới của nhóm, nơi đó sẽ có sự hỗ trợ cho mọi người khó khăn. Dần dà, Nhàn đã biến những ánh mắt tò mò, xa lánh ngày xưa thành những ánh mắt ngưỡng mộ, tin tưởng và đồng hành.

Trao đổi kỹ năng sống với các bạn đọc của Thư viện Hạnh phúc cơ sở Thọ An ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, Nhàn còn đang là một thành viên một cổ đông của Công ty xã hội Hạnh phúc có Thư viện Hạnh phúc trực thuộc (thư viện tư nhân miễn phí mở ra phục vụ cộng đồng thuộc mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp tới đọc sách với hơn 7.000 đầu sách tại xã Liên Minh và Ô Diên TP.Hà Nội, trước là hai xã Thọ An và Tân Hội, huyện Đan Phượng).

Ở đây, Nhàn đã cùng các thành viên chủ chốt xây dựng - tạo môi trường về văn hóa đọc theo 3 giá trị cốt lõi: đạo đức, trí tuệ và nghị lực, được cho là 3 giá trị cốt lõi nhất để phát triển một người.

Cô luôn mong muốn sau giờ đọc các bạn nhỏ sẽ đến thư viện đọc sách, hạn chế dùng thiết bị điện tử và trở thành một người sống có ích cho cộng đồng, biết bảo vệ môi trường, bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta và nhiều hành động giá trị nhân văn khác.

Và cũng tại nơi đây cô và mọi người luôn thường xuyên có các chuyến thiện nguyện ở vùng cao, trao các phần quà tủ sách cho các điểm trường khó khăn để cùng chăm lo học tập cho các bạn nhỏ còn nhiều thiếu thốn nhưng tinh thần học tập của các em luôn cao. Nhóm hy vọng rằng, những hành động nhỏ bé ấy của thư viện sẽ giúp thay đổi cuộc đời các em, sau này các em sẽ là những người xây dựng quê hương giàu đẹp.

Thanh Nhàn không che giấu khiếm khuyết trên gương mặt mình. Cô dùng chính nó như một lời nhắc nhở: vẻ đẹp của một con người không nằm ở hình hài mà nằm ở những việc họ làm, ở tình yêu thương và sự tử tế mà cô trao đi. Và chính những việc làm ấy cũng đã giúp cô chiến thắng bệnh tật, gieo những hạt mầm yêu thương cho cuộc đời. Nhàn luôn chia sẻ mình còn sức mình sẽ làm đến hơi thở cuối cùng, mình luôn sẵn sàng làm để cộng đồng luôn thật đẹp thật có ý nghĩa khi mình được sinh ra trong hình hài ấy - tuy đặc biệt nhưng phi thường.