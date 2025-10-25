Hoạt động này do Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ba Đình và cộng đồng Hà Nội Xanh cùng phối hợp đăng cai tổ chức.
Điều đặc biệt của hoạt động này là có sự góp mặt của các sinh viên người Nigeria với thông điệp "khác biệt, đồng tâm" cũng là một việc làm có ý nghĩa của họ nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Nigeria ngày 1.10.
Sở dĩ bộ ảnh có tên Lâu đài rác bởi người viết nghe một quản trị viên của nhóm Hà Nội Xanh chia sẻ câu chuyện khá thú vị. Một lần, do bắt gặp vài em bé gom rác trên bãi biển về xếp thành lâu đài, từ đó họ nảy ra ý tưởng sáng lập ra một cộng đồng chuyên đi nhặt rác, bảo vệ môi trường.
Rác sẽ mãi chỉ là rác, nhưng sẽ hóa "lâu đài" nếu có bàn tay và khối óc đầy thiện ý của con người. Lâu đài của tình đoàn kết giữa các quốc gia vì một thế giới xanh sạch đẹp.
