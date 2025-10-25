Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Sống đẹp

'Lâu đài' rác

Bài và ảnh: Cao Thị Nga
Bài và ảnh: Cao Thị Nga
Hà Nội
25/10/2025 15:00 GMT+7

Bộ ảnh ghi lại hình ảnh các tình nguyện viên tham gia nhặt rác tại vườn hoa Vạn Xuân, đường Phan Đình Phùng và bến xe buýt Long Biên (Hà Nội) vào ngày 28.9.

Hoạt động này do Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ba Đình và cộng đồng Hà Nội Xanh cùng phối hợp đăng cai tổ chức.

Lâu đài rác - Ảnh 1.

Đội ngũ tình nguyện viên tham gia Ngày chủ nhật xanh 28.9 tại vườn hoa Vạn Xuân

Lâu đài rác - Ảnh 2.

Thủ lĩnh Khánh Ly (nữ, áo cờ đỏ sao vàng, hàng đầu) của nhóm Hà Nội Xanh và các bạn sinh viên Nigeria cùng "chiến lợi phẩm" là những bao rác

Lâu đài rác - Ảnh 3.

Nhóm tình nguyện viên của cộng đồng Xanh Hà Nội chụp ảnh lưu niệm sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại vườn hoa Vạn Xuân, phố Phan Đình Phùng, Hà Nội

Điều đặc biệt của hoạt động này là có sự góp mặt của các sinh viên người Nigeria với thông điệp "khác biệt, đồng tâm" cũng là một việc làm có ý nghĩa của họ nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Nigeria ngày 1.10.

Lâu đài rác - Ảnh 4.

Nhóm thanh niên tình nguyện tham gia nhặt rác tại bến xe buýt Long Biên

Lâu đài rác - Ảnh 5.

Nhặt từng mẩu rác nhỏ ở mỗi góc phố, lề đường

Lâu đài rác - Ảnh 6.

Tìm nhặt rác dưới từng gốc cây, bụi cỏ

Lâu đài rác - Ảnh 7.

Sau khi thu gom, các bạn tập kết những túi rác lên xe của công ty môi trường

Lâu đài rác - Ảnh 8.

Màn biểu diễn đầy hứng khởi của nhóm sinh viên Nigeria sau khi cùng các tình nguyện viên Việt Nam đi nhặt rác, làm sạch đường phố

Sở dĩ bộ ảnh có tên Lâu đài rác bởi người viết nghe một quản trị viên của nhóm Hà Nội Xanh chia sẻ câu chuyện khá thú vị. Một lần, do bắt gặp vài em bé gom rác trên bãi biển về xếp thành lâu đài, từ đó họ nảy ra ý tưởng sáng lập ra một cộng đồng chuyên đi nhặt rác, bảo vệ môi trường.

Rác sẽ mãi chỉ là rác, nhưng sẽ hóa "lâu đài" nếu có bàn tay và khối óc đầy thiện ý của con người. Lâu đài của tình đoàn kết giữa các quốc gia vì một thế giới xanh sạch đẹp.

Lâu đài rác - Ảnh 9.

 

Xem thêm bình luận