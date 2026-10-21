Người chăn nuôi rủ nhau đi 'xem mắt' chung cư cho heo

Nhà cao tầng trong chăn nuôi heo, hay được gọi ngắn gọn "chung cư cho heo", là mô hình được nhiều người chăn nuôi quan tâm tại Vietstock 2026, do Informa Markets tổ chức dưới sự chủ trì của Cục Chăn nuôi và Thú y với chủ đề "Kiến tạo ngành chăn nuôi: Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh". Đây là điểm đến kết nối giao thương hàng đầu, mở ra không gian trải nghiệm các công nghệ, giải pháp tiên tiến, đồng thời là diễn đàn trao đổi tri thức chuyên sâu và thúc đẩy hợp tác chiến lược trong toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất. Vietstock 2026 có hơn 300 thương hiệu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Mô hình chăn nuôi heo trong nhà cao tầng "chung cư cho heo" thu hút sự chú ý của nhiều người chăn nuôi ẢNH: CHÍ NHÂN

Trọng tâm của Vietstock 2026 là giới thiệu các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ trong toàn chuỗi giá trị chăn nuôi, từ sức khỏe vật nuôi và dinh dưỡng đến hệ thống trang trại, công nghệ chế biến và các giải pháp sản xuất bền vững. Đây là cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, đồng thời giúp khách tham quan tìm kiếm những giải pháp phù hợp với nhu cầu kinh doanh thực tế.

Vietstock 2026 đặc biệt có sự tham gia của rất nhiều doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, nơi ngành chăn nuôi phát triển hàng đầu thế giới. Các doanh nghiệp này đã giới thiệu về thiết bị trang trại, hệ thống chăn nuôi thông minh, tự động hóa, công nghệ số và các giải pháp quản lý môi trường. Những công nghệ này hỗ trợ người chăn nuôi quản lý hoạt động hằng ngày, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và nâng cao hiệu quả vận hành trang trại. Nhất là các mô hình chăn nuôi heo trong nhà cao tầng - "chung cư cho heo" là một trong những yếu tố quan trọng đưa giá thành chăn heo của nước này xuống mức rất thấp.

Các mô hình chăn nuôi gắn với năng lượng xanh, ứng dụng khoa học kỹ thuật cao trở thành xu hướng hiện đại để giảm giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm ẢNH: CHÍ NHÂN

Giống vật nuôi cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển ẢNH: CHÍ NHÂN



