Theo ghi nhận của PV Thanh Niên sáng 29.11, mưa lớn kéo dài trong 2 ngày qua khiến nhiều khu vực ở phía nam thành phố Đà Nẵng xảy ra ngập úng cục bộ. Đặc biệt, tại tổ dân phố Tứ Bàn (phường Tam Kỳ), nước lũ dâng nhanh, tràn vào nhà dân, có nơi ngập sâu từ 1 - 1,5 m. Người dân phải thức trắng đêm kê cao đồ đạc, đưa tài sản đến nơi an toàn để chạy lũ.

Từ sáng sớm, nhiều tuyến đường trong khu dân cư đã chìm trong nước. Để hạn chế thiệt hại, người dân hối hả đưa xe máy, tài sản có giá trị lên những vị trí cao, trong đó có khu vực cầu, đồng thời sử dụng ghe thuyền để di chuyển qua các đoạn đường ngập sâu.

Vào mùa mưa lũ, ghe trở thành phương tiện để người dân ở phía nam thành phố Đà Nẵng di chuyển qua lại những khu vực ngập sâu ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Khu vực xung quanh chợ Tam Kỳ cũng ngập sâu. Trước nguy cơ nước tràn vào các ki ốt, nhiều tiểu thương đã chủ động di dời hàng hóa, kê cao tài sản nhằm hạn chế thiệt hại.

Đáng nói, tình trạng ngập lụt đã bắt đầu từ ngày 28.11. Khi nước liên tục dâng cao trong chiều tối và đêm, nhiều hộ dân phải tất bật kê cao đồ đạc, di chuyển vật dụng trong nhà lên những vị trí an toàn để chạy lũ.

Ông Lê Văn Cường (50 tuổi, ở tổ dân phố Tứ Bàn) cho biết từ hôm qua 28.11 nước đã bắt đầu tràn vào nhà và dâng lên từng giờ. Gia đình ông phải tranh thủ kê giường, tủ, đưa các vật dụng sinh hoạt lên cao trong đêm để tránh bị ngâm nước.

"Nước lên nhanh, cả nhà phải loay hoay kê đồ, di chuyển tài sản. Đêm qua gần như không ai ngủ được vì cứ phải canh nước", ông Cường chia sẻ.

Nước lũ tràn vào nhà dân ở tổ dân phố Tứ Bàn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Cường lo lắng khi tình trạng ngập lụt gần như năm nào cũng tái diễn: nước từ các khu vực xung quanh dồn về khiến khu dân cư lại chìm trong biển nước, chuyện sinh hoạt và đi lại đảo lộn.

"Vì sống chung với nước lũ hàng chục năm nay nên người dân ở tổ dân phố Tứ Bàn đều có kinh nghiệm ứng phó. Hầu như nhà nào cũng xây thêm gác lửng và sắm thêm ghe để di chuyển tài sản khi mưa lũ đổ về", ông Cường chia sẻ.

Bà Trần Mai (64 tuổi, ở tổ dân phố Tứ Bàn) cho hay mỗi lần mưa lớn kéo dài, gia đình bà đều phải chuẩn bị sẵn phương án kê cao đồ đạc, đưa xe cộ đến nơi cao ráo.

"Năm nào cũng ngập, cứ nghe mưa lớn là người dân lại nơm nớp lo chạy lũ. Tài sản trong nhà phải kê lên, đường sá ngập không đi lại được, cuộc sống rất vất vả. Nước rút rồi lại dọn dẹp, nhưng năm sau đến mùa mưa thì tình trạng cũ tiếp tục lặp lại", bà Mai buồn bã.

Không chỉ khu dân cư Tứ Bàn, các khu vực khác ở phía nam thành phố Đà Nẵng cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lớn kéo dài. Nước lũ dâng cao kết hợp với việc điều tiết xả lũ của hồ thủy lợi Phú Ninh khiến nhiều khu dân cư tại khu vực bị ngập sâu.

Nhiều nhà dân nằm gần sông Bàn Thạch bị ngập sâu ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận những khu vực ngập sâu, tổ chức hỗ trợ và sơ tán người dân đến nơi an toàn. Tại nhiều tuyến đường, ghe, thuyền trở thành phương tiện di chuyển chủ yếu, thay thế xe máy và ô tô khi nước lũ chia cắt giao thông.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, trong 24 giờ qua, địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, riêng khu vực phía nam mưa to đến rất to. Dự báo từ sáng sớm 29.11 đến sáng 30.11, các xã, phường phía đông bắc thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to và giông, tổng lượng mưa phổ biến 40 - 100 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực vùng núi phía tây bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, có nơi trên 120 mm. Đặc biệt, khu vực phía nam thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, có nơi trên 300 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa lớn với cường suất trên 100 mm trong 3 giờ.

Dưới đây là hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận về tình trạng ngập sâu ở một số khu dân cư trên địa bàn phường Tam Kỳ, nơi người dân phải dùng ghe để đi lại:

Khu dân cư ở tổ dân phố Tứ Bàn ngập sâu, có nơi ngập từ 1 - 1,5 m ẢNH: MẠNH CƯỜNG





Mưa lớn kéo dài từ ngày 28.11 khiến nhiều khu dân cư ở phía nam thành phố Đà Nẵng chìm trong nước lũ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhiều gia đình gần như thức trắng đêm, liên tục theo dõi mực nước và tìm cách bảo vệ tài sản khi nước lũ dâng nhanh ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Một ngôi miếu nằm cạnh sông Bàn Thạch bị nước lũ bủa vây ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tại tổ dân phố Tứ Bàn nước dâng từ 1 - 1,5 m người dân phải thức trắng đêm kê cao tài sản, đưa xe máy lên cầu tránh ngập. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, việc đi lại chủ yếu bằng ghe, thuyền ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nước lũ bủa vây khu dân cư tại tổ dân phố Tứ Bàn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đường phố biến thành sông, người dân chèo ghe đi lại ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Khu vực xung quanh chợ Tam Kỳ ngập sâu, tiểu thương khẩn trương di chuyển hàng hóa, kê cao tài sản ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nước lũ dâng cao, nhiều đoạn đường biến thành sông, người dân phải dùng ghe để di chuyển ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Người dân tranh thủ đưa xe máy đến những vị trí cao ráo, trong đó có khu vực cầu Kỳ Phú, khi nước lũ tiếp tục dâng cao ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Những chiếc ghe trở thành phương tiện không thể thiếu của nhiều hộ dân mỗi khi mưa lớn, nước dâng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trẻ em chơi bóng chuyền trong khu dân cư ngập lụt ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ngập lụt lặp lại gần như hằng năm, nhiều hộ dân ở Tứ Bàn chủ động xây gác lửng, sắm sẵn ghe để ứng phó ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Lực lượng chức năng chèo ghe kiểm tra tại khu vực ngập sâu ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cảnh ngập lụt tái diễn khiến cuộc sống người dân đảo lộn, nỗi lo tài sản hư hỏng luôn thường trực mỗi mùa mưa ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Giữa biển nước mênh mông, người dân phải xoay xở tìm cách sinh hoạt và đi lại ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nước bắt đầu tràn vào nhà từ ngày 28.11, nhiều gia đình phải tất bật kê giường, tủ, đưa vật dụng sinh hoạt lên cao trong đêm để tránh hư hỏng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nước lũ dâng cao khiến nhiều phương tiện không thể lưu thông, giao thông trong khu dân cư bị chia cắt ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Người dân Tứ Bàn đã quen với cảnh chạy lũ mỗi mùa mưa ẢNH: MẠNH CƯỜNG