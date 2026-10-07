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    Thời sựDân sinh

    Người đàn ông Gia Lai mất liên lạc 10 năm được tìm thấy ở Quảng Trị

    Thanh Lộc
    Thanh Lộc
    Sau gần 10 năm mất liên lạc với gia đình, ông Thân Trung Nhân (sinh năm 1977, trú thôn Phú Phong, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) được Công an xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị phát hiện, xác minh và bàn giao cho người thân.

    Ngày 7.10, Công an xã Kim Ngân (Quảng Trị) cho biết đã hỗ trợ đưa 1 người mất liên lạc cả chục năm về với gia đình.

    Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an xã Kim Ngân phát hiện một người đàn ông có họ tên, đặc điểm và địa chỉ cư trú trùng khớp với thông tin về ông Nhân, người mất liên lạc với gia đình từ năm 2016. Công an xã Kim Ngân sau đó phối hợp Công an xã Tây Sơn xác minh nhân thân và thông báo cho gia đình.

    Người đàn ông Gia Lai mất liên lạc 10 năm được tìm thấy ở Quảng Trị- Ảnh 1.

    Ông Thân Trung Nhân (thứ 4 từ phải qua) nhận được sự hỗ trợ của Công an xã Kim Ngân để tìm thấy gia đình

    ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

    Ngày 6.10, ông Thân Trọng Tính (sinh năm 1969) và ông Thân Trọng Nghĩa (sinh năm 1989), cùng trú thôn Phú Phong, đến Công an xã Kim Ngân. Qua đối chiếu thông tin, xác minh nhân thân và nhận diện trực tiếp, gia đình xác nhận người đàn ông được phát hiện chính là anh Thân Trung Nhân.

    Theo ông Tính, năm 2016, ông Nhân đi làm công nhân tại một doanh nghiệp xi măng ở tỉnh Quảng Nam. Đến ngày 20.12.2016, gia đình mất liên lạc với ông Nhân. Trong gần 10 năm qua, người thân nhiều lần tìm kiếm thông qua các kênh thông tin đại chúng và trực tiếp tìm kiếm nhưng không có kết quả.

    Người đàn ông Gia Lai mất liên lạc 10 năm được tìm thấy ở Quảng Trị- Ảnh 2.

    Công an xã Kim Ngân hỗ trợ kinh phí để ông Thân Trung Nhân về quê

    ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

    Do gia đình ở xa, việc đi lại khó khăn, UBND xã Kim Ngân và Công an xã Kim Ngân hỗ trợ kinh phí để thân nhân ông Nhân đến Quảng Trị làm thủ tục đón người thân trở về.

    Tại thời điểm bàn giao, ông Nhân có sức khỏe ổn định, tỉnh táo, minh mẫn. Công an xã Kim Ngân hoàn tất thủ tục, bàn giao ông Nhân cho người thân đưa về gia đình chăm sóc, kết thúc gần 10 năm gia đình mong mỏi, tìm kiếm người thân.

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